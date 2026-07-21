Tên lửa Patriot thế hệ mới giúp giảm một nửa chi phí đánh chặn

Mỹ đang tạo ra một "lá chắn giá rẻ" nhằm giảm bớt chi phí khi sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Tập đoàn Lockheed Martin vừa công bố một phiên bản cải tiến mới của tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot, được gọi là PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE).

Tên lửa mới này dự kiến sẽ có giá thành rẻ hơn đáng kể so với PAC-3 MSE hiện tại, từ đó cho phép đẩy nhanh tốc độ sản xuất trong bối cảnh nhu cầu toàn thế giới về hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa đang tăng nhanh.

Thông tin này được công bố bên lề Triển lãm Hàng không Farnborough ở Anh. Theo Reuters, tên lửa mới sẽ có giá chưa bằng một nửa so với PAC-3 MSE - theo tài liệu ngân sách của Quân đội Mỹ, có giá khoảng 4 triệu USD mỗi quả, như vậy giá của PAC-3 ACE sẽ không vượt quá 2 triệu USD.

Lockheed Martin cho biết, những lô hàng tên lửa mới đầu tiên có thể được giao trong vòng 36 tháng. Việc sản xuất dự kiến sẽ là sự phối hợp với các đối tác công nghiệp tại Mỹ và châu Âu, điều này có tác dụng làm tăng đáng kể sản lượng.

Ông Tim Cahill - người đứng đầu bộ phận Tên lửa và Kiểm soát hỏa lực của Lockheed Martin lưu ý quân đội cần một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn mà không cần từ bỏ các công nghệ đã được chứng minh.

Sản phẩm mới được tạo ra trong bối cảnh nhu cầu về hệ thống Patriot tăng nhanh sau khi xung đột Ukraine bùng nổ, cũng như tình hình leo thang ở Trung Đông. Theo hãng tin Reuters, việc sử dụng rộng rãi tên lửa đánh chặn đã dẫn đến sự suy giảm đáng kể lượng dự trữ và bộc lộ nhiều hạn chế của năng lực sản xuất hiện nay.

PAC-3 MSE mặc dù hiệu quả nhưng chi phí ở mức quá cao.

Đồng thời như tờ Wall Street Journal lưu ý, PAC-3 ACE được thiết kế chủ yếu để đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và cực ngắn.

Lockheed Martin vẫn chưa tiết lộ mức độ hiệu quả của phiên bản cải tiến trong việc chống lại tên lửa đạn đạo tầm xa hơn, chẳng hạn như loại mà Nga đang sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine.

Sự phát triển của PAC-3 ACE cũng phản ánh thay đổi trong cách tiếp cận của Lầu Năm Góc đối với việc mua sắm vũ khí. Quân đội Mỹ ngày càng yêu cầu không chỉ vũ khí có công nghệ cao, mà còn dễ dàng sản xuất hàng loạt, tương đối rẻ tiền để tiến độ chế tạo nhanh hơn đáng kể.

Như các quan chức Lầu Năm Góc từng tuyên bố, PAC-3 MSE được thiết kế mà không tính đến yêu cầu về hiệu quả tối đa trong chế tạo hàng loạt, điều này làm phức tạp việc tăng tốc sản xuất nhanh chóng.

Do vậy, Quân đội Mỹ đã khởi động một chương trình riêng biệt để phát triển thế hệ tên lửa đánh chặn mới có chi phí thấp hơn, dưới 1 triệu USD, sử dụng các bệ phóng Patriot hiện có. PAC-3 ACE là phản ứng đầu tiên của Lockheed Martin đối với nhu cầu này.

Với chi tiêu quân sự toàn cầu tiếp tục tăng và số lượng khách hàng của Patriot ở châu Âu ngày càng nhiều, tên lửa mới có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong việc mở rộng khả năng sản xuất của Mỹ và các đồng minh.

Tuy nhiên, cả Lockheed Martin lẫn các quan chức Mỹ đều chưa công bố quốc gia nào sẽ là đối tác đầu tiên nhận được PAC-3 ACE khi quá trình sản xuất hàng loạt bắt đầu.