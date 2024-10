Sao phim "Sex and the city" sở hữu làn da không tì vết ở tuổi 50 nhờ bí quyết cực đơn giản

“Sex and the city” là một series phim truyền hình hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO. Bộ phim kể về cuộc sống, những câu chuyện tình yêu, tình bạn của 4 người phụ nữ tại thành phố New York.

Với nội dung gần gũi, sau khi phát sóng, “Sex and the city” đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận. Bộ phim cũng từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại.

Thành công của bộ phim không chỉ giúp dàn diễn viên chính trở nên nổi tiếng hơn mà còn giúp các diễn viên phụ trong phim gây ấn tượng với khán giả, trong đó có diễn viên Elizabeth Banks.

Trong “Sex and the city”, Elizabeth đảm nhận vai khách mời - nhân vật Catherine, vị hôn thê của một chàng trai mà nhân vật Charlotte thích. Sau vai phụ này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008); Đấu trường sinh tử (2012); Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Elizabeth đảm nhận vai khách mời, là nhân vật Catherine trong phim "Sex and the city". (Ảnh: Screen Rant)

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Elizabeth cũng thu hút khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Trong buổi ra mắt bộ phim mới của mình vào tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi làn da căng bóng, ít khuyết điểm cùng dáng người thon thả ở tuổi 50.

Bí quyết "trẻ hóa" làn da của sao phim "Sex and the city"

Chia sẻ với Page Six Style, sao phim “Sex and the city” cho biết: “Tôi cảm thấy làn da của mình vẫn khá đẹp cho đến thời điểm hiện tại, dù nó cũng có một số thay đổi do quá trình lão hóa. Tuy vậy, tôi vẫn thích làn da của mình, tôi thích nó lão hóa một cách tự nhiên”.

Về thói quen chăm sóc da, Elizabeth cho biết để giữ làn da đẹp, mọi người cần chú ý chăm sóc da cả từ bên trong lẫn bên ngoài.

“Bí quyết là hãy ngủ thật ngon và uống thật nhiều nước. Sau đó, mọi người cần tìm cách yêu thương bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần. Tôi biết điều này có thể sẽ khó thực hiện với nhiều người nhưng hãy cố gắng tự nhủ rằng bạn rất tuyệt vời, trong mọi hoàn cảnh”, Elizabeth nói.

Nữ diễn viên Elizabeth cho biết ngoài 3 điều kể trên, cô cũng chăm sóc da từ bên ngoài bằng các sản phẩm cơ bản. Elizabeth tiết lộ cô thường làm sạch da bằng sữa rửa mặt, giữ ẩm cho làn da bằng các sản phẩm kem dưỡng và bôi kem chống nắng toàn thân trước khi ra khỏi nhà.

Elizabeth Banks xuất hiện ở buổi ra mắt phim mới với làn da căng bóng, ít tì vết ở tuổi 50. (Ảnh: People, Page Six)

Lợi ích của giấc ngủ với làn da

Giấc ngủ không chỉ tác động tới sức khỏe tổng thể mà còn ảnh hưởng tới làn da của chúng ta. Bác sĩ da liễu Jessica Krant, làm việc ở New York, Mỹ cho biết tình trạng thiếu ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề về da bao gồm cả đẩy nhanh quá trình lão hóa, hình thành nếp nhăn, khiến da xỉn màu.

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Mỹ phẩm, Khoa học Da liễu và Ứng dụng đã chỉ ra rằng thiếu ngủ làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, dẫn đến tình trạng mất nước qua biểu bì và mất độ ẩm của da.

Ngoài ra, thiếu ngủ cũng khiến cơ thể tăng tiết hormone cortisol và gây ảnh hưởng tới hormone tăng trưởng. Hormone tăng trưởng cũng đóng vai trò trong quá trình sản xuất collagen, kích thích tăng trưởng, tái tạo tế bào. Điều này có thể làm tăng khả năng hình thành nếp nhăn trên da.

Thói quen uống nước có lợi cho da

Uống nước giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp ngăn ngừa tình trạng mất nước và duy trì độ đàn hồi cho da.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Missouri-Columbia, Mỹ cũng đã phát hiện ra rằng uống nước có thể cải thiện lưu lượng máu đến da. Quá trình lưu thông máu diễn ra suôn sẻ sẽ giúp cung cấp oxy và chất dinh dưỡng tới da, từ đó giúp làm chậm quá trình lão hóa da và giúp da trông tươi trẻ, rạng rỡ hơn.

Elizabeth khuyên mọi người nên uống đủ nước để chăm sóc làn da từ bên trong. (Ảnh: People, Reddit)

Sức khỏe tinh thần ảnh hưởng tới làn da

Sức khỏe tinh thần có tác động trực tiếp đến làn da. Ví dụ những người thường xuyên gặp căng thẳng, mệt mỏi sẽ dễ gặp các vấn đề về da chẳng hạn như nổi mụn, da sạm đen, sần sùi... Các chuyên gia da liễu cũng xác nhận căng thẳng có tác động tiêu cực đến làn da, đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Nguyên nhân là do khi căng thẳng, cơ thể sẽ giải phóng hormone cortisol. Hormone cortisol có thể ảnh hưởng đến quá trình lão hóa của da bằng cách phá vỡ collagen và elastin trong da, dẫn đến giảm độ đàn hồi của da. Bên cạnh đó, hormone cortisol làm tăng tiết dầu trên da, có thể gây bít tắc lỗ chân lông và tăng nguy cơ mọc mụn.

Do đó, các chuyên gia da liễu khuyến cáo mọi người nên chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, hạn chế căng thẳng bằng cách xây dựng các sở thích cá nhân, thường xuyên giao tiếp với người thân, bạn bè để giữ tâm trạng vui vẻ, thoải mái, từ đó giúp hạn chế quá trình lão hóa da.

Elizabeth cho biết để giữ làn da đẹp, mọi người cần chú ý chăm sóc da cả từ bên trong lẫn bên ngoài. (Ảnh: Instagram elizabethbanks)

Tầm quan trọng của các sản phẩm dưỡng da

Các sản phẩm cơ bản như sữa rửa mặt, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng đặc biệt quan trọng với sức khỏe của làn da.

Rửa mặt giúp làm sạch da, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa trên da. Điều này giúp hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông và giúp các sản phẩm dưỡng da tiếp theo có thể dễ dàng thấm vào sâu bên trong da, giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

Ngoài ra, để giữ làn da căng bóng, mọi người cũng cần sử dụng kem dưỡng ẩm. Các hoạt chất trong kem dưỡng ẩm có thể giúp giảm tình trạng da khô, bong tróc. Ngoài ra kem dưỡng ẩm cũng giúp nuôi dưỡng và phục hồi màng ẩm tự nhiên cho da, giúp duy trì sự khỏe mạnh của làn da.

Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ làn da khỏi các tác động xấu từ tia UV của ánh mặt trời. Tia UV cũng làm hỏng collagen và elastin trong da, các protein giúp da săn chắc và mềm mại. Theo thời gian, tia UV gây tổn thương da, khiến da lão hóa sớm, chảy xệ, hình thành nếp nhăn, tàn nhang.