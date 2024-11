Sao phim “Sex and the city” sở hữu vóc dáng thon gọn ở tuổi 50, bí quyết nằm ở 2 KHÔNG khi ăn

Elizabeth Banks được truyền thông Mỹ đánh giá là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Cô từng đảm nhận vai khách mời trong phim “Sex and the city” - một một series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO. Trong phim, Elizabeth đóng vai nhân vật tên Catherine, là vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte (do Kristin Davis thủ vai) thích.

Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia diễn xuất ở nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Không chỉ thu hút khán giả bằng khả năng diễn xuất trên màn ảnh, Elizabeth còn gây ấn tượng với công chúng bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Đến nay, dù đã 50 tuổi nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon thả, không mỡ thừa.

Sao phim “Sex and the city” được truyền thông Mỹ đánh giá là nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. (Ảnh: Vanity Fair)

2 KHÔNG khi ăn uống giúp sao phim “Sex and the city” giữ dáng

1. Không ăn các thực phẩm chứa gluten

Chia sẻ với tạp chí Women’s Health, Elizabeth cho biết: “Tôi có chế độ ăn uống lành mạnh và may mắn, chức năng trao đổi chất của cơ thể tôi rất tốt. Khi muốn siết cân (để phục vụ cho công việc), tôi sẽ cắt giảm thêm một số loại thực phẩm trong chế độ ăn của mình”.

Cụ thể, Elizabeth áp dụng chế độ ăn không gluten. "Tôi sẽ không ăn các thực phẩm chứa gluten chẳng hạn như bánh mì, mì ống, các sản phẩm chứa bột mì,... Và để đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể, tôi sẽ tăng cường ăn rau và các thực phẩm chứa nhiều protein”, Elizabeth nói.

Elizabeth Banks sẽ dụng chế độ ăn không gluten khi cần giảm cân. (Ảnh: Celeb Mafia)

Tiến sĩ Brooks Cash, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Trường Y McGovern tại Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas ở Houston, Mỹ cho biết chế độ ăn không chứa gluten có thể đem đến một số lợi ích cho sức khỏe chẳng hạn như tăng cường sức khỏe của hệ tiêu hóa, giảm cân.

Theo tiến sĩ Cash, chế độ ăn không chứa gluten tập trung chủ yếu vào ăn các thực phẩm giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất như rau củ quả và các loại protein lành mạnh. Các chất dinh dưỡng này giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, cân bằng hệ vi sinh đường ruột và có lợi cho hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, việc nạp thêm nhiều chất xơ từ các loại rau củ quả cũng giúp tăng cảm giác no, từ đó giúp mọi người hạn chế tiêu thụ quá nhiều thực phẩm, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý trước khi áp dụng chế độ ăn không chứa gluten, mọi người nên tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để tư vấn cách phối hợp các nhóm thực phẩm, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Elizabeth Banks sở hữu vóc dáng thon gọn ở tuổi 50. (Ảnh: Press Your Luck)

2. Không ăn đồ ăn vặt

Ngoài ra, Elizabeth không có thói quen ăn vặt. “Nếu bạn muốn đảm bảo rằng mình không tiêu thụ các loại đồ ăn vặt kém lành mạnh, cách tốt nhất là đừng mua chúng. Khi bước vào siêu thị hoặc cửa hàng tạp hóa, tôi sẽ mua hoa quả, chẳng hạn như chuối thay vì các loại bánh quy”, nữ diễn viên nói với Women's Health.

Theo trang Medicine Net, đồ ăn vặt chẳng hạn như bánh quy, kẹo, snack,... được đóng gói sẵn thường chứa nhiều calo, đường, chất béo bão hòa, muối và các chất phụ gia. Do đó, tiêu thụ đồ ăn vặt trong thời gian dài có thể gây ra một số vấn đề như thiếu hụt dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư hoặc chứng rối loạn ăn uống.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo mọi người nên hạn chế tiêu thụ đồ ăn vặt, nếu sử dụng chỉ nên ăn 1-2 lần một tuần.