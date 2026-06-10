Thông báo quan trọng đến người dùng ngân hàng, ví điện tử

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông báo đến người dân.

Sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt đã kéo theo nhu cầu sử dụng các thiết bị loa thông báo giao dịch chuyển khoản tại cửa hàng, quán ăn và hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, lợi dụng xu hướng này, các đối tượng lừa đảo đang triển khai nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và ví điện tử của người dân.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cài đặt loa thông báo biến động số dư để tiếp cận nạn nhân.

Người dùng ngân hàng và ví điện tử được khuyến cáo không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho người lạ. (Ảnh minh hoạ)

Các đối tượng thường liên hệ qua mạng xã hội, tự nhận là nhân viên hỗ trợ cài đặt thiết bị loa thông báo giao dịch cho tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Sau khi tạo được lòng tin, chúng hướng dẫn người dùng cài đặt thêm các ứng dụng ngân hàng số hoặc ứng dụng xác thực liên quan.

Tiếp đó, kẻ gian yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung với lý do phục vụ quá trình xác minh danh tính. Trong nhiều trường hợp, các đối tượng còn tìm cách lấy mã OTP được gửi về điện thoại hoặc hướng dẫn người dùng kích hoạt các tính năng thanh toán theo yêu cầu.

Khi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết, các đối tượng nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị lừa đảo theo thủ đoạn này. Điển hình, tại Đà Nẵng, chị N.T.M.T nhận được liên hệ từ một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ cài đặt loa thông báo giao dịch cho ví điện tử. Sau khi làm theo hướng dẫn, tài khoản của chị liên tục phát sinh các giao dịch bất thường và bị chiếm đoạt khoảng 27 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất hành vi lừa đảo, các đối tượng thường xóa toàn bộ nội dung trao đổi nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, tên đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế chia sẻ hình ảnh cá nhân, căn cước công dân và các giấy tờ tùy thân trên không gian mạng nhằm tránh bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.