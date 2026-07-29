Tài xế, chuyên gia nói gì về đề xuất ‘làn vượt xe’ trên cao tốc?

Theo các chuyên gia và tài xế, việc nghiên cứu bố trí làn đường sát dải phân cách giữa cao tốc để cho các phương tiện vượt là cần thiết. Tuy nhiên, việc đưa đề xuất vào thực tiễn cần được nghiên cứu và thể chế hóa bằng các quy định kỹ thuật hết sức chi tiết, tránh áp dụng khiên cưỡng.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh họa.

Tài xế, doanh nghiệp đồng tình

Vừa qua, thông tin về đề xuất bố trí làn đường sát dải phân cách giữa trên cao tốc làm “làn đường dành cho vượt xe” đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo Cục CSGT, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định phương tiện có tốc độ thấp hơn đi về bên phải theo chiều đi của mình, nhưng thực tế để xử lý được hành vi cố ý không chịu di chuyển về bên phải, thì cần phải có tổ chức giao thông hợp lý, quy định chặt chẽ. “Trên các tuyến đường cao tốc có từ 2 làn xe trở lên vẫn còn một bộ phận lái xe (nhất là xe tải, xe khách) thường chạy xe với tốc độ thấp (dưới tốc độ tối thiểu) bám làn trái của đường, gây cản trở, ùn ứ kéo dài trên tuyến, ức chế cho người khác” – Cục CSGT cho biết.

Anh Đỗ Nam - với kinh nghiệm hơn 10 năm lái xe ô tô cho biết, nhiều khi di chuyển trên cao tốc không thể trông chờ vào ý thức người tham gia giao thông. Nên việc cơ quan chức năng quy định "làn đường cho xe vượt" trên cao tốc có 3 làn trở lên là rất cần thiết và có thể áp dụng sớm.

Gắn bó nhiều năm với tuyến vận tải hàng hóa Hà Nội – Nghệ An, anh Đ., Giám đốc một doanh nghiệp vận tải cho biết, áp lực tiến độ giao hàng buộc các tài xế phải duy trì tốc độ lưu thông ổn định. Nhưng tình trạng nhiều xe ô tô chạy 'tà tà' bám chặt làn trái sát dải phân cách trên cao tốc diễn ra liên tục như "cơm bữa", điều này gây cản trở hành trình, khiến các tài xế khác vào thế khó, vừa lo ngại rủi ro an toàn nếu vượt bên phải, vừa phải chịu ảnh hưởng về tiến độ, gia tăng chi phí vận hành và áp lực tâm lý khi lái xe đường dài.

"Doanh nghiệp hoàn toàn ủng hộ đề xuất dành riêng làn trái làm làn vượt xe. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần đưa ra các quy định, chế tài thật rõ ràng để tài xế dễ nhận diện và chấp hành, làm sao vừa bảo đảm di chuyển thuận tiện, an toàn, vừa không làm lãng phí cơ sở hạ tầng đường bộ hiện có", anh Đ. chia sẻ.

Ở nước ngoài, dành làn cho xe vượt trở thành thói quen

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Giao thông vận tải, cho biết việc nghiên cứu bố trí làn đường sát dải phân cách giữa cao tốc để cho các phương tiện vượt là cần thiết.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy cho rằng, hiện nay, tình trạng các phương tiện, đặc biệt là xe tải chạy tốc độ thấp nhưng “bám” làn trái khiến các phương tiện không thể vượt được sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Đây là vấn đề gây bất tiện trong việc tổ chức giao thông.

“Trong trường hợp chở người đi cấp cứu, tài xế muốn đi nhanh thì cần có làn để vượt" - Tiến sĩ Thủy lấy ví dụ và cho biết, mục tiêu của giao thông chính là đáp ứng yêu cầu của người đi lại và nếu làm được việc này là điều rất tốt.

Đánh giá về đề xuất này, Tiến sĩ Phan Lê Bình, Trưởng đại diện văn phòng công ty tư vấn OCG (Nhật Bản) nhận định, đây là chủ trương đúng đắn nhằm khắc phục tình trạng xe chạy chậm liên tục bám làn trái, gây cản trở giao thông và lãng phí tài nguyên đường bộ.

Nhìn nhận dưới góc độ thông lệ quốc tế, ông Bình cho biết: "Tại châu Âu hay Mỹ, việc dành riêng làn ngoài cùng bên trái cho các phương tiện cần vượt đã trở thành thói quen lưu thông văn minh. Về mặt kỹ thuật hạ tầng, quy định này hoàn toàn khả thi và không gặp cản trở về tính tương thích đối với hệ thống cao tốc tại Việt Nam."

Tuy nhiên, vị chuyên gia lưu ý việc đưa đề xuất vào thực tiễn cần được nghiên cứu và thể chế hóa bằng các quy định kỹ thuật hết sức chi tiết, tránh áp dụng khiên cưỡng. Điển hình như trong điều kiện mật độ giao thông quá cao, khi các làn bên phải đã chật kín, việc linh hoạt cho phép phương tiện lưu thông trên làn trái là cần thiết để tránh lãng phí không gian đường bộ.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần làm rõ quy chuẩn vận hành, như thời gian tối đa phương tiện được phép duy trì trên làn trái hay khoảng cách an toàn khi chuyển làn trở lại, nhằm tránh rủi ro va chạm hoặc phanh gấp. Mục tiêu cốt lõi của việc ban hành quy định là để giải quyết các bất cập hiện hữu, hướng tới bảo đảm an toàn giao thông và tối ưu hóa năng lực thông hành của hạ tầng cao tốc.