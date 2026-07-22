Tên lửa Iran 'xuyên thủng' hệ thống phòng không Mỹ

TPO - Tên lửa của Iran được cho là đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh ở Tây Á với tần suất ngày càng tăng, gây thương vong cho lực lượng Mỹ và làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hiện nay.

Các cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ và Iran ngày càng leo thang và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vấn đề trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau vụ tấn công nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan hôm thứ Sáu tuần trước, khiến hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận ít nhất một tên lửa đã vượt qua hệ thống đánh chặn.

"Một tên lửa đã xuyên qua. Chúng tôi bắn hạ gần như tất cả các tên lửa, nhưng một quả đã lọt lưới. Điều đó thật đáng tiếc", ông Rubio nói.

Iran nhắm mục tiêu vào hai căn cứ Mỹ ở Jordan hôm 22/7. Nguồn: Press TV

Theo CBS News , đây không phải là sự cố đơn lẻ. Trong vòng 48 giờ trước đó, căn cứ này đã hứng chịu thêm hai đợt tấn công, với các vụ đánh trúng mục tiêu khiến hàng chục quân nhân Mỹ bị thương.

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins, không bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra nhưng cho biết lực lượng Mỹ và các đối tác đã đánh chặn hàng chục tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng nhằm vào các nước vùng Vịnh hôm 17/7. Tuy nhiên, ông thừa nhận "một số ít đã vượt qua hệ thống phòng thủ và gây thiệt hại".

Tổng thống Donald Trump cũng đề cập đến vụ việc, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ các đơn vị vận hành tại căn cứ.

"Chúng tôi có thiết bị tốt nhất thế giới và đã chặn được gần như mọi thứ. Nhưng khi để các lực lượng khác vận hành, đôi khi mọi việc không diễn ra như mong muốn," ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Theo Lầu Năm Góc, gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Tây Á trong tháng này, chưa bao gồm thương vong trong vụ tấn công mới nhất ở Jordan.

Trung tướng nghỉ hưu Qasid Mahmoud, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Jordan, nhận định hiệu quả ngày càng tăng của các đòn tấn công Iran đến từ sự cải tiến về công nghệ tên lửa cũng như chiến thuật tác chiến.

Theo ông, Iran thường sử dụng các tên lửa đơn giản hoặc máy bay không người lái để đánh lạc hướng hệ thống radar, sau đó phóng các tên lửa dẫn đường chính xác có khả năng thay đổi quỹ đạo ở giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn.

Jordan trước đây phần lớn tránh được các cuộc tấn công trực tiếp của Iran, khi Tehran chủ yếu tập trung vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Bahrain là nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, còn Kuwait đang triển khai khoảng 13.000 quân nhân Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào căn cứ King Faisal ở tỉnh Maan và căn cứ Prince Hassan ở tỉnh Mafraq của Jordan để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

IRGC cho biết mục tiêu là các khu vực triển khai tiêm kích F-15, máy bay không người lái MQ-9 và trực thăng của Mỹ.

Trong tuyên bố chính thức, IRGC cáo buộc Washington phải "trả giá" vì vi phạm các thỏa thuận và cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục các hành động quân sự, Iran sẽ tiến hành các chiến dịch đáp trả mạnh hơn.