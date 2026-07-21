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"Thế hệ cợt nhả" đi làm ở siêu thị Thảo Điền: Sáng tạo level max, hơn 2 triệu người phải bật cười nghiêng ngả

Phác Thái Anh
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Màn "marketing" này ở siêu thị được cõi mạng khen nức nở vì sự dễ thương, sáng tạo.

Ngày trước, người ta ghé siêu thị chủ yếu vì những nhu cầu quen thuộc như mua thực phẩm, sắm đồ dùng hay tranh thủ đi chợ trong không gian tiện lợi, sạch sẽ. Thế nhưng ngày nay, siêu thị không chỉ là nơi mua sắm mà còn trở thành điểm check-in, trải nghiệm được nhiều người yêu thích nhờ những màn "chiều khách" cực kỳ sáng tạo. Một trong những chiêu thức khiến dân tình thích thú chính là cách các siêu thị biến những quầy hàng quen thuộc trở nên sinh động hơn bằng việc trang trí rau củ quả. Thay vì chỉ sắp xếp ngay ngắn trong khay hoặc bọc màng thực phẩm như thông thường, nhiều nơi đã khéo léo tạo thêm những biểu cảm đáng yêu cho từng loại rau củ, khiến khách hàng vừa mua sắm vừa có cảm giác như đang tham quan một khu trưng bày nghệ thuật.

Mới đây, một siêu thị ở Thảo Điền, TP.HCM đã viral mạnh mẽ trên mạng xã hội với đoạn clip ghi lại quầy rau củ quả được trang trí cực kỳ bắt mắt. Những loại nông sản quen thuộc như bí đỏ, bắp cải, rau xanh... bỗng trở nên "có hồn" nhờ được gắn thêm các chi tiết nhỏ như củ hành, quả ớt, lá rau để tạo thành mắt, miệng và những biểu cảm hài hước.

Nguồn clip: TikTok @tops.thaodien

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hơn 2 triệu lượt xem, nhận về hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Điều thú vị là cụm từ "thế hệ cợt nhả" không xuất phát từ người xem mà được chính siêu thị sử dụng trong phần caption và hashtag của video. Với thông điệp "bán hàng và bán luôn tiếng cười cho khách", siêu thị giới thiệu hình ảnh những nhân viên trẻ mang đến không khí mua sắm vui vẻ, gần gũi và đầy năng lượng. Chỉ bằng những nguyên liệu quen thuộc như cọng hành, quả ớt, củ lạc hay hạt đậu, đội ngũ nhân viên đã khéo léo tạo nên hàng loạt biểu cảm ngộ nghĩnh cho quầy rau củ, biến những thực phẩm vốn quen thuộc trở nên sinh động, khiến nhiều khách hàng thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có thể thấy cách trang trí tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Những biểu cảm đáng yêu, gần gũi khiến khách hàng dễ bị thu hút, thậm chí "tự nguyện rút ví" để mua về nhà. Ngay cả khi không có ý định mua sắm, nhiều người vẫn thích thú dừng lại ngắm nhìn, từ đó có thêm trải nghiệm vui vẻ khi đi siêu thị.

Không chỉ tạo cảm giác thân thiện, chiêu thức nhỏ này còn giúp siêu thị nâng cao trải nghiệm khách hàng, biến việc mua sắm trở nên thú vị hơn thay vì chỉ là một hoạt động thường ngày. Khi khách hàng cảm thấy thoải mái, yêu thích không gian mua sắm, họ cũng có xu hướng quay lại thường xuyên hơn, mang đến lợi ích rõ rệt cho doanh nghiệp.

Một số "tác phẩm" rau củ ở các chuỗi siêu thị khác

Bên cạnh đoạn clip viral, dân tình cũng chia sẻ thêm nhiều "tác phẩm" rau củ quả tại các chuỗi siêu thị khác. Những loại nông sản quen thuộc được "trang điểm" cực kỳ bắt mắt với nhiều tạo hình đáng yêu, khiến khách hàng không khỏi thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể thấy, đây là một cách marketing vô cùng khéo léo khi không cần đầu tư quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng cho quầy hàng. Không chỉ giúp sản phẩm trở nên nổi bật hơn, những màn "biến hóa" vui nhộn này còn khiến trải nghiệm mua sắm trở nên thú vị, dễ dàng ghi dấu trong tâm trí khách hàng.

Ảnh: sonthimynhan0

Ảnh: bichthao1212

Ảnh: etky.04

Ảnh: huihykudo

Ảnh: sonthimynhan0

Ảnh: boneeeee6

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