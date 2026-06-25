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8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hàng loạt cửa hàng bán đồng hồ

Duy Anh
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Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hơn 442 sản phẩm chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 25/6, Công an phường Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt triển khai 8 tổ công tác, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với 8 cơ sở kinh doanh mặt hàng đồng hồ trên địa bàn phường, theo đó phát hiện hàng trăm đồng hồ nghi giả mạo.

8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo kết quả kiểm tra, có 2 cơ sở chấp hành tốt các quy định, cung cấp đầy đủ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của sản phẩm.

Tại 6 cơ sở còn lại, Công an phường đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 442 sản phẩm chưa chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, trong đó có 166 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại thị trường Việt Nam như: Gucci, Orient, Rolex, Omega, Tissot, Citizen...

8 tổ công tác đồng loạt kiểm tra - Ảnh 2.

Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Hiện Công an phường Hải Châu đã tiến hành lập biên tạm giữ, niêm phong toàn bộ số tang vật trên để tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

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