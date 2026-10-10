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Sức khỏe nạn nhân sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai ra sao?

Ngọc Tú
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Theo các bác sĩ, anh Q. bị tổn hại 76% sức khỏe, với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những đau đớn về thể chất, anh còn phải đối diện với cú sốc tinh thần lớn khi vợ và hai con đều tử vong trong vụ tấn công.

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đã tiếp nhận anh N.V.Q. (41 tuổi), nạn nhân trong vụ thảm án ở Đồng Nai, để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh nhân, bệnh viện quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, phục hồi chức năng và lưu trú, giúp anh yên tâm chữa bệnh.

Anh Q. được đưa về quê nhà ở Nghệ An tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng.

Theo các bác sĩ, anh Q. bị tổn hại 76% sức khỏe, với nhiều tổn thương nghiêm trọng ở gân, cơ và thần kinh. Bên cạnh những đau đớn về thể chất, anh còn phải đối diện với cú sốc tinh thần lớn khi vợ và hai con đều tử vong trong vụ tấn công.

Đại diện bệnh viện cho biết, quyết định miễn toàn bộ chi phí nhằm chia sẻ phần nào những mất mát mà anh Q. đang phải gánh chịu, đồng thời tạo điều kiện để bệnh nhân tập trung điều trị. Với mức độ tổn thương nặng, quá trình phục hồi chức năng dự kiến kéo dài, đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên trì và hỗ trợ từ đội ngũ y tế.

Trước đó theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 3/9, Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú phường Hố Nai) mang theo dao tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ tại xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai. Không vào được nhà bạn gái, đối tượng đột nhập nhà anh Q. ở bên cạnh rồi dùng dao tấn công các thành viên trong gia đình.

Vụ tấn công khiến vợ và hai con của anh Q. tử vong. Anh Q. bị đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe.

Ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về hai tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

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