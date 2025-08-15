Mỡ trong máu và gan tăng vọt nếu lạm dụng loại đồ uống này: Nhiều người 'vô tư' uống giải khát mỗi ngày

Uống bia từ lâu đã trở thành thói quen của nhiều người Việt, không chỉ trong các buổi liên hoan, tụ tập bạn bè mà còn xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày như một cách “giải khát” hoặc “xả stress” sau giờ làm việc. Tuy nhiên, việc uống bia thường xuyên tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, trong đó có tăng mỡ máu và mỡ trong gan.

Mới đây, VTC News đã đưa tin về một trường hợp có mỡ máu cao gấp đôi mức báo động. Đó là một nam thanh niên 35 tuổi, sinh sống tại Hà Nội. Anh thường ít vận động, ăn những món ăn nhanh và đặc biệt là uống bia mỗi tối để “xả stress và ngủ ngon hơn”. Khi thấy có dấu hiệu mệt mỏi, choáng váng và đau âm ỉ ở bụng, anh đi khám và được biết nồng độ triglyceride máu (chất béo trung tính) của anh tăng vọt lên đến 22,5 mmol/L. Trong khi đó, 11,3 mmol/L đã được coi là mức "báo động đỏ".

Theo các bác sĩ, chỉ số mỡ máu cao như vậy làm tăng nguy cơ gặp biến chứng cấp tính như viêm tụy cấp, đột quỵ, hoặc tiến triển thành các bệnh mạn tính như xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ, tiểu đường. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị đe dọa tới tính mạng. Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng bia, dù được coi là thức uống giải khát, vẫn có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” đối với sức khỏe nếu chúng ta lạm dụng.

Uống quá nhiều bia có thể làm tăng mỡ máu và mỡ gan (Ảnh minh họa).

Vì sao uống nhiều bia lại làm tăng mỡ máu và mỡ gan?

Bia là đồ uống có cồn, chứa nhiều calo. Theo Healthline, khi uống quá nhiều bia, lượng calo dư thừa mà cơ thể chưa kịp sử dụng sẽ được chuyển hóa thành triglyceride và tích tụ lại trong máu. Nếu mức triglyceride quá cao, chúng có thể tích tụ trong gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ.

Những người lạm dụng rượu, bia lâu dài có nguy cơ rất cao mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Chuyên trang Eat This cho biết, khoảng 90% người nghiện rượu bia nặng gặp phải tình trạng này.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, mỡ máu cao và gan nhiễm mỡ đều tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe. Cụ thể, mỡ máu cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch. Đây là tình trạng mảng bám tích tụ trong thành mạch, khiến mạch máu hẹp lại, cản trở lưu thông máu. Xơ vữa động mạch là nguyên nhân hàng đầu gây ra các biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay thiếu máu não cục bộ.

Trong khi đó, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan, rồi nặng hơn là xơ gan – một dạng tổn thương gan mạn tính, thường không thể phục hồi hoàn toàn. Xơ gan không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới chức năng lọc và thải độc của gan mà còn có thể dẫn đến ung thư gan.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một lá gan khỏe mạnh có thể xử lý khoảng 300 - 400ml bia mỗi ngày. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ chỉ nên uống tối đa 330ml bia (tương đương một lon) mỗi ngày, còn nam giới không nên vượt quá 660ml, tức khoảng hai lon bia mỗi ngày, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.



