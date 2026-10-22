Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn – “Lá chắn kép” bảo vệ tiêu hóa, đề kháng

Những năm đầu đời, hệ miễn dịch và tiêu hóa của trẻ còn non yếu. Việc thay đổi môi trường thường xuyên đặt ra nhiều thách thức cho sức khỏe. Vì vậy, ba mẹ cần chăm sóc tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Tiêu hóa tốt, đề kháng khỏe: Nền tảng giúp bé phát triển toàn diện

Với hệ miễn dịch và tiêu hóa còn non yếu, trẻ nhỏ cần được chăm sóc sức khỏe toàn diện thay vì chỉ tập trung vào một yếu tố. Trong đó, dinh dưỡng và sức khỏe đường ruột là yếu tố cần được quan tâm. Đặc biệt, hệ vi sinh đường ruột - nơi tập hợp hàng nghìn tỷ vi sinh vật sống trong đường tiêu hóa - có vai trò tương tác với hệ miễn dịch, góp phần giúp cơ thể nhận diện và đáp ứng trước các tác nhân từ môi trường. Nhờ đó, đường ruột không chỉ đảm nhiệm tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất mà còn có mối liên hệ mật thiết với sức đề kháng của trẻ.

Khi tiêu hóa khỏe, trẻ có thể ăn ngon và hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó tạo nền tảng cho quá trình thiết lập và hoạt động của hệ miễn dịch. Đề kháng khỏe giúp cơ thể trẻ thích nghi tốt hơn trước những thay đổi từ môi trường. Vì vậy, bên cạnh chế độ dinh dưỡng đầy đủ, ba mẹ có thể chủ động chăm sóc sức khỏe đường ruột và hỗ trợ khả năng miễn dịch cho bé thông qua việc bổ sung các dưỡng chất phù hợp mỗi ngày, giúp trẻ duy trì nhịp sinh hoạt vui khỏe và sẵn sàng khám phá.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn: "Lá chắn kép" hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng

Với những đột phá trong nghiên cứu khoa học dinh dưỡng, Nutricare đã hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA) nghiên cứu và phát triển thành công thực phẩm bổ sung sữa chua lợi khuẩn Bioyo, ứng dụng công nghệ lợi khuẩn Postbiotic tiên tiến. Sản phẩm bổ sung 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma* (LC-Plasma) cùng chất xơ (FOS, Inulin) hỗ trợ tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng.

Tiến sĩ David Clark - Viện trưởng NMNI-USA giới thiệu sản phẩm sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn.

Điểm nổi bật của sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn là công nghệ lợi khuẩn Postbiotic – đột phá mới với bảo chứng khoa học toàn cầu, mở ra hướng tiếp cận tiên tiến trong hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. LC-Plasma có khả năng tác động lên các tế bào miễn dịch plasmacytoid dendritic cells (pDCs), được ví như những "tế bào thủ lĩnh" của hệ miễn dịch, từ đó góp phần hỗ trợ kích hoạt đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Postbiotic LC-Plasma có khả năng kích hoạt trực tiếp tế bào pDCs.

Nền tảng khoa học của LC-Plasma được chứng minh qua 38 nghiên cứu khoa học, trong đó có hơn 18 nghiên cứu lâm sàng trên người, cùng nhiều nghiên cứu đánh giá về hiệu quả và tính an toàn. Nhiều nghiên cứu lâm sàng trên các nhóm đối tượng khác nhau đã ghi nhận tiềm năng của LC-Plasma trong việc hỗ trợ các triệu chứng hô hấp thường gặp như ho, sốt và mệt mỏi ở cả trẻ em và người lớn.

Sự kết hợp giữa 100 tỷ Postbiotic LC-Plasma và chất xơ (FOS, Inulin) trong Bioyo tạo nên "lá chắn kép" bảo vệ hai nền tảng quan trọng đối với sức khỏe trẻ nhỏ: hỗ trợ tiêu hóa khỏe và tăng cường đề kháng. Nhờ đó, phụ huynh có thể chủ động chăm sóc sức khỏe cho con, hỗ trợ trẻ khỏe mạnh từ bên trong để thoải mái vui chơi, học tập và khám phá mỗi ngày.

Sữa chua uống Bioyo 100 tỷ lợi khuẩn - tiêu hóa khỏe, tăng cường đề kháng.

Nhờ đặc tính bền vững của công nghệ lợi khuẩn Postbiotic, sản phẩm có thể bảo quản linh hoạt ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ mát, thuận tiện trong quá trình bảo quản và sử dụng. Với hương vị chua ngọt thanh mát, phù hợp với khẩu vị trẻ nhỏ và các thành viên trong gia đình, phụ huynh dễ dàng bổ sung sản phẩm vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Nutricare - 10 năm liên tiếp Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 10 năm liên tiếp, Nutricare không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thể trạng và nhu cầu của người Việt. Hành trình đó được thúc đẩy bởi mục tiêu đưa những tiến bộ khoa học dinh dưỡng vào các sản phẩm thiết thực, góp phần chăm sóc sức khỏe cho người Việt ở từng giai đoạn cuộc đời.

Thông qua hợp tác với Viện Dinh dưỡng Y học Nutricare Hoa Kỳ (NMNI-USA), Nutricare tiếp tục mở rộng nền tảng nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ dinh dưỡng tiên tiến, trong đó có công nghệ lợi khuẩn Postbiotic. Đây là một phần trong định hướng của Nutricare nhằm mang đến những giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, ứng dụng nền tảng khoa học hiện đại, góp phần chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt.

(*) Hàm lượng 100 tỷ lợi khuẩn Postbiotic Lactococcus lactis Plasma tối thiểu trong 4 hộp 110 ml.

Tham khảo thêm thông tin về sản phẩm tại:

Website: https://nutricare.com.vn/sua-chua-loi-khuan-bioyo/

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Sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nutricare

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