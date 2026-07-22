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Séc bác bỏ hai sáng kiến quân sự của các liên minh ủng hộ Ukraine

Hoàng Vân
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Thủ tướng Séc Andrej Babis đã bác bỏ hai sáng kiến quân sự của các liên minh ủng hộ Ukraine.

Séc bác bỏ hai sáng kiến quân sự của các liên minh ủng hộ Ukraine - Ảnh 1.

Thủ tướng Séc Andrej Babis.

Khi được hỏi liệu Séc có tham gia "Liên minh Chống Tên lửa Đạn đạo" mới được công bố hay không, Thủ tướng Andrej Babis nói, điều đó có thể sẽ trở thành “một tuyên bố khác mà chẳng mang lại kết quả gì”.

“Việc tham gia một liên minh trên giấy tờ, như "Liên minh những người sẵn lòng" chẳng đạt được gì cả. Nó chưa bao giờ tạo ra kết quả gì, chỉ là các chính trị gia nói suông. Tôi không cần phải là một phần của liên minh như vậy.

Kết quả của việc Cộng hòa Séc tham gia "Liên minh các nước sẵn sàng" là con số không", ông Babis nói thêm.

Nhóm do Pháp và Anh dẫn đầu từ lâu đã kêu gọi triển khai quân đội tại Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại của Nga, bất kỳ binh lính NATO nào trên lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

Đảng của Thủ tướng Babis đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm ngoái với cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa, trong đó bao gồm việc đảo ngược chính sách viện trợ cho Ukraine do người tiền nhiệm Petr Fiala đề xướng, và thay vào đó kêu gọi giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao với Nga.

Những phát biểu của Thủ tướng Babis được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích từ các chính phủ Trung Âu đối với sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine.

Đầu tháng 7/2026, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, Bulgaria không có chỗ trong "Liên minh các nước sẵn sàng", vì nước này phản đối việc tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine.

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cũng đã bác bỏ việc đóng góp vào gói viện trợ quân sự trị giá 70 tỷ euro (80 tỷ USD) mới nhất của NATO dành cho Ukraine, trong khi Hungary liên tục từ chối cung cấp viện trợ quân sự.

Nga đã lên án "Liên minh các nước sẵn sàng" là "một nhóm các quốc gia không muốn hòa bình, chỉ muốn chiến tranh tiếp diễn".

Nga cũng nhiều lần cảnh báo về việc phương Tây hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, khẳng định điều đó chỉ kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả, đồng thời làm tăng nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO.

Theo RT
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