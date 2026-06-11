Suy thận nặng chỉ vì uống 1 loại cà phê

Người đàn ông duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, không uống rượu nhưng bất ngờ phát hiện thận suy nặng vì một sai lầm khi dùng cà phê.

Cà phê đen là thức uống quen thuộc với nhiều người. Không ít người còn xem đây là thói quen “lành mạnh” mỗi sáng, nhất là khi không thêm đường, sữa hay kem béo.

Tuy nhiên, cà phê có tốt đến đâu cũng có thể trở thành nguy cơ nếu bảo quản sai cách. Một trường hợp được tờ United Daily News (Đài Loan, Trung Quốc) đăng tải mới đây là lời cảnh báo đáng chú ý.

Người đàn ông khỏe mạnh bất ngờ phát hiện suy thận nặng

Người đàn ông thường xuyên uống cà phê đen vào mỗi buổi sáng (Ảnh minh họa).

Theo United Daily News, một người đàn ông họ Lý, ngoài 50 tuổi, vốn có lối sống khá lành mạnh. Ông không hút thuốc, không uống rượu, duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng và thường tự pha cà phê đen để bắt đầu ngày mới.

Cuối năm ngoái, người đàn ông bắt đầu nhận thấy nước tiểu có nhiều bọt và bọt lâu tan. Mắt cá chân ông cũng xuất hiện tình trạng phù nề. Ban đầu, ông nghĩ cơ thể chỉ mệt do vận động quá sức.

Một ngày nọ, khi đang chạy bộ, ông bất ngờ ngất xỉu và được đưa đi khám. Kết quả kiểm tra khiến gia đình bàng hoàng: chỉ số lọc cầu thận eGFR của bệnh nhân xuống dưới 10, trong khi mức bình thường thường khoảng 90-120. Bệnh đã tiến triển tới suy thận mạn giai đoạn 5.

Điều khiến các bác sĩ chú ý là người bệnh không có các thói quen nguy cơ phổ biến như hút thuốc hay uống rượu. Sau khi khai thác kỹ hơn, nguyên nhân được nghi ngờ đến từ loại cà phê ông uống mỗi ngày.

Sai lầm nằm ở cách bảo quản cà phê

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên trang cá nhân rằng cà phê và các loại hạt vốn có thể có lợi cho sức khỏe. Nhưng nếu bảo quản sai, chúng có thể trở thành nguồn “độc tố vô hình” tấn công thận.

Trong trường hợp này, ông Lý có thói quen mua các túi cà phê hạt cỡ lớn khi được giảm giá rồi tích trữ trong nhà. Một số hạt cà phê đã đổi màu nhưng ông vẫn tiếp tục sử dụng vì cho rằng chỉ cần pha nóng là an toàn.

Khí hậu ẩm dễ khiến thực phẩm phát sinh độc tố nấm mốc như ochratoxin hoặc aflatoxin (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Hồng, đây là quan niệm sai lầm. Khi thực phẩm bị biến chất và sinh ra độc tố nấm mốc như ochratoxin, việc đun nóng thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn. Ông cho biết loại độc tố này chỉ phân hủy ở nhiệt độ rất cao, trên 280 độ C.

Bác sĩ Hồng cảnh báo, khí hậu ẩm dễ khiến thực phẩm phát sinh độc tố nấm mốc như ochratoxin hoặc aflatoxin. Những độc tố này không sợ nhiệt độ cao hay axit dạ dày, có thể bám vào ống thận, khiến tế bào thận dần viêm, tổn thương và hoại tử.

Ông nhấn mạnh: “Việc sử dụng cà phê, các loại hạt, ngũ cốc khô để quá lâu hoặc bảo quản sai có thể khiến bạn vô tình nạp độc tố vào cơ thể”.

Theo bác sĩ Hồng, ochratoxin có tính “ưa thận” rất mạnh. Sau khi vào cơ thể, độc tố này có xu hướng tấn công thận, gây stress oxy hóa nghiêm trọng và phá hủy màng lọc cầu thận.

Dữ liệu được bác sĩ Hồng dẫn từ Journal of Toxicology cho thấy, thời gian bán hủy của ochratoxin trong cơ thể người có thể kéo dài 35-50 ngày. Nói cách khác, nếu uống một ly cà phê bị ẩm mốc, nhiều tuần sau độc tố vẫn có thể tiếp tục gây hại trong cơ thể.

Thấy cà phê đổi màu, có mùi lạ phải bỏ ngay

Bác sĩ Hồng khuyến cáo, thực phẩm đã mốc tuyệt đối không nên ăn hoặc uống. Với cà phê, hạt, gạo, ngũ cốc, chỉ cần thấy đổi màu, có mùi lạ hoặc nghi ngờ ẩm mốc, nên bỏ ngay thay vì cố loại bỏ phần hỏng.

Ông nhấn mạnh, độc tố nấm mốc có thể không nhìn thấy bằng mắt thường. Khi đã thấy sợi mốc xuất hiện, lượng độc tố bên trong thực phẩm có thể đã vượt ngưỡng an toàn từ trước đó.

Để giảm nguy cơ, người tiêu dùng không nên ham rẻ mua quá nhiều cà phê, hạt, ngũ cốc hoặc đồ khô nếu không dùng kịp. Tốt nhất chỉ mua lượng đủ dùng trong thời gian ngắn.

Các loại cà phê đã mở bao bì, hạt khô, ngũ cốc hoặc dược liệu khô nên được đựng trong hộp kín. Với môi trường nóng ẩm, có thể bảo quản trong tủ lạnh để làm chậm tốc độ phát triển của nấm mốc.

Bên cạnh đó, cần giữ nhà bếp, tủ đồ khô, phòng tắm và các khu vực ẩm thấp luôn thông thoáng. Việc dùng máy hút ẩm, máy lọc không khí và vệ sinh các mảng mốc định kỳ cũng giúp giảm bào tử nấm trong môi trường sống.

Nguồn: United Daily News