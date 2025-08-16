Thận teo lại chỉ vì 7 thói quen này: Cái cuối cùng nhiều người không ngờ đến

Theo Times of India, có những thói quen hằng ngày tưởng chừng vô hại có thể âm thầm “bào mòn” thận, lâu dần dẫn tới suy giảm chức năng thận. Dưới đây là 7 thói quen gây hại cho thận mà nhiều người đang mắc phải.

7 thói quen hại thận

1. Ăn quá nhiều muối

Ăn nhiều muối gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Muối cần thiết cho cơ thể nhưng việc tiêu thụ quá mức có thể làm tăng huyết áp. Huyết áp cao khiến thận phải hoạt động căng thẳng hơn và dễ tổn thương các mạch máu nhỏ bên trong thận. Khi đó, khả năng lọc máu của thận sẽ giảm sút đáng kể.

Do đó, thay vì lạm dụng muối, mọi người nên sử dụng các loại thảo mộc, gia vị tự nhiên để tăng hương vị cho món ăn.

2. Uống ít nước

Nước giúp thận đào thải độc tố ra ngoài. Nếu cơ thể không đủ nước, chất thải sẽ tích tụ, gây sỏi thận hoặc nhiễm trùng đường tiểu.

Uống từ 2–3 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng của cơ thể sẽ giúp thận luôn hoạt động hiệu quả. Đối với những người có sẵn một số bệnh lý như bệnh thận, tim mạch, xơ gan, cần uống nước theo chỉ định của bác sĩ.

3. Lạm dụng thuốc giảm đau

Lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Nhiều người có thói quen dùng ibuprofen hay paracetamol thường xuyên để giảm đau đầu hoặc nhức mỏi. Tuy nhiên, sử dụng quá mức loại thuốc này có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, dần dần gây tổn thương thận. Do đó, khi sử dụng thuốc giảm đau, hãy tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và tránh tự ý dùng thuốc kéo dài.

4. Ăn nhiều đồ chế biến sẵn

Khoai tây chiên, snack, mì gói hay thực phẩm đóng gói thường chứa nhiều muối, đường và chất béo có hại. Đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường và béo phì – ba “kẻ thù” lớn nhất của thận. Do đó, nên hạn chế những thực phẩm này, đồng thời ưu tiên trái cây, rau xanh và bữa cơm nấu tại nhà.

5. Ăn quá nhiều protein

Ăn quá nhiều protein, đặc biệt từ thịt đỏ, có thể gây hại cho thận (Ảnh minh họa).

Protein là chất cần thiết, nhưng tiêu thụ dư thừa, đặc biệt protein từ thịt đỏ, sẽ khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để lọc bỏ chất thải. Điều này tạo gánh nặng lớn cho thận, về lâu dài có thể gây suy giảm chức năng. Vì vậy, trong chế độ ăn, cần cân bằng khẩu phần protein, đặc biệt protein từ thịt, với rau củ quả.

6. Hút thuốc, uống rượu bia

Thuốc lá làm giảm lưu lượng máu đến thận, trong khi rượu bia gây mất nước và làm tăng huyết áp. Kết hợp cả hai thói quen này sẽ đẩy nhanh tiến trình tổn thương thận, làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính.

7. Thiếu ngủ

Ít ai ngờ rằng giấc ngủ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Ngủ không đủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém khiến thận không có thời gian phục hồi. Ngoài ra, giấc ngủ kém chất lượng còn gây căng thẳng và tăng huyết áp - 2 yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động lọc máu của thận. Các chuyên gia khuyến nghị mọi người cần ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi đêm và duy trì lối sống thư giãn.

Làm gì để giữ thận khỏe mạnh?

Để giữ cho thận khỏe mạnh, theo các chuyên gia, mọi người nên:

- Tập thể dục đều đặn: Các hoạt động như đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe hay khiêu vũ ít nhất 150 phút mỗi tuần giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm mỡ thừa, ổn định huyết áp và tăng hiệu quả lọc của thận.

- Ăn uống lành mạnh: Cần ăn đa dạng thực phẩm, cân bằng 4 nhóm: tinh bột – đạm – rau quả – chất béo tốt. Đồng thời, cần hạn chế muối, đường, đồ ăn nhanh, rượu bia.

- Khám sức khỏe định kỳ: Nếu có nguy cơ cao mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh thận, nên kiểm tra chức năng thận thường xuyên bằng các xét nghiệm đơn giản như đo nồng độ creatinine máu hoặc tỷ lệ albumin/creatinine trong nước tiểu.

Các bác sĩ nhấn mạnh, “sức khỏe là tài sản quý giá nhất”. Việc điều chỉnh những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày có thể tạo ra khác biệt lớn, giúp thận luôn khỏe mạnh và phòng ngừa nguy cơ suy giảm chức năng.

Nguồn: Times of India