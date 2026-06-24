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Tại sao trên dao thường xuất hiện lỗ tròn?

Phác Thái Anh
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Lỗ tròn trên dao là một thiết kế "có chủ đích".

Khi sử dụng dao trong nhà bếp, nhiều người thường chỉ quan tâm đến độ sắc bén hay chất liệu của lưỡi dao mà ít để ý đến những chi tiết nhỏ trên sản phẩm. Một trong số đó là lỗ tròn xuất hiện trên lưỡi của nhiều loại dao thái, dao chặt hoặc dao chuyên dụng. Thoạt nhìn, chi tiết này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại mang đến nhiều công dụng hữu ích trong quá trình sử dụng.

Giúp hạn chế thực phẩm bám vào lưỡi dao

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến các nhà sản xuất thiết kế lỗ tròn trên lưỡi dao là để giảm tình trạng thực phẩm bám dính. Khi cắt các loại thực phẩm có độ ẩm cao như khoai tây, cà chua, dưa chuột hoặc thịt sống, nguyên liệu thường có xu hướng dính vào mặt dao. Điều này không chỉ gây bất tiện mà còn làm chậm quá trình chế biến. Lỗ tròn giúp tạo ra khoảng không khí giữa thực phẩm và lưỡi dao, từ đó làm giảm lực hút và hạn chế tình trạng nguyên liệu bám chặt vào bề mặt kim loại. Nhờ vậy, người dùng có thể thao tác thuận tiện hơn, đặc biệt khi cần sơ chế lượng thực phẩm lớn.

Tại sao trên dao thường xuất hiện lỗ tròn? - Ảnh 1.

Giúp dao nhẹ hơn

Dao nhà bếp thường được làm từ thép hoặc các hợp kim có độ cứng cao. Với những loại dao bản lớn, trọng lượng có thể khá đáng kể nếu sử dụng trong thời gian dài. Việc tạo một lỗ tròn trên lưỡi dao giúp loại bỏ bớt một phần vật liệu, từ đó làm giảm trọng lượng tổng thể của sản phẩm. Mặc dù phần kim loại được cắt bỏ không quá nhiều, nhưng vẫn góp phần giúp dao nhẹ tay hơn, mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng. Đối với những người thường xuyên nấu nướng hoặc đầu bếp chuyên nghiệp, sự khác biệt này có thể được cảm nhận khá rõ sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Tại sao trên dao thường xuất hiện lỗ tròn? - Ảnh 2.

Hỗ trợ cân bằng dao tốt hơn

Một chiếc dao tốt không chỉ cần sắc bén mà còn phải có sự cân bằng hợp lý giữa phần lưỡi và cán dao. Ở một số mẫu dao, vị trí và kích thước của lỗ tròn được tính toán kỹ lưỡng nhằm điều chỉnh trọng lượng của phần lưỡi. Điều này giúp dao đạt được độ cân bằng tốt hơn, từ đó tăng độ ổn định khi thao tác. Khi dao cân bằng, người dùng có thể kiểm soát đường cắt dễ dàng hơn, đồng thời giảm cảm giác mỏi tay trong quá trình sử dụng.

Thuận tiện cho việc treo và bảo quản

Ngoài các công dụng liên quan đến quá trình cắt thái, lỗ tròn còn giúp việc bảo quản dao trở nên thuận tiện hơn. Nhiều gia đình hoặc nhà hàng sử dụng giá treo dao trên tường để tiết kiệm diện tích và giữ khu vực bếp gọn gàng. Khi đó, lỗ tròn trên lưỡi dao có thể được tận dụng để móc lên giá treo hoặc các loại móc chuyên dụng. Cách bảo quản này giúp dao luôn khô ráo, dễ lấy khi cần sử dụng và hạn chế tình trạng để lẫn với các dụng cụ khác trong ngăn kéo.

Không phải loại dao nào cũng có lỗ tròn

Dù khá phổ biến, không phải mọi loại dao đều được thiết kế thêm lỗ tròn trên lưỡi. Chi tiết này thường xuất hiện ở các dòng dao bản lớn, dao chặt hoặc một số loại dao chuyên dụng. Với các mẫu dao nhỏ dùng để gọt hoa quả hoặc cắt thực phẩm đơn giản, nhà sản xuất thường không cần bổ sung thiết kế này vì lợi ích mang lại không quá rõ rệt.

Tại sao trên dao thường xuất hiện lỗ tròn? - Ảnh 3.
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lưỡi dao

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