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Tất cả người dân khi mua hàng trên trên TikTok Shop đặc biệt chú ý

Duy Anh
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Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát cảnh báo về các thủ đoạn giả mạo gian hàng TikTok Shop nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với các dấu hiệu nhận biết dưới đây.

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển mạnh của hoạt động mua bán trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng tội phạm gia tăng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, thủ đoạn giả mạo gian hàng TikTok Shop, giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng, đơn vị giao hàng hoặc mời gọi làm cộng tác viên đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân.

Các đối tượng thường đánh vào tâm lý ham hàng giá rẻ, thích ưu đãi và sự thiếu cảnh giác của người tiêu dùng để dẫn dụ thực hiện các giao dịch không an toàn.

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Chị N.T. cùng người thân được cán bộ Công an phường Minh Hưng tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Điển hình, thời gian qua, trên địa bàn phường Minh Hưng, chị N.T., công nhân làm việc tại một công ty gỗ, trong lúc lướt TikTok đã thấy quảng cáo bán hàng với mức giá ưu đãi hấp dẫn nên truy cập vào một gian hàng trực tuyến. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn chị nhấp vào đường link lạ để nhận ưu đãi và hoàn tất thủ tục mua hàng.

Chúng yêu cầu chị chuyển tiền đặt cọc trước, rồi liên tục viện lý do giao dịch "không đúng cú pháp", "chưa hợp lệ" để buộc chuyển thêm tiền, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ sau khi hoàn tất giao dịch. Tin tưởng làm theo hướng dẫn, chị N.T. đã bị các đối tượng chiếm đoạt gần 30 triệu đồng.

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Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng lừa đảo.

Ngoài hình thức giả mạo gian hàng, các đối tượng còn giả danh nhân viên TikTok Shop, đơn vị vận chuyển hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng để thông báo có đơn hàng bất thường, đơn hàng bị hoàn hoặc nhận quà tặng.

Tiếp đó, chúng gửi đường link giả mạo, yêu cầu người dân đăng nhập tài khoản, cung cấp mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu làm theo hướng dẫn, nạn nhân có thể bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản, lộ thông tin cá nhân hoặc bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

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Đoạn tin nhắn giả mạo của các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội Zalo thông báo lỗi giao dịch, yêu cầu chị N.T. tiếp tục chuyển khoản để hoàn tất thủ tục mua hàng (Ảnh: Công an Đồng Nai|).

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập để mời gọi tham gia "đặt đơn hàng ảo", "làm nhiệm vụ tăng tương tác", "cộng tác viên TikTok Shop" với lời hứa hoa hồng cao. Ban đầu, chúng trả khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền nhằm "nâng cấp tài khoản", "mở khóa đơn hàng" hoặc "rút tiền". Khi số tiền đã chuyển ngày càng lớn, nạn nhân không thể rút lại và tiếp tục bị yêu cầu đóng thêm các khoản phí vô lý.

Để phòng ngừa lừa đảo, Công an phường Minh Hưng khuyến cáo người dân:

Không chuyển tiền trước cho người lạ hoặc tài khoản bán hàng không rõ nguồn gốc; không tin vào các chương trình khuyến mãi bất thường; chỉ giao dịch trên ứng dụng, website chính thức; kiểm tra kỹ thông tin cửa hàng trước khi mua hàng; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, giấy tờ tùy thân và không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ các thông tin liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan Công an hoặc liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trong các giao dịch trực tuyến và chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè nhằm góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.

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