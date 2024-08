Sao phim "Sex and the City" U60 vẫn duy trì vóc dáng săn chắc: Có 1 thói quen đơn giản, ai cũng làm được

Nam diễn viên Jason Lewis.

Bí quyết duy trì vóc dáng săn chắc của sao phim "Sex and the City"

"Sex and the City" được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Sự thành công của bộ phim cũng giúp các diễn viên trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Trong đó, diễn viên Jason Lewis, vào vai Smith Jerrod, là bạn trai của Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai) đặc biệt thu hút khán giả với vẻ ngoài điển trai, dáng người cao ráo.

Jason Lewis sở hữu chiều cao 1m87, là một trong những người mẫu nam nóng bỏng nhất của thập niên 90. Jason từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang của các thương hiệu xa xỉ.

Sau thành công của bộ phim “Sex and the City”, Jason tiếp tục tham gia một số bộ phim khác như For One Night, Brothers & Sisters, Mogli a pezzi, Midnight Texas,...

Jason Lewis từng là một trong những người mẫu nam nóng bỏng nhất của thập niên 90.

Khi đã ngoài 50 tuổi, Jason vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, khoẻ khoắn như thời trẻ. Jason từng tiết lộ, bí quyết của anh là thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất.

Jason từng chia sẻ: “Là diễn viên, có lịch trình bận rộn nên thách thức lớn nhất của tôi là thời gian tập luyện. Vì phải quay phim nên có những ngày tôi phải làm việc liên tục 18 tiếng đồng hồ”.

Tuy vậy, Jason cho biết anh vẫn cố gắng dành thời gian để tham gia các hoạt động thể chất ngoài trời. Jason chia sẻ việc tập thể dục và rèn luyện thể chất không nhất thiết phải bó buộc trong phòng tập gym. Các hoạt động thể thao vui chơi ngoài trời hoặc trong nhà cũng là một hình thức để rèn luyện sức khỏe. Jason khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động thể thao mà họ yêu thích.

Bản thân Jason cũng tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời. Jason thường tham gia các hoạt động như lướt sóng, đạp xe leo núi, trượt tuyết, lướt ván diều, yoga và chèo thuyền đứng.

“Tham gia nhiều hoạt động thể thao ngoài trời khác nhau không chỉ giúp chúng ta nâng cao sức khỏe thể chất mà còn giúp cải thiện sức khỏe tinh thần. Mọi người không nhất thiết phải đến phòng tập gym để tập thể dục. Thay vào đó, mọi người có thể dành một ngày trong tuần để đạp xe đến nơi làm việc. Hoặc mọi người cũng có thể rủ bạn bè chơi một trận bóng chuyền hoặc một môn thể thao nào đó vào cuối tuần, tùy theo sở thích và thời gian rảnh rỗi. Hãy thay đổi các hoạt động khác nhau trong suốt tuần vì chơi mãi một môn thể thao, tập mãi một bài tập thể dục có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán”, Jason nói.

Jason vẫn duy trì được vóc dáng săn chắc, khoẻ khoắn như thời trẻ.

Nam diễn viên Jason Lewis cũng tiết lộ thời gian biểu mà anh dành cho các hoạt động thể chất trong cả một tuần. Cụ thể như sau:



Buổi sáng Buổi chiều Thứ hai Đi bộ đường dài hai giờ. Đi thăng bằng trên dây chùng (Slacklining). Thứ ba Tập Yoga Thứ tư Lướt sóng Leo núi trong nhà Thứ năm Lướt sóng Thứ sáu Dành 2 tiếng để đi bộ đến điểm leo núi và leo núi ngoài trời. Thứ bảy Chơi bóng chuyền trên bãi biển. Chủ nhật Nghỉ ngơi.

Jason Lewis lịch lãm bên cạnh bạn gái Liz Godwin.



Lợi ích khi tham gia các hoạt động thể chất

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng thường xuyên tham gia các hoạt động thể chất có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe. Theo đó, thường xuyên tập thể dục có thể giúp tăng cường sức khỏe tim và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả; giảm cân và duy trì vóc dáng; tăng cường sức khỏe xương; kiểm soát chỉ số đường huyết; tăng khả năng miễn dịch; phòng ngừa ung thư và kéo dài tuổi thọ.

Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động thể chất còn có tác động tích cực đối với sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Clinical Psychiatry cho thấy tập thể dục thường xuyên giúp giảm lo lắng, trầm cảm và cải thiện tâm trạng. Nguyên nhân là do khi tập thể dục, cơ thể sẽ giải phóng endorphin, một chất thúc đẩy cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng.

Đặc biệt, các hoạt động thể chất ngoài trời còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần hơn nữa. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các hoạt động ngoài trời cho phép chúng ta giao lưu với những người khác, kết nối với thiên nhiên. Điều này giúp gia tăng cảm giác vui vẻ, hạnh phúc và giúp mọi người cảm thấy thú vị, giải trí hơn nhiều so với tập luyện ở trong phòng.