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Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận khi đi khám sức khỏe định kỳ: Tôi mới 32 tuổi, sao có thể...

Lam Chi
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Không có biểu hiện bất thường, người đàn ông 32 tuổi bàng hoàng khi siêu âm định kỳ phát hiện ung thư thận.

Đó là một trường hợp ung thư thận được bác sĩ Manav Suryavanshi, Trưởng khoa kiêm Tư vấn cao cấp Tiết niệu, phụ trách chương trình Ung thư tiết niệu và Phẫu thuật robot tại Bệnh viện Amrita (Ấn Độ) chia sẻ trên tờ Times of India. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ theo chương trình của công ty. Anh khỏe mạnh, không có triệu chứng đáng lo ngại. Thế nhưng, kết quả siêu âm ổ bụng trong lần kiểm tra tưởng như thông thường ấy đã khiến cuộc sống của anh thay đổi.

Bất ngờ phát hiện ung thư thận

Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận khi đi khám sức khỏe định kỳ: Tôi mới 32 tuổi, sao có thể... - Ảnh 1.

Siêu âm thận (Ảnh: Neomedic).

Trong lúc siêu âm cho bệnh nhân, bác sĩ Suryavanshi nhận thấy một khối u bất thường ở phía trên thận phải. Bệnh nhân sau đó được chỉ định chụp CT có cản quang. Kết quả xác nhận anh mắc ung thư biểu mô tế bào thận.

“Bác sĩ... tôi thậm chí không cảm thấy mình có bệnh. Tôi cũng không hút thuốc nhiều. Tôi mới 32 tuổi, sao có thể bị ung thư?”, người đàn ông nói sau khi nhận chẩn đoán.

“Nhiều khối u thận tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện tình cờ”, bác sĩ Suryavanshi giải thích. Với bệnh nhân này, khối u được xếp nhóm T1a, tức kích thước dưới 4cm và còn ở giai đoạn sớm.

Do bệnh nhân còn trẻ, mục tiêu điều trị là loại bỏ ung thư nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần thận khỏe mạnh. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật robot cắt thận bán phần, chỉ lấy bỏ khối u và một viền mô lành mỏng xung quanh.

Ca phẫu thuật hoàn thành trong khoảng 3 giờ và bệnh nhân được xuất viện sau 3 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u khu trú tại thận, phần rìa mô đã cắt không ghi nhận tế bào ung thư và chưa có dấu hiệu lan rộng. Theo bác sĩ, bệnh nhân không cần hóa trị hoặc xạ trị sau mổ.

Tiền sử gia đình hé lộ nguy cơ di truyền

Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận khi đi khám sức khỏe định kỳ: Tôi mới 32 tuổi, sao có thể... - Ảnh 2.

Mô phỏng ung thư thận (Ảnh: Canceractive).

Sau phẫu thuật, các bác sĩ được biết bà của bệnh nhân từng có khối u thận khi ở độ tuổi 40. Chi tiết này khiến ê-kíp điều trị khuyến nghị anh thực hiện xét nghiệm di truyền.

Kết quả cho thấy người đàn ông mang biến đổi ở gene VHL (von Hippel-Lindau), liên quan một hội chứng di truyền làm tăng nguy cơ xuất hiện khối u thận và một số khối u khác trong suốt cuộc đời.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, VHL là hội chứng di truyền hiếm gặp do biến đổi có hại ở gene VHL. Người mang biến đổi này có nguy cơ mắc ung thư thận và nang thận cao hơn. Nếu cha hoặc mẹ mắc VHL, mỗi người con có 50% khả năng thừa hưởng biến đổi gene này.

Dù khối u hiện tại đã được xử lý, người bệnh vẫn cần theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để phát hiện những bất thường có thể xuất hiện về sau.

Trường hợp trên cho thấy ung thư thận có thể được phát hiện ở người trẻ, ngay cả khi cơ thể chưa phát tín hiệu cảnh báo. Với người có tiền sử gia đình mắc ung thư thận hoặc phát hiện u thận khi còn trẻ, việc trao đổi với bác sĩ về theo dõi và tư vấn di truyền có ý nghĩa quan trọng.

Nguồn: Times of India

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ung thư thận

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