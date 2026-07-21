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Chỉ vài ngày nữa, gần 1,6 triệu người được Chủ tịch nước tặng quà: Điều kiện là gì?

Nguyệt Phạm
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Ai được nhận quà từ Chủ tịch nước, mức nhận bao nhiêu?

Quà của Chủ tịch nước được trao trước ngày 27/7

Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 885/QĐ-CTN về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra vào ngày 27/7/2026.

Để việc triển khai được thống nhất trên cả nước, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6027/BNV-CNCC ngày 15/6/2026, hướng dẫn cụ thể cách xác định đối tượng, số suất quà cũng như xử lý những trường hợp cùng lúc thuộc nhiều diện chính sách.

Theo đó, mỗi người thuộc nhóm đối tượng quy định chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người đủ điều kiện ở từ hai diện trở lên và các diện này có mức quà khác nhau, người đó được nhận một suất theo mức cao nhất.

Nếu một người thuộc nhiều diện nhưng đều được hưởng cùng một mức, họ cũng chỉ nhận một suất quà tương ứng.

Chỉ vài ngày nữa, gần 1,6 triệu người được Chủ tịch nước tặng quà: Điều kiện là gì? - Ảnh 1.

Theo đó, mỗi người thuộc nhóm đối tượng quy định chỉ được nhận một suất quà của Chủ tịch nước. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Đối với suất quà dành cho đại diện thân nhân liệt sĩ, gia đình sẽ cử một người trong số những thân nhân còn sống để nhận. Trong trường hợp người đại diện đã thuộc một diện được nhận quà khác, gia đình có thể lựa chọn một thân nhân khác nhận suất dành cho thân nhân liệt sĩ.

Riêng trường hợp liệt sĩ chỉ còn một thân nhân duy nhất và người này cũng thuộc nhóm được tặng quà với tư cách người có công, họ có thể nhận thêm một suất với tư cách đại diện thân nhân liệt sĩ.

Nếu có từ hai thân nhân liệt sĩ trở lên còn sống và tất cả đều thuộc diện được nhận quà, gia đình vẫn chỉ cử một người đại diện nhận suất dành cho thân nhân liệt sĩ.

Với những liệt sĩ không còn thân nhân, người đang đảm nhiệm việc thờ cúng sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước. Mỗi liệt sĩ tương ứng với một suất quà dành cho người thờ cúng.

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tổ chức trao quà kịp thời, đầy đủ trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời hạn chế sai sót, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

Những ai được nhận mức 600.000 đồng và 300.000 đồng?

Quà của Chủ tịch nước trong dịp 27/7 năm nay được chia thành hai mức, gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng cho mỗi suất.

Mức 600.000 đồng được dành cho các nhóm gồm:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

Nhóm này còn bao gồm người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Chỉ vài ngày nữa, gần 1,6 triệu người được Chủ tịch nước tặng quà: Điều kiện là gì? - Ảnh 2.

Quà của Chủ tịch nước trong dịp 27/7 năm nay được chia thành hai mức, gồm 600.000 đồng và 300.000 đồng cho mỗi suất. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Mức quà 300.000 đồng được áp dụng đối với thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động cũng thuộc nhóm nhận mức quà này.

Ngoài ra, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân được nhận một suất trị giá 300.000 đồng.

Theo số liệu được công bố, cả nước có 1.563.392 trường hợp thuộc diện nhận quà theo hai mức trên. Tổng kinh phí dự kiến dành cho hoạt động này là 475,879 tỷ đồng và đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2026.

Việc tặng quà nhân dịp 27/7 là hoạt động tri ân thường niên, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ cùng những gia đình đã có nhiều đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo Báo Chính phủ, TTXVN, Báo Quân đội Nhân dân

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