Tuần trước, sân bay Đà Nẵng ghi nhận 2 máy bay lạ của Vietjet trong cùng 1 ngày

2 máy bay này có gì kỳ lạ?

Ngày 17/7, sân bay Đà Nẵng đón hai tàu bay của Vietjet Thailand có diện mạo và chủng loại khác hẳn những chiếc Airbus đỏ - vàng thường gặp tại Việt Nam. Một chiếc là Boeing 737 MAX 8 mới gia nhập đội bay Vietjet, chiếc còn lại gây chú ý với toàn thân màu tím hồng và dòng chữ “WOW” khổng lồ.

Dữ liệu Flightradar24 cho thấy ngày 17/7, chuyến VZ964 từ Bangkok tới Đà Nẵng được khai thác bằng chiếc Boeing 737 MAX 8 mang số đăng bạ HS-VZD.

Cùng ngày, chiếc Airbus A321-211 HS-VKL thực hiện các chuyến VZ960 và VZ962 trên cùng hành trình. Điều này đồng nghĩa tàu bay màu tím hạ cánh tại Đà Nẵng hai lần, trước khi quay lại Bangkok bằng các chuyến VZ961 và VZ963.

Ảnh Seasia

Cả HS-VZD và HS-VKL đều do Vietjet Thailand, còn được biết đến với tên Thai Vietjet, khai thác. Tiền tố “HS” cho biết máy bay được đăng ký tại Thái Lan, còn các chuyến bay mang mã VZ, khác mã VJ thường thấy trên các đường bay của Vietjet Việt Nam.

HS-VZD vẫn mang màu sơn đỏ - vàng quen thuộc, song “lạ” ở chỗ đây là Boeing 737 MAX 8. Trong nhiều năm, đội bay Vietjet chủ yếu gắn với các dòng Airbus. Reuters cho biết hãng nhận chiếc Boeing 737-8 đầu tiên vào tháng 9/2025, thuộc đơn hàng 200 tàu bay trị giá 32 tỷ USD.

Theo thông tin từ Vietjet, hãng thành viên tại Thái Lan tiếp nhận máy bay Boeing đầu tiên vào tháng 11/2025, ban đầu sử dụng trên các đường bay nội địa Thái Lan rồi mới đưa ra khai thác quốc tế.

Trái ngược với HS-VZD, chiếc HS-VKL gần như không thể bị nhầm lẫn. Thân tàu phủ màu tím hồng, chữ WOW màu trắng chạy dọc hai bên, trong khi phần đuôi có nhận diện “VietjetAir.com Thailand”.

Đây không phải bộ nhận diện mới của Vietjet mà là lớp sơn còn lại từ hãng hàng không từng khai thác chiếc máy bay trước đây.

Cận cảnh máy bay màu hồng lạ của Vietjet Air ở sân bay Đà Nẵng (Ảnh Shutter Stock)

Chiếc A321 màu tím từng bay xuyên Đại Tây Dương

HS-VKL là Airbus A321-211, số xuất xưởng 7680. Trước khi tới châu Á, máy bay mang đăng bạ TF-PRO và phục vụ WOW air, hãng hàng không giá rẻ của Iceland nổi tiếng với màu tím đặc trưng.

WOW air từng theo đuổi mô hình đưa hành khách từ châu Âu sang Bắc Mỹ bằng các chuyến bay giá rẻ nối qua Iceland. Những chiếc A321 thân hẹp như TF-PRO giúp hãng mở nhiều đường bay mà không cần sử dụng máy bay thân rộng có chi phí cao hơn.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng nhanh khiến hãng phải gánh chi phí thuê tàu, nhiên liệu và vận hành lớn, trong khi giá vé thấp khiến nguồn tiền ngày càng căng thẳng.

Reuters cho biết WOW air dừng toàn bộ hoạt động ngày 28/3/2019 sau khi thất bại trong việc huy động thêm vốn. Hãng sụp đổ trong bối cảnh ngành hàng không giá rẻ châu Âu dư thừa năng lực cung ứng và chịu áp lực từ giá nhiên liệu cao.

Ảnh Wikipedia

Do TF-PRO là máy bay đi thuê, tàu bay được bên cho thuê thu hồi khi WOW air gặp khó khăn, sau đó mang đăng bạ Ireland EI-GOL. Đến tháng 10/2019, máy bay sang Thái Lan, nhận đăng bạ HS-VKL và được Vietjet Thailand đưa vào khai thác.

Hãng không sơn lại toàn bộ thân tàu mà giữ phần lớn màu tím cùng chữ WOW, đồng thời thay đổi phần đuôi và một số chi tiết nhận diện. Hình ảnh trên JetPhotos mô tả đây là lớp sơn lai giữa WOW air và Vietjet.

Hiện không có thông báo chính thức giải thích vì sao lớp sơn này được duy trì lâu như vậy. Vì thế, không nên khẳng định hãng giữ nguyên màu sơn nhằm tiết kiệm chi phí.

Muốn trải nghiệm, hành khách nên chọn chặng nào?

Với hành khách Việt Nam, Đà Nẵng - Bangkok là chặng thuận tiện để tìm cơ hội gặp cả Boeing 737 MAX 8 của Vietjet Thailand lẫn chiếc A321 mang màu WOW.

Riêng ngày 17/7, HS-VZD thực hiện chuyến VZ964, còn HS-VKL được phân công hai vòng bay VZ960/VZ961 và VZ962/VZ963 giữa hai thành phố.

Khi đặt vé, hành khách nên chú ý các chuyến mang mã VZ. Gần ngày khởi hành, có thể tra cứu số đăng bạ tàu bay trên Flightradar24, Plane Finder hoặc các hệ thống theo dõi chuyến bay khác. Nếu mục “registration” hiển thị HS-VKL, đó là chiếc Airbus A321 màu tím từng phục vụ WOW air. Nếu hiển thị HS-VZD, hành khách có thể gặp một trong những chiếc Boeing 737 MAX 8 mới của Vietjet Thailand.