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Sang Mỹ năm 27 tuổi, nam ca sĩ đỗ tiến sĩ ở tuổi 45, nói thẳng 1 điều

Tùng Ninh
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"Có những điều khiến tôi không thể bỏ cuộc được, phải đứng dậy để đi tiếp" – Đình Bảo nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Đình Bảo (ca sĩ Việt Nam hiếm hoi tốt nghiệp bằng tiến sĩ tại Mỹ) đã chia sẻ về quá trình học tập nhiều năm của mình.

Anh nói: "Đã nhiều lần tôi nản và muốn từ bỏ, nghĩ rằng tôi không thể nào vượt qua được. Rất nhiều lần tôi bị như vậy.

- Ảnh 1.

Đình Bảo

Tôi qua Mỹ khá muộn, khi đã trưởng thành rồi. 27 tuổi, tôi mới bước chân qua Mỹ. Tôi không phải người nói tiếng Anh giỏi. Chỉ đơn giản đi học bình thường thôi cũng đã là một điều khó khăn với tôi rồi, huống chi tiếp cận mọi thứ hoàn toàn bằng tiếng Anh, rồi học lên những học vị cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ.

Tôi cũng đâu phải có mỗi đi học không. Tôi phải vừa làm việc kiếm tiền, quản lý công ty của mình, vừa lo cho gia đình, chăm sóc con cái, rồi lại còn đi hát. Rất nhiều những thứ gây áp lực lên đời sống của tôi.

Có những lúc tôi rơi vào tận cùng của áp lực và muốn bỏ cuộc. Lúc đó, có những điều khiến tôi không thể bỏ cuộc được, phải đứng dậy để đi tiếp.

Tới bây giờ ngồi đây rồi, tôi vẫn chưa dám nghĩ rằng mình đã tốt nghiệp tiến sĩ. Thực sự mà nói, tôi không có khái niệm về bằng cấp vì việc học luôn đi song song với đời sống của tôi.

Có bằng cấp gì với tôi không quan trọng. Tôi luôn giữ việc học như một thói quen trong đời sống hàng ngày. Dần dần, tôi tìm được cách để sắp xếp, cân đối mọi thứ.

- Ảnh 2.

Tôi vẫn chăm sóc gia đình, đi hát, quản lý công ty được và vẫn đi học được. Tôi không tự tạo áp lực cho mình khi học và không quan trọng rằng học tới ngày nào thì tốt nghiệp.

Tôi chỉ nghĩ, cứ học đi đã. Rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi rằng tại sao tôi có thể học lên tiến sĩ được ở đất Mỹ này. Nếu tôi cứ đặt mục tiêu lấy bằng tiến sĩ chắc tôi sẽ bỏ cuộc ngay từ đầu, không dám đăng ký đi học luôn.

Nhưng tôi không tự đặt ra mục tiêu về bằng cấp. Tôi đặt ra sự sắp xếp trong đời sống của mình để học. Kể cả bây giờ tốt nghiệp tiến sĩ rồi, thì tôi vẫn học chứ không phải không học nữa. Gống như người ta tập gym mỗi ngày, tôi học mỗi ngày, cứ nghĩ học như một thói quen hàng ngày của mình rồi mọi thứ sẽ ổn, sẽ đâu vào đó".

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