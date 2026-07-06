Con tàu dài 230 mét di chuyển không cần sử dụng một giọt nhiên liệu, tạo ra "cơn địa chấn" ngành vận tải

Sự khác biệt nằm ở một bộ phận được gắn trên tàu.

Cánh buồm cơ học 46 mét bước ra đời thực

Hệ thống buồm cánh cứng khổng lồ mang tên Wing560 đã chính thức vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt tại cảng và trên biển để bắt đầu các chuyến hải trình thương mại đầu tiên. Thiết bị này được lắp đặt trực tiếp trên boong tàu Tirranna - con tàu chuyên chở phương tiện khổng lồ có chiều dài lên tới 230 mét.

Được phát triển bởi Oceanbird, một liên doanh giữa hai tập đoàn công nghiệp lớn là Alfa Laval và Wallenius Lines, Wing560 sở hữu chiều cao lên tới 46 mét và chiều rộng 14 mét. Khác biệt hoàn toàn với những cánh buồm vải truyền thống trong lịch sử, cấu trúc cứng cáp này hoạt động giống như một chiếc cánh máy bay đặt dọc, được thiết kế để tạo ra lực đẩy cơ học trực tiếp từ sức gió.

Quá trình lắp đặt được thực hiện vỏn vẹn trong vòng 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 6 tại xưởng đóng tàu Damen ở Rotterdam. Ngay sau khi hoàn thiện, tàu Tirranna đã lập tức quay trở lại lộ trình vận chuyển thương mại thông thường mà không làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Để đảm bảo tính an toàn pháp lý tối đa, hệ thống này cũng đã nhận được chứng nhận chính thức từ DNV, một trong những tổ chức phân kiểm định hàng hải uy tín nhất thế giới, vào đầu năm nay.

Hóa giải "bài toán khí động học" của những gã khổng lồ trên biển

Các tàu chở ô tô hay tàu vận tải cỡ lớn luôn là một trong những đối tượng thách thức nhất đối với các kỹ sư hàng hải. Với thiết kế mạn tàu rất cao và phẳng để tối ưu không gian chứa hàng, những con tàu này hoạt động như những bức tường khổng lồ trước gió, khiến chúng cực kỳ nhạy cảm và dễ bị tổn thương bởi các luồng gió ngược hoặc gió tạt ngang.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Wing560 không chỉ đơn thuần là việc "treo thêm một chiếc buồm", mà là một hệ thống quản lý khí động học thông minh. Hiện tại, Oceanbird đã cử một đội ngũ kỹ sư chuyên trách trực tiếp đi theo tàu Tirranna trong các chuyến hải trình đầu tiên. Nhiệm vụ của họ là giám sát hiệu suất thực tế, đánh giá khả năng phản ứng của hệ thống điều khiển tự động và thu thập các dữ liệu vận hành quý giá khi đối mặt với các kịch bản thời tiết khắc nghiệt trên đại dương.

Ông Amrit Bhullar, Giám đốc điều hành của Oceanbird, nhấn mạnh rằng cột mốc này là cơ hội vô giá để doanh nghiệp chứng minh và kiểm chứng những kết quả nghiên cứu phòng thí nghiệm trong nhiều năm qua ra môi trường thực địa. Đồng quan điểm, ông Martijn Bergink, Chủ tịch Khối Đại dương của Alfa Laval, khẳng định việc lắp đặt thành công đã chính thức đưa dự án bước qua giai đoạn ý tưởng để tiến vào kỷ nguyên ứng dụng thực tiễn.

Tương lai không giọt dầu của ngành hàng hải

Thử nghiệm thực tế trên tàu Tirranna là một phần lõi thuộc dự án Orcelle Horizon – một sáng kiến chiến lược được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) với sự chung tay của 11 đối tác lớn trong ngành công nghiệp đóng tàu và vận tải. Theo tính toán của các chuyên gia, chỉ với việc lắp đặt một cánh buồm Wing560 duy nhất, tàu Tirranna được kỳ vọng sẽ cắt giảm ngay lập tức khoảng 10% lượng nhiên liệu tiêu thụ và khí thải carbon tương ứng.

Tuy nhiên, tham vọng của các nhà phát triển không dừng lại ở đó. Mục tiêu dài hạn của liên minh là thiết kế và chế tạo một thế hệ tàu chở hàng Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) hoàn toàn mới trong tương lai. Những siêu tàu này sẽ được trang bị hệ thống đa buồm cánh cứng, có khả năng đáp ứng hơn một nửa (trên 50%) nhu cầu động lực đẩy toàn tàu nhờ năng lượng gió, trong khi vẫn duy trì được lịch trình vận chuyển thương mại chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế.

Khi các quy định về phát thải trong ngành vận tải biển quốc tế ngày càng thắt chặt, việc quay trở lại với năng lượng gió - nhưng bằng công nghệ đỉnh cao của thế kỷ 21 - đang chứng minh là một hướng đi vô cùng khả thi. Nếu các thử nghiệm chuyên sâu trên tàu Tirranna tiếp tục mang lại kết quả khả quan, những "cánh chim đại dương" như Wing560 chắc chắn sẽ trở thành hình ảnh quen thuộc trên các hạm đội vận tải toàn cầu, giúp định hình lại một nền thương mại hàng hải xanh và bền vững hơn.