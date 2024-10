Sao phim "Sex and the city" có thân hình săn chắc, khỏe khoắn ở tuổi 50, hé lộ bài tập chuẩn chuyên gia

Elizabeth Banks đảm nhận vai khách mời, là nhân vật Catherine, vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte (do Kristin Davis thủ vai) thích trong series phim hài kịch lãng mạn “Sex and the city” của HBO.

Sau khi “Sex and the city” công chiếu và gặt hái thành công, Elizabeth Banks cũng đã gây được ấn tượng với khán giả dù chỉ đảm nhận vai diễn phụ. Sau vai diễn này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Elizabeth được truyền thông đánh giá là nữ diễn viên vừa tài năng vừa xinh đẹp. Cô không chỉ thu hút mọi người thông qua diễn xuất trên màn ảnh mà còn gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người thon thả quyến rũ ở các sự kiện thảm đỏ. Đến nay, dù đã 50 tuổi những Elizabeth vẫn duy trì phong độ với thân hình săn chắc, khỏe khoắn.

Elizabeth Banks trong bộ hình chụp cho tạp chí ODDA năm 2023. (Ảnh: ODDA Magazine)

Bí quyết giữ dáng của sao phim “Sex and the city”

Chia sẻ với trang Huffpost, chuyên gia thể dục thể hình Joselynne Boschen, huấn luyện viên cá nhân của Elizabeth cho biết: “Elizabeth có nguồn năng lượng tuyệt vời. Cô ấy thích tập thể dục. Thói quen tập thể dục giúp cô ấy sở hữu một cơ thể khỏe mạnh”.

Huấn luyện viên Joselynne tiết lộ Elizabeth có thói quen tập luyện 3 ngày/tuần, mỗi lần tập của cô sẽ kéo dài trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Elizabeth chủ yếu tập các bài tập giúp cải thiện khả năng hoạt động của cơ thể và kết hợp tập các bài tập tim mạch, tập tạ, tập plyometrics (bài tập thể hình dùng tốc độ và lực của các động tác để tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ giảm cân và cải thiện sự linh hoạt).

“Tôi sẽ hướng dẫn Elizabeth tập đan xen nhiều bài tập khác nhau vì nếu tập đi tập lại một bài tập sẽ gây ra cảm giác nhàm chán, làm ảnh hưởng tới hiệu quả tập luyện”, Joselynne nói.

Trong bài phỏng vấn với trang Huffpost, huấn luyện viên Joselynne cũng chia sẻ danh sách 6 bài tập mà Elizabeth thường thực hiện để duy trì vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Elizabeth Banks sở hữu dáng người thon gọn, săn chắc ở tuổi trung niên. (Ảnh: ODDA Magazine)

Bài tập số 1: Sawing Plank

Sawing Plank là bài tập giúp giảm mỡ vùng eo và cải thiện sự linh hoạt và dẻo dai của toàn bộ cơ thể.

Cách thực hiện:

1. Bắt đầu ở tư thế plank thấp - khuỷu tay chống xuống sàn, hai cánh tay duỗi thẳng vuông góc với sàn, thân trên và chân tạo thành một đường thẳng.

2. Sử dụng lực từ mũi chân, đẩy người về phía trước. Sau khi di chuyển về phía trước, mọi người từ từ lùi về lại vị trí ban đầu, vẫn giữ cố định vị trí của mũi chân và cẳng tay.

3. Lặp lại các bước 2-3, liên tục đẩy về phía trước và lùi về sau hoàn thành 1 chu kỳ tập.

Chuyên gia cho biết mọi người nên lặp lại động tác này 15 lần. Lưu ý phần lưng và chân luôn phải giữ thẳng trong quá trình tập.

Bài tập Sawing Plank. (Ảnh: Adobe Stock)

Bài tập số 2: Sumo Squat Side Crunch

Sumo Squat Side Crunch tác động đến nhiều nhóm cơ trên cơ thể, đặc biệt là phần cơ mông, hông và đùi trong. Thường xuyên tập động tác này sẽ giúp giảm mỡ đùi, giảm đau lưng hiệu quả và tăng kích thước vòng ba.

Cách thực hiện:

1. Dang hai chân rộng bằng vai, mũi chân hướng ra ngoài 1 góc từ 45-60 độ, giữ lưng thẳng, hai tay đặt sau gáy.

2. Gập đầu gối, lưng thẳng và đẩy hông ra sau, hạ chân xuống sâu nhất có thể.

3. Giữ nguyên tư thế squat và tiến hành nghiêng người sang bên trái, rồi từ từ nghiêng người sang bên phải.

4. Trở về vị trí Squat thẳng và từ từ đứng dậy.

Mọi người tiếp tục lặp lại các động tác trên 20 lần để tăng hiệu quả tập luyện.

Bài tập Sumo Squat Side Crunch. (Ảnh: thefitcareerist)

Bài tập số 3: Dog Down Pushups

Dog Down Pushups là động tác chống đẩy kết hợp với tư thế chó úp mặt trong yoga. Động tác này giúp kéo giãn chân, lưng, vai, giúp cơ bụng săn chắc, tăng cường sức mạnh của tay và cải thiện máu lưu thông lên não.

Cách thực hiện:

1. Quỳ trên thảm tập, chống hai bàn tay lên mặt thảm, tay vuông góc với phần thân trên, ngón tay hướng về phía trước. Mắt nhìn thẳng xuống, giữ đầu và cổ thẳng hàng với lưng.

2. Duỗi thẳng chân về phía sau, mũi chân chống lên mặt thảm, hai chân cách nhau khoảng 5cm.

3. Từ từ hạ người xuống sàn cho đến khi cánh tay tạo thành một góc 90 độ với cẳng tay. Dừng lại khi ngực cách sàn khoảng 5 - 7 cm.

4. Chuyển sang tư thế chó úp mặt bằng cách ấn mạnh tay xuống sàn, đẩy người lên cho đến khi cánh tay và chân duỗi thẳng, nhón chân lên, gót chân nâng lên khỏi mặt sàn.

5. Duy trì tư thế chó úp mặt khoảng 3 giây và tiếp tục hạ người xuống thực hiện động tác chống đẩy.

Lưu ý: Giữ nguyên vị trí đặt tay và chân, giữ thẳng lưng trong quá trình thực hiện động tác chống đẩy. Chuyên gia Joselynne cho biết mọi người nên thực hiện động tác này khoảng 20 lần.

Bài tập Dog Down Pushups. (Ảnh: Strong fitness magazine)

Bài tập số 4: Seated Hamstring

Seated Hamstring là bài tập tác động vào nhóm cơ đùi sau, giúp chân thon gọn.

Cách thực hiện:

1. Người tập sẽ ngồi thẳng lưng trên ghế, một chân đặt bình thường và một chân duỗi thẳng. Mũi chân vuông góc với cẳng chân và gót chân chạm sàn.

2. Hai tay đặt ở đầu gối của chân duỗi thẳng, từ từ nghiêng phần thân trên xuống.

3. Đổi chân và thực hiện lặp lại động tác. Mọi người nên thực hiện động tác 20 lần cho mỗi bên chân.

Bài tập Seated Hamstring (Ảnh: Summit Ortho)

Bài tập số 5: Abs Roll Up

Huấn luyện viên Joselynne cho biết Abs Roll Up là động tác giúp giảm mỡ bụng hiệu quả.

Cách thực hiện:

1. Nằm ngửa trên thảm, hai tay duỗi thẳng trên đầu.

2. Từ từ nâng hai tay kết hợp dùng sức của phần cơ bụng để ngồi dậy. Khi ngồi dậy, hai tay đưa song song với hai chân. Lưu ý chân vẫn giữ thẳng trên mặt thảm.

Mọi người nên lặp lại động tác liên tục 15 lần.

Bài tập Abs Roll Up. (Ảnh: Pop Sugar)

Bài tập số 6: Jump Lunges

Jump Lunge là bài tập tác động lên cơ hông và cơ đùi, giúp các nhóm cơ này săn chắc hơn.

Cách thực hiện:

1. Đứng thẳng người, chân phải bước lên trước, 2 tay đặt cạnh hông, lòng bàn tay nắm hờ. Hạ thấp từ từ cơ thể xuống theo tư thế quỳ 1 chân, sao cho cẳng chân phải và đùi tạo thành một góc 90 độ, đầu gối chân trái không được chạm sàn. Lưng giữ thẳng, cổ thẳng và mắt hướng phía trước.

2. Nhảy lên, đổi chân trên không trung, chân trước đưa ra sau và chân sau chuyển lên trước. Tiếp tục thực hiện tư thế quỳ một chân với chân trái.

Mọi người nên thực hiện động tác trên 20 lần để đạt kết quả tốt nhất.