Thêm 1 cơn bão đang tiến sát Biển Đông, giật cấp 10: Các quốc gia ra cảnh báo khẩn, liệu có vào Việt Nam?

Tâm bão Noul hiện nằm cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía đông

Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết sẽ phát tín hiệu cảnh báo số 1 vào tối thứ Sáu (24/7), khi cơn bão Noul tiến về phía bờ biển phía nam Trung Quốc. Dự báo tâm bão sẽ ở gần Hồng Kông nhất trong khoảng từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật.

Đài thiên văn Hồng Kông xác nhận tín hiệu cảnh báo sẽ được kích hoạt vào lúc 20 giờ 40 phút. Cơn bão nhiệt đới gần Philippines này đã chính thức được đặt tên là Noul, một cái tên do Triều Tiên đề xuất với ý nghĩa là "bầu trời rực đỏ".

Tính đến sáng thứ Sáu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết tâm bão Noul nằm cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía đông, cách Manila khoảng 500 km đến 600 km. Bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (62 - 74 km/h), giật cấp 10.

Hình ảnh vệ tinh bão ngày 23/7

Dự báo trong đêm thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, bão Noul sẽ tiến vào khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 hoạt động trên vùng biển này trong năm 2026. Tại đây, bão tiếp tục gia tăng cường độ. Đài khí tượng Việt Nam dự báo bão có thể đạt sức gió cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 12 đến cấp 13. Trong khi đó, Nhật Bản nhận định sức gió của bão có thể lên tới 102 km/h, Hồng Kông ước tính vận tốc gió cực đại đạt 120 km/h, còn Hải quân Mỹ dự báo bão có khả năng tăng tốc cường độ lên tới 150 km/h trước khi áp sát bờ biển.

Dù bão Noul ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, thời tiết trên biển sẽ bão động nghiêm trọng. Từ chiều tối thứ Sáu, vùng biển phía đông bắc của bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh cấp 6 đến cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét khiến biển động dữ dội. Các cơ quan chức năng đã phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra giông lốc, vòi đúp và sóng lớn cho toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực.

Theo các kịch bản dự báo, bão Noul sẽ hướng về phía tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với xác suất đổ bộ khoảng 80% vào khoảng thời gian từ đêm thứ Bảy đến sáng Chủ nhật. Vùng đổ bộ dự kiến trải dài từ thành phố Châu Hải (tỉnh Quảng Đông) đến huyện Chương Phố (tỉnh Phúc Kiến). Sau khi đi sâu vào đất liền, bão sẽ nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại các khu vực ven biển phía nam Trung Quốc, gió địa phương sẽ mạnh dần lên từ thứ Bảy đi kèm mưa rào và giông diện rộng. Mưa lớn tích lũy tại khu vực đông Quảng Đông và nam Phúc Kiến có thể đạt từ 500 đến 600 mm ở một số nơi. Quảng Đông và Phúc Kiến vốn nằm trong số những địa phương có lượng mưa trung bình năm cao nhất Trung Quốc, đạt khoảng 2.000 mm.

Cơn bão Noul xuất hiện trong bối cảnh thiên tai đang dồn dập tấn công nhiều khu vực ở Trung Quốc. Tại miền tây nam, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hơn 50 người mất tích sau vụ sạt lở đất thảm khốc ở thành phố Trùng Khánh.

Đây là cơn bão tiếp theo nối tiếp chuỗi thời tiết cực đoan tại khu vực thời gian qua. Trước đó vào đầu tháng 7, bão Maysak đã tràn qua Việt Nam và Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của 39 người ở miền nam Trung Quốc, phần lớn do sự cố vỡ đập tại thành phố Nam Ninh. Ngay sau đó, siêu bão Ba Vi hình thành ở Tây Bắc Thái Bình Dương dù không đi vào Biển Đông nhưng cũng gây thiệt hại nặng nề cho Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và kích hoạt mưa lớn, sạt lở đất khiến ít nhất 23 người thiệt mạng tại Philippines.

Trung Quốc hiện bước vào giai đoạn cao điểm phòng chống lũ lụt nguy hiểm nhất trong năm (thường gọi là giai đoạn Thất hạ Bát thượng, kéo dài từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8). Giới chuyên gia thời tiết cảnh báo các đợt mưa lớn cực đoan sẽ gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ, trong đó nhiều khu vực ở miền bắc Trung Quốc dự kiến đón lượng mưa cao hơn từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.

Nguồn: Reuters, SCMP, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam