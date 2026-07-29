Danh sách mới nhất 375 chủ phương tiện vi phạm khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 tháng 7/2026

Chủ các phương tiện có tên trong danh sách được khuyến cáo sớm tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định của Nghị định 168.

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian từ 11/7 đến 17/7/2026, hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã phát hiện 310 trường hợp vi phạm. Danh sách chi tiết phương tiện đã được công khai để người dân thuận tiện tra cứu và chấp hành quyết định xử lý.

Trong số các trường hợp được ghi nhận, có 58 ô tô vượt đèn đỏ, 160 ô tô vi phạm vạch kẻ đường, 5 ô tô rẽ trái hoặc quay đầu tại nơi có biển cấm, 6 xe mô tô vượt đèn đỏ và 81 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và thuộc diện xử lý theo quy định hiện hành.

Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm bao gồm:

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ phương tiện có tên trong danh sách chủ động liên hệ cơ quan công an hoặc đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn để giải quyết vụ việc.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nghiêm túc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường, quy định về tốc độ cũng như các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông nhằm hạn chế tai nạn và bảo đảm trật tự trên các tuyến đường.

Trong khi đó, Công an tỉnh Cao Bằng cũng thông báo kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ 15/7 đến 21/7/2026.

Theo đó, hệ thống đã phát hiện thêm 65 trường hợp vi phạm, nâng tổng số trường hợp được hai địa phương công bố trong đợt này lên 375 phương tiện. Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát giúp cơ quan chức năng phát hiện hành vi vi phạm một cách khách quan, chính xác, đồng thời tăng hiệu quả xử lý phạt nguội. Hình thức này cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, giảm tình trạng vi phạm và hỗ trợ xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn.

Theo quy định, sau khi nhận được thông báo hoặc phát hiện phương tiện của mình nằm trong danh sách vi phạm, chủ xe cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục xử lý. Trường hợp chậm trễ hoặc cố tình không chấp hành quyết định xử phạt có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện.

Trong bối cảnh hệ thống camera giám sát đang ngày càng được mở rộng trên nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tuyệt đối không vượt đèn đỏ, đi đúng làn đường, tuân thủ biển báo và luôn đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy.

Việc chấp hành nghiêm các quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt nguội theo Nghị định 168, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính người điều khiển phương tiện và cộng đồng.