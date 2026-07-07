Su-57 thất bại trong việc bảo vệ nhà máy lọc dầu Omsk khỏi UAV cảm tử Ukraine

Một tiêm kích Su-57 của Nga đã được phát hiện trên bầu trời Omsk trong cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine.

Sau cuộc xuất kích của tiêm kích tàng hình Su-57 trong vai trò phòng không bảo vệ mục tiêu mặt đất, không có bất cứ báo cáo nào về việc nó đã bắn hạ UAV cảm tử Ukraine, trong khi đối tượng cần bảo vệ lại chịu thiệt hại nặng nề.

Theo kênh telegram Exilenova+, ngoài Su-57, có 1 máy bay trinh sát và điều khiển radar tầm xa A-50U cũng được điều động để đối phó với cuộc tấn công .

Bất chấp việc Không quân Nga huy động lực lượng tinh nhuệ nhất, máy bay không người lái của Ukraine vẫn tấn công thành công nhà máy lọc dầu Gazpromneft - ONPZ.

Tiêm kích Su-57 xuất kích đánh chặn UAV cảm tử Ukraine nhưng không thành công.

Cấu hình của chiến đấu tiêm kích tàng hình Su-57 cũng thu hút sự chú ý. Trước đây ý tưởng thiết kế Su-57 dự kiến đặt hầu hết vũ khí vào các khoang bên trong, nhằm mục đích duy trì khả năng tàng hình của máy bay.

Tuy nhiên, trong nhiệm vụ đánh chặn máy bay không người lái, ưu tiên sử dụng vũ khí đã chuyển sang chống lại mối đe dọa mới, do vậy chiếc Su-57 bắt đầu được trang bị thêm hệ thống giá treo ngoài.

Đặc biệt, máy bay chiến đấu này được phát hiện mang theo một thùng chứa 101KS-N dạng treo, được lắp đặt bên dưới một trong các động cơ của máy bay.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga trang bị tên lửa R-74 ở ngoài khoang vũ khí.

Trên các cụm giá treo bên ngoài, cũng có thể thấy các tên lửa dẫn đường không đối không tầm ngắn R-74.

Như vậy người Nga đã điều chỉnh Su-57 để thực hiện nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn máy bay không người lái, nhưng trong lần xuất kích đầu tiên, chiến đấu cơ tối tân nhất của họ đã thất bại.