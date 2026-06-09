Nghệ sĩ Thái Thanh Hằng qua đời ở tuổi 61

Thái Thanh Hằng, nghệ sĩ có giọng ca ngọt ngào, diễn xuất đằm thắm, được khán giả yêu mến, đã rời xa người hâm mộ mãi mãi...

Nghệ sĩ Thái Thanh Hằng

Sự ra đi của nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng vào sáng 8-6 khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến cải lương bàng hoàng.

Sau nhiều năm chống chọi bệnh tật, người nghệ sĩ từng ghi dấu với những vai đào chánh giàu cảm xúc đã khép lại cuộc đời nghệ thuật nhiều thăng trầm, để lại phía sau một tiếng ca đẹp cùng ký ức về một thế hệ nghệ sĩ sống trọn với sàn diễn.

Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ Thái Thanh Hằng qua đời lúc 10 giờ 24 phút ngày 8-6-2026, hưởng thọ 61 tuổi.

Thái Thanh Hằng - từ ánh đèn sân khấu đến trái tim khán giả

Có những nghệ sĩ khi rời sân khấu, ánh đèn tắt rất nhanh. Nhưng cũng có những người, dù nhiều năm không còn đứng trên sàn diễn, khán giả vẫn nhớ bởi giọng ca, bởi cách họ sống với nghề. Nghệ sĩ Thái Thanh Hằng là một người như thế.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bà từng là gương mặt quen thuộc ở các đoàn cải lương Võ Thị Sáu (Đồng Nai), Bến Tre, Sài Gòn 2, An Giang… Thời kỳ sung sức, bà chuyên đảm nhận vai đào chánh, sở hữu vóc dáng sân khấu đẹp cùng giọng ca ngọt, vang và có độ ngân dài hiếm có.

Nghệ sĩ Thái Thanh Hằng và Minh Minh Tâm trong vở "Người tình trên chiến trận"

Khán giả từng yêu mến bà qua nhiều vai diễn ghi dấu ấn như Triệu Thị Trinh trong "Nhụy Kiều tướng quân", người mẹ trong "Giọt máu oan cừu", A Khắc Thiên Kiều của "Người tình trên chiến trận", hay vai Lan trong "Tìm lại cuộc đời".

Ở mỗi vai diễn, bà đều tạo thiện cảm bằng lối ca chân phương, cảm xúc và đậm chất đào thương của cải lương truyền thống.

Dấu son một thời vàng son sân khấu

Năm 1995 là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của bà khi đoạt huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu Cải lương Chuyên nghiệp toàn quốc với vở "Quê hương và mẹ", diễn cùng nghệ sĩ Minh Minh Tâm và nghệ sĩ Linh Trúc.

Đó cũng là giai đoạn tên tuổi Thái Thanh Hằng được nhiều khán giả biết đến hơn sau nhiều năm rong ruổi cùng các đoàn hát.

Những năm tháng ấy, bà là hình ảnh quen thuộc của lớp nghệ sĩ tỉnh đoàn – đi nhiều, diễn nhiều, sống cùng những chuyến lưu diễn dài ngày và giữ nghề bằng sự bền bỉ.

Biến cố khiến người đào hát rời xa sàn diễn

Nhưng cuộc đời sân khấu của bà lại rẽ sang hướng khác sau một chuyến lưu diễn năm 2013.

Một cơn tai biến mạch máu não bất ngờ đã khiến nữ nghệ sĩ phải rời xa ánh đèn sân khấu. Di chứng bệnh tật khiến bà không thể đi lại, chân teo cơ, việc phát âm khó khăn.

Từ một đào chánh từng đứng giữa tiếng vỗ tay của khán giả, không gian sống của bà dần thu hẹp trên chiếc nệm nhỏ trong căn nhà đơn sơ.

Sự ra đi của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng để lại nhiều thương tiếc cho khán giả và đồng nghiệp

Nhiều năm qua, hoàn cảnh khó khăn của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng được đồng nghiệp, nhà hảo tâm và nhiều tổ chức quan tâm hỗ trợ.

Trong đó, chương trình "Mai Vàng nhân ái" của Báo Người Lao Động từng đến thăm, động viên bà trong giai đoạn sức khỏe suy giảm.

"Cả đời em tôi chỉ biết làm đào hát…"

Khi ấy, bà Nguyễn Mỹ Hoàng – chị ruột nghệ sĩ Thái Thanh Hằng – từng nghẹn ngào chia sẻ:

"Từ khi rời xa sân khấu, em gái tôi nhớ khán giả và đồng nghiệp lắm. Đã nhiều năm nằm một chỗ, em tôi khó trở lại sân khấu. Cả đời em tôi chỉ biết làm đào hát. Nay được mọi người quan tâm, gia đình rất cảm kích."

Những tuần gần đây, tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ chuyển nặng và phải nhập viện cấp cứu. Dù gia đình, người thân và đồng nghiệp luôn bên cạnh chăm sóc, bà đã không qua khỏi.

Khép lại một tiếng ca, còn lại ký ức nghề

Sự ra đi của nghệ sĩ Thái Thanh Hằng để lại khoảng lặng với nhiều đồng nghiệp từng gắn bó cùng bà ở các đoàn hát tỉnh.

Với khán giả yêu cải lương, đó là lời nhắc về một thế hệ nghệ sĩ từng đi qua những năm tháng vàng son của sân khấu, mang tiếng hát mưu sinh, mang tuổi trẻ cống hiến cho niềm đam mê sân khấu cải lương.