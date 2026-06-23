Thanh Hằng bị bàn tán về diễn xuất trong Mesdames Thanh Sắc vì vài chục giây cắt ghép: Có quá khắt khe?

Sẽ thiếu công bằng nếu phủ nhận nỗ lực của Thanh Hằng chỉ từ một vài đoạn clip ngắn được tách khỏi tổng thể câu chuyện.

Những ngày qua, Mesdames Thanh Sắc trở thành một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, tác phẩm cũng vấp phải không ít tranh luận khi một số phân đoạn được cắt ghép và lan truyền rộng rãi trên các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc đánh giá một bộ phim điện ảnh chỉ thông qua vài chục giây trích đoạn là chưa thực sự công bằng với công sức của cả ê-kíp sản xuất.

Cảnh Hồng Ánh và Thanh Hằng trong phim.

Là dự án lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, Mesdames Thanh Sắc được xây dựng từ cảm hứng về những vụ đánh ghen bằng axit từng gây chấn động dư luận một thời. Thay vì tập trung vào yếu tố giật gân, bộ phim lựa chọn khai thác những mối quan hệ phức tạp xoay quanh tình yêu, quyền lực, lòng thù hận và khát vọng của con người.

Một trong những điểm được nhiều người xem ghi nhận là nỗ lực tái hiện không gian Sài Gòn xưa. Bên cạnh bối cảnh, phục trang cũng là yếu tố góp phần tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm. Các thiết kế lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1960 xuất hiện xuyên suốt bộ phim, từ áo dài, đầm dạ hội đến trang phục biểu diễn của các vũ nữ. Việc đầu tư cho phần hình ảnh giúp khán giả phần nào hình dung được diện mạo của một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Sài Gòn.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện bối cảnh, Mesdames Thanh Sắc còn mở ra một lát cắt về đời sống giải trí và văn hóa về đêm của đô thị miền Nam trước năm 1975. Những sân khấu ca nhạc, vũ trường, phòng trà cùng các mối quan hệ quyền lực đan xen phía sau ánh đèn được đưa vào câu chuyện như một phần quan trọng của thế giới phim.

Ở khía cạnh diễn xuất, nhiều ý kiến đánh giá cao màn thể hiện của Hồng Ánh trong vai Madame Sắc. Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, vừa quyền lực, quyết đoán nhưng cũng mang những góc khuất riêng. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tạo nên một hình tượng có chiều sâu, góp phần giữ nhịp cảm xúc cho câu chuyện.

Lương Thế Thành cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Bá Dũng, Trưởng Ty Cảnh sát Sài Gòn. Khác với nhiều vai diễn quen thuộc trước đây, nhân vật lần này được xây dựng theo hướng nội tâm, tồn tại nhiều giằng xé giữa trách nhiệm, quyền lực và cảm xúc cá nhân. Sự tiết chế trong diễn xuất giúp nam diễn viên mang đến một màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng.

Thanh Hằng thủ vai chính.

Riêng về diễn xuất của Thanh Hằng, có lẽ điều đáng tiếc nhất là nhiều ý kiến đang đánh giá vai diễn Cầm Thanh chỉ qua một vài phân đoạn được cắt riêng và lan truyền trên mạng xã hội. Trên thực tế, đây là một nhân vật có hành trình tâm lý kéo dài xuyên suốt bộ phim, từ một cô gái trẻ mang nhiều khát vọng đến người phụ nữ phải đối mặt với những biến cố lớn của cuộc đời. Cầm Thanh không phải kiểu nhân vật bộc lộ cảm xúc liên tục hay được xây dựng để lấy lòng khán giả, mà là một con người nhiều mâu thuẫn, có lúc mạnh mẽ, có lúc yếu đuối, có những quyết định đúng và cũng có không ít sai lầm. Nếu theo dõi trọn vẹn bộ phim, có thể thấy Thanh Hằng lựa chọn lối diễn xuất tiết chế hơn so với những vai diễn trước đây.

Thay vì dựa hoàn toàn vào lời thoại, cô sử dụng nhiều ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự thay đổi tâm lý của nhân vật. Đây cũng là một trong những vai diễn đòi hỏi cường độ cảm xúc lớn nhất của Thanh Hằng từ trước đến nay khi nhân vật phải trải qua tình yêu, tham vọng, tổn thương, phản bội và cả những mất mát khó hàn gắn. Có thể vẫn còn những ý kiến khác nhau về cách thể hiện, nhưng sẽ thiếu công bằng nếu phủ nhận nỗ lực của Thanh Hằng chỉ từ một vài đoạn clip ngắn được tách khỏi tổng thể câu chuyện.

Ngoài ra, bộ phim còn đánh dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như Khane Nguyễn trong vai A Lũng, một trùm giang hồ Chợ Lớn có vai trò quan trọng trong các xung đột của câu chuyện. Tuyến nhân vật này góp phần mở rộng bức tranh về thế giới ngầm và những cuộc đấu tranh quyền lực diễn ra song song với tuyến truyện chính.

Tất nhiên, cũng như nhiều tác phẩm điện ảnh khác, Mesdames Thanh Sắc không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nhịp phim ở vài phân đoạn còn chậm hoặc cách xử lý một số tình tiết chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng. Đây là những góp ý hoàn toàn có thể được ghi nhận như một phần của quá trình đối thoại giữa nhà làm phim và người xem.

Tuy nhiên, điều đáng nói là những hạn chế đó không đồng nghĩa với việc phủ nhận toàn bộ nỗ lực của ê-kíp. Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh, việc thực hiện một bộ phim thời kỳ với sự đầu tư đồng bộ về bối cảnh, phục trang, mỹ thuật và dàn diễn viên là lựa chọn không hề dễ dàng.

Nhiều khán giả sau khi xem phim cho rằng tác phẩm xứng đáng được đánh giá dựa trên tổng thể thay vì chỉ qua những đoạn clip ngắn ngồi dưới mưa hay đừng xe đi lan truyền trên mạng xã hội. Bởi điện ảnh vốn là trải nghiệm liền mạch, nơi ý nghĩa của từng cảnh quay chỉ thực sự được hiểu khi đặt trong mạch truyện chung.

Giữa những tranh luận đang diễn ra, có lẽ điều công bằng nhất dành cho Mesdames Thanh Sắc là để bộ phim được đánh giá bằng chính trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn của mỗi khán giả. Bởi hơn bất kỳ đoạn clip vài chục giây nào trên mạng xã hội, chính cảm nhận sau khi ngồi trong rạp mới là thước đo khách quan nhất cho giá trị của một tác phẩm điện ảnh.