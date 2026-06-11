Soi xe thử nghiệm giống VinFast VF 5 mới: Đáng để chờ đợi hay ‘bình mới rượu cũ’?

Định vị là một mẫu xe giá rẻ dễ tiếp cận, VF 5 hiện tại đang phủ sóng đường phố nhưng lại gắn liền với hình ảnh biển vàng, tuy nhiên điều này sắp không còn xảy ra nữa.

Không ít người từng e ngại khi mua VinFast VF 5 phục vụ gia đình nhưng lại sợ bị nhầm là xe chạy dịch vụ. Tuy nhiên, nỗi lo đó có thể sẽ hoàn toàn biến mất trên phiên bản VF 5 mới.

Bản vẽ kỹ thuật số mẫu xe có thiết kế tương tự VF 5. Ảnh dựng đồ họa: AP

Ngay sau sự xuất hiện của đàn anh VF 8 thế hệ mới, mẫu xe cỡ A của VinFast cũng đang rục rịch tung ra một bản nâng cấp toàn diện, hứa hẹn mang đến một màn lột xác ngoạn mục nhằm định vị lại hình ảnh trong mắt người dùng.

Dựa trên những hình ảnh rò rỉ, VinFast dường như đang ấp ủ một màn lột xác ngoạn mục cho VF 5 nhằm định vị lại hoàn toàn hình ảnh của mẫu xe này, hoặc là một sản phẩm mới mang thiết kế tương tự. Phần ngoại thất hứa hẹn sẽ có những tinh chỉnh mang tính bước ngoặt. Những chi tiết từng gây nhiều tranh cãi ở phiên bản tiền nhiệm dường như đã nhường chỗ cho một ngôn ngữ thiết kế mới mẻ và trẻ trung hơn. Từ khu vực mặt ca-lăng, sự biến mất của các mảng nhựa thô cứng, cho đến diện mạo bí ẩn của cụm đèn chiếu sáng và mâm xe.

Khoang lái VF 5 hiện tại. Ảnh: VinFast

Sự tò mò không chỉ dừng lại ở ngoại thất. Khoang cabin của VF 5 vốn bị đánh giá là chưa thực sự chiều lòng người dùng gia đình liệu sẽ có những nâng cấp nào? Từ thiết kế màn hình, khu vực yên ngựa, cho đến cách bố trí cần số đều đang là những ẩn số vô cùng thú vị. Đặc biệt hơn cả, điểm trừ “lớn nhất” khiến nhiều hành khách phàn nàn về sự gò bó ở hàng ghế thứ hai liệu đã được VinFast tìm ra giải pháp khắc phục triệt để trên phiên bản mới này?

Bên cạnh diện mạo và tiện nghi, những nâng cấp ẩn sâu bên trong cốt lõi vận hành mới là thứ người dùng cực kỳ trông đợi. Tất cả những bí ẩn này đều được phân tích ngay trong video bên dưới.



