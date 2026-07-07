Trung Quốc liên tục mang tin vui tới một quốc gia châu Phi: "Món quà" bao trùm từ trên trời tới dưới biển

Các công nghệ của Trung Quốc đã mang đến những kết quả tích cực.

Từ bầu trời đến đường cao tốc, từ các trang trại năng lượng mặt trời đến các trang trại nuôi hàu, Trung Quốc và Namibia đã chuyển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Danh mục các dự án hữu hình ngày càng tăng, mang lại lợi ích thiết thực đồng thời hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn của Namibia.

Nâng cao khả năng dữ liệu vệ tinh

Tháng 11/2025, Trung Quốc và Namibia đã ký kết văn bản bàn giao và tiếp nhận trạm thu nhận dữ liệu vệ tinh mặt đất và hệ thống xử lý dữ liệu do Trung Quốc hỗ trợ tại Windhoek. Tháng 2/2026, dự án chính thức được bàn giao cho Namibia, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường năng lực khoa học vũ trụ, ứng phó thiên tai và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo của quốc gia này.

Với sự hỗ trợ của Trung Quốc, Namibia đã gia nhập nhóm các quốc gia châu Phi được trang bị các trạm mặt đất hiện đại có khả năng thu nhận dữ liệu vệ tinh theo thời gian thực.

Dự án này là dự án hỗ trợ phát triển công nghệ cao đầu tiên do Trung Quốc thực hiện tại Namibia. Trạm này gồm hai giai đoạn, giai đoạn đầu tập trung vào việc xây dựng trạm mặt đất và hệ thống xử lý dữ liệu cùng với đào tạo kỹ thuật, và giai đoạn thứ hai tập trung vào các hệ thống ứng dụng công nghiệp và đào tạo năng lực liên quan.

Di chuyển nhanh hơn, kết nối mạnh mẽ hơn

Hợp tác về cơ sở hạ tầng đã mang lại những thay đổi rõ rệt trong lĩnh vực giao thông vận tải của Namibia.

Đường cao tốc Dr. Hage G. Geingob do Trung Quốc tài trợ, nối liền Sân bay Quốc tế Hosea Kutako và trung tâm thành phố Windhoek, đã được đưa vào sử dụng tháng 11/2025. Dự án này đã cải thiện đáng kể hiệu quả đi lại, rút ​​ngắn thời gian di chuyển từ khoảng một giờ xuống còn khoảng 30 phút và giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Công trình và Giao thông vận tải Veikko Nekundi ca ngợi dự án này là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển quốc gia và nâng cao đời sống cộng đồng của Namibia. Công trình này cũng tạo ra khoảng 850 việc làm cho người dân địa phương và có sự tham gia của 54 công ty Namibia, góp phần vào việc chuyển giao kỹ năng và tạo việc làm.

Điều này tiếp nối các dự án khác như dự án đường John Mutorwa ở miền bắc Namibia. Được xây dựng bởi Tập đoàn Hợp tác Quốc tế Hà Nam Trung Quốc, con đường này đã được đưa vào sử dụng vào tháng 3/2025, và đã cải thiện khả năng kết nối khu vực, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và nâng cao sinh kế của người dân địa phương.

Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng xanh

Hợp tác năng lượng xanh đang trở thành nền tảng của quan hệ Trung Quốc - Namibia, hỗ trợ quá trình chuyển đổi của Namibia từ phụ thuộc vào tài nguyên sang phát triển bền vững dựa trên công nghệ.

Tại vùng Karas phía nam Namibia, nhà máy điện Sores Gaib công suất 100 megawatt, được phát triển bởi sự hợp tác giữa Công ty TNHH Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Quốc tế Giang Tây Trung Quốc và Tập đoàn Năng lượng Xanh Chiết Giang Chint, là nhà máy điện mặt trời quang điện lớn nhất cả nước. Khi đi vào hoạt động, dự kiến ​​nhà máy sẽ sản xuất hơn 300 triệu kilowatt giờ mỗi năm, cung cấp gần một phần mười nhu cầu điện quốc gia.

Sự hợp tác cũng được mở rộng sang lĩnh vực hydro xanh. Dự án Hyphen Hydrogen Energy, được ký kết vào năm 2025, dự kiến ​​sẽ sản xuất hydro xanh và amoniac xanh ở quy mô lớn.

Namibia đã định vị hydro xanh là một lĩnh vực tăng trưởng chiến lược, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời và gió dồi dào để phát triển các ngành công nghiệp quy mô lớn dựa trên năng lượng tái tạo, và các doanh nghiệp Trung Quốc đã và đang đóng một vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình này, theo lời ông Zivayi Chiguvare, quyền giám đốc Viện Nghiên cứu Hydro xanh Namibia tại Đại học Namibia.

Mặc dù Namibia sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, quốc gia này vẫn thiếu các thành phần quan trọng trong chuỗi giá trị hydro, bao gồm máy điện phân, hệ thống khử muối và lọc nước, các đơn vị tổng hợp amoniac và cơ sở hạ tầng lưu trữ hydro.

Tăng trưởng nuôi trồng thủy sản dựa trên khoa học

Ngoài cơ sở hạ tầng và năng lượng, hợp tác cũng đang định hình lại các lĩnh vực nông nghiệp và hàng hải của Namibia.

Tại vịnh Walvis, các trang trại nuôi hàu do Trung Quốc đầu tư đang áp dụng các phương pháp nuôi trồng thủy sản khoa học phù hợp với điều kiện địa phương. Nhờ lợi thế của dòng hải lưu lạnh Đại Tây Dương, độ mặn ổn định và nguồn nước giàu chất dinh dưỡng, hàu được nuôi tại đây đạt kích thước xuất khẩu hơn 40 gram, chỉ trong vòng 8 đến 10 tháng, nhanh hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác.

Các trang trại sử dụng hệ thống ương giống tiêu chuẩn nhập khẩu từ Trung Quốc, thay thế phương pháp nuôi hàu giống trong chai nhựa bỏ đi truyền thống. Sự thay đổi này đã cải thiện tỷ lệ sống sót, ổn định sản lượng và hỗ trợ cả nguồn cung trong nước lẫn xuất khẩu ra thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Tự động hóa và các hệ thống phân loại dựa trên trí tuệ nhân tạo dự kiến ​​sẽ tiếp tục nâng cấp quy trình sản xuất, thúc đẩy sự phát triển lâu dài của ngành.