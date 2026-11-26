Nếu chiếc gối thường xuyên ướt đẫm, kèm ngáy to, ợ nóng, khó nuốt hoặc những biểu hiện bất thường khác, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang phát đi cảnh báo sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua.

Sáng thức dậy, chị H. (42 tuổi) giật mình khi thấy một mảng gối ướt đẫm nước miếng. Chuyện này không xảy ra thường xuyên. Ban đầu, chị chỉ nghĩ mình ngủ quá say nên không để ý, nhưng gần đây, tình trạng lặp lại gần như mỗi đêm. Có hôm, chị còn thức dậy với miệng khô khốc, cổ họng khó chịu và cảm giác ngủ đủ giấc mà vẫn mệt mỏi.

Thực tế, chảy nước miếng khi ngủ khá phổ biến và thường không đáng lo nếu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Tư thế nằm nghiêng, nằm sấp hoặc thói quen há miệng khi ngủ đều có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu chiếc gối thường xuyên ướt đẫm, kèm ngáy to, ợ nóng, khó nuốt hoặc những biểu hiện bất thường khác, đây có thể là dấu hiệu cơ thể đang phát đi cảnh báo sức khỏe mà bạn không nên bỏ qua. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề cần được kiểm tra.

Vì sao đang ngủ lại chảy nước miếng?

Nước bọt được tiết ra liên tục để làm ẩm khoang miệng, hỗ trợ tiêu hóa và bảo vệ răng, nướu. Khi thức, chúng ta thường nuốt nước bọt một cách vô thức nên ít nhận thấy. Trong lúc ngủ, phản xạ nuốt giảm, cơ hàm và môi thư giãn, khiến nước bọt dễ chảy ra ngoài hơn.

Nằm nghiêng hoặc nằm sấp có thể khiến tình trạng này dễ xảy ra. Nếu chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, không kèm triệu chứng bất thường, bạn thường không cần quá lo lắng.

Tuy nhiên, chảy nước miếng thường xuyên cũng có thể liên quan đến tình trạng tăng tiết nước bọt, khó khép miệng, khó nuốt hoặc các vấn đề ảnh hưởng đến đường thở. Điều quan trọng là nhận biết những dấu hiệu đi kèm.

Chảy nước miếng khi ngủ có thể liên quan đến 4 vấn đề sức khỏe

1. Bệnh răng miệng: Đừng bỏ qua tình trạng hôi miệng, chảy máu nướu

Viêm nướu, viêm nha chu, sâu răng hoặc các tình trạng viêm nhiễm trong khoang miệng có thể gây khó chịu, kích thích tiết nước bọt hoặc khiến việc nuốt trở nên khó khăn. Nếu thường xuyên chảy nước miếng kèm hôi miệng, đau răng, nướu sưng đỏ hoặc chảy máu khi đánh răng, bạn nên đi khám nha khoa.

Lưu ý, màu sắc của vết nước bọt trên gối không đủ để xác định có nhiễm trùng hay không.

2. Nghẹt mũi, ngáy to: Cẩn thận với chứng ngưng thở khi ngủ

Khi bị viêm mũi, viêm xoang hoặc tắc nghẽn đường mũi, nhiều người có xu hướng há miệng để thở trong lúc ngủ. Điều này khiến nước bọt dễ chảy ra ngoài.

Đáng chú ý hơn, nếu bạn thường xuyên ngáy to, ngủ không ngon, thức dậy vẫn mệt mỏi hoặc buồn ngủ vào ban ngày, hãy lưu ý nguy cơ ngưng thở khi ngủ. Đây là tình trạng đường thở bị tắc nghẽn từng lúc, làm gián đoạn hô hấp và có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch.

3. Trào ngược dạ dày - thực quản: Chảy nước miếng kèm ợ nóng, đắng miệng

Nếu thức dậy với cảm giác chua miệng, nóng rát cổ họng, ợ nóng hoặc dịch từ dạ dày trào lên, tình trạng chảy nước miếng có thể liên quan đến trào ngược dạ dày - thực quản.

Khi axit trào ngược lên thực quản, cơ thể đôi khi tăng tiết nước bọt để giúp trung hòa axit. Hiện tượng này được gọi là tăng tiết nước bọt do trào ngược. Nếu triệu chứng xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc đi kèm khó nuốt, bạn nên đi khám.

4. Rối loạn nuốt và vấn đề thần kinh: Dấu hiệu không nên xem nhẹ

Nước miếng chảy ra ngoài không phải lúc nào cũng do cơ thể tiết quá nhiều nước bọt. Đôi khi, nguyên nhân nằm ở khả năng kiểm soát cơ miệng hoặc nuốt nước bọt bị suy giảm, có thể gặp trong một số bệnh lý thần kinh.

Đặc biệt, nếu đột ngột chảy nước miếng kèm méo miệng, nói khó, yếu hoặc tê một bên tay chân, mất thăng bằng, cần nghĩ đến nguy cơ đột quỵ. Hãy gọi cấp cứu ngay, không chờ triệu chứng tự hết, kể cả khi các dấu hiệu chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Làm gì để hạn chế chảy nước miếng khi ngủ?

Nếu tình trạng chỉ xuất hiện đôi lúc, bạn có thể thử điều chỉnh tư thế ngủ, giữ vệ sinh răng miệng tốt và xử lý tình trạng nghẹt mũi nếu có. Người thường xuyên ngáy to, buồn ngủ ban ngày hoặc nghi ngờ ngưng thở khi ngủ nên được bác sĩ đánh giá thay vì chỉ tìm cách khắc phục việc chảy nước miếng.

Nếu mới xuất hiện tình trạng chảy nước miếng nhiều bất thường, kèm khó nuốt hoặc thay đổi khả năng nói, vận động, cần đi khám sớm. Một số loại thuốc cũng có thể làm tăng tiết nước bọt hoặc ảnh hưởng đến khả năng nuốt; không tự ý ngừng thuốc mà nên trao đổi với bác sĩ.

Chảy nước miếng khi ngủ không đồng nghĩa với mắc bệnh. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này diễn ra thường xuyên hoặc đi kèm những dấu hiệu bất thường, đừng vội cho rằng mình chỉ ngủ quá say. Quan sát các triệu chứng đi kèm và tìm đúng nguyên nhân mới là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả.