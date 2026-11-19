Đánh vào tâm lý cần tiền gấp nhưng ngại thủ tục ngân hàng của học sinh, sinh viên, tội phạm mạng liên tục tung ra các ứng dụng cho vay trực tuyến để giăng bẫy chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác "bẫy kép" lừa đảo vay tiền online và mạo danh chuyên gia hỗ trợ tài chính

Ngày 18/11, Công an thành phố Cần Thơ phát cảnh báo cho biết, lợi dụng nhu cầu tài chính cấp bách của học sinh, sinh viên, tội phạm công nghệ cao giăng bẫy cho vay lãi suất thấp qua ứng dụng rồi chiếm đoạt tiền. Chưa dừng lại ở đó, chúng tiếp tục đóng vai "chuyên viên hỗ trợ" để lừa gạt lần hai những nạn nhân đang hoang mang tìm cách lấy lại tài sản.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện, xử lý vụ việc một sinh viên trên địa bàn bị chiếm đoạt tài sản qua hình thức vay tiền trực tuyến. Theo trình báo, sinh viên A, 22 tuổi tiếp cận quảng cáo cho vay tiền với lãi suất ưu đãi cực thấp trong vòng 1 tuần trên mạng xã hội Facebook.

Sau khi làm theo hướng dẫn và tải ứng dụng tài chính không rõ nguồn gốc về điện thoại, A đăng ký khoản vay nhưng không nhận được tiền giải ngân. Lúc này, đối tượng liên tục đưa ra lý do hệ thống báo lỗi như sai thông tin tài khoản ngân hàng, sai cú pháp, yêu cầu nạn nhân phải nộp tiền đối ứng để "sửa lỗi hệ thống" và kích hoạt khoản vay.

Do thiếu hiểu biết và tâm lý muốn nhận lại tiền, A đã liên tiếp chuyển khoản theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền 20 triệu đồng rồi bị cắt liên lạc hoàn toàn.

Đáng chú ý, sau khi phát hiện bị lừa, thay vì trình báo cơ quan Công an, nạn nhân lại mang tâm lý hoang mang, tự tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng xã hội. Tiếp cận các hội nhóm quảng cáo dịch vụ "hỗ trợ thu hồi nợ, lấy lại tiền treo" và liên hệ với tài khoản tự xưng là "chuyên viên hỗ trợ tài chính". Với kịch bản tinh vi, đối tượng này cam kết có thể can thiệp hệ thống để lấy lại số tiền đã mất, đồng thời yêu cầu A tiếp tục chuyển phí dịch vụ để làm hồ sơ giải ngân.

Tin nhắn giữa nạn nhân và các đối tượng lừa đảo (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Rất may mắn, vụ việc đã được lực lượng Phòng An ninh mạng Công an thành phố Cần Thơ kịp thời tiếp nhận, giải thích rõ thủ đoạn và ngăn chặn thành công, giúp nạn nhân không bị lừa thêm tài sản, vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo cơ quan công an, thực chất, chiêu trò mạo danh luật sư, chuyên viên tài chính hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa là cái bẫy thứ hai của các đối tượng công nghệ cao nhằm tận dụng triệt để sự hoảng loạn của nạn nhân để tiếp tục trục lợi.

Tin nhắn các đối tượng giả mạo chuyên gia, luật sư thu hồi vốn và nạn nhân (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần dừng ngay mọi giao dịch chuyển tiền

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Cảnh giác với các dịch vụ tài chính online: Tuyệt đối không tải, cài đặt hoặc đăng ký vay tiền qua các ứng dụng trôi nổi, liên kết lạ được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Khi có nhu cầu vay vốn, cần liên hệ trực tiếp các tổ chức tín dụng, ngân hàng hợp pháp được Nhà nước cấp phép.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo: Các cơ quan, tổ chức tài chính uy tín tuyệt đối không bao giờ yêu cầu người vay phải đóng tiền đặt cọc, phí bảo hiểm khoản vay hay phí "sửa lỗi tài khoản" trước khi giải ngân.

Không tin các dịch vụ lấy lại tiền trên mạng: Người dân tuyệt đối không liên hệ với các cá nhân, hội nhóm tự xưng là "chuyên viên tài chính", "luật sư", "chuyên gia mạng" cam kết lấy lại tiền lừa đảo.

Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bản thân đã bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần giữ bình tĩnh, dừng ngay mọi giao dịch chuyển tiền và nhanh chóng đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết kịp thời.