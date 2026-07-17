Rầm rộ tin Phạm Băng Băng đã bí mật sinh con gái đầu lòng với đại gia tiền ảo

Thông tin liên quan đến đời tư của Phạm Băng Băng đang gây chú ý lớn trên MXH Weibo.

Ngày 17/7, dư luận Trung Quốc dậy sóng trước thông tin Cbiz vừa đón thêm 1 em bé. Danh tính mỹ nhân đã lên chức mẹ được cho biết là Phạm Băng Băng. Theo thông tin lan truyền trên MXH Weibo, minh tinh hàng đầu đã âm thầm có con đầu lòng vào năm ngoái, nhờ phương pháp mang thai hộ. Con gái Phạm Băng Băng hiện đã hơn 1 tuổi, thừa hưởng mọi nét đẹp của mẹ. Em bé đang được bí mật nuôi dưỡng ở Hong Kong (Trung Quốc).

Blogger giải trí cũng cho biết bố của con gái Phạm Băng Băng là một đại gia 8X đứng sau nhiều sàn giao dịch tiền ảo. Nửa kia của "nữ hoàng thảm đỏ Cbiz" có quyền lực và tài sản cực kỳ khủng, là 1 ông trùm thực thụ trong giới thượng lưu xứ Hương Cảng. Dưới sự hậu thuẫn của bạn trai, Phạm Băng Băng đã chuyển đến sống trong 1 căn biệt thự hạng sang khu Mid-Levels - nơi chỉ ưu tiên cho giới siêu giàu và các nghệ sĩ nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc).

MXH Weibo đang rần rần với thông tin Phạm Băng Băng và bạn trai đại gia đã có con đầu lòng vào năm ngoái nhờ mang thai hộ. Ảnh: Xiaohongshu.

Tờ 163 tìm hiểu được chuyện tình của Phạm Băng Băng và bạn trai đại gia đã kéo dài hơn 2 năm. Vào giao thừa năm 2024, nữ diễn viên đã đưa ba mẹ sang Hong Kong (Trung Quốc) gặp gỡ và đón Giao thừa trên du thuyền sang trọng cùng người yêu. Phạm Băng Băng được tiết lộ không muốn mối quan hệ mới này được công khai. Cô hẹn hò kín đáo, thậm chí yêu cầu bạn bè thân thiết không được đề cập đến bạn trai của mình trên truyền thông. Phạm Băng Băng cho rằng việc giữ riêng tư cho mối quan hệ này sẽ giúp cô và người yêu gắn bó lâu dài hơn.

Phạm Băng Băng đã giới thiệu bạn trai đại gia cho ba mẹ vào dịp năm mới 2024. Ảnh: Sohu.

Trước thông tin đã bí mật có con gái với đại gia tiền ảo, Phạm Băng Băng vẫn chưa phản hồi. Tuy nhiên, trong quá khứ, nữ diễn viên vô số lần vướng tin đồn mang thai và sinh con. Sự thật sau đó được làm rõ là Phạm Băng Băng tăng cân dẫn đến cơ thể phát tướng, vòng 2 nhô cao bất thường. Do đó, công chúng bày tỏ sự bán tín bán nghi về tin đồn lần này và chờ đợi Phạm Băng Băng lên tiếng.

Trước đây vì tăng cân và bị béo bụng, Phạm Băng Băng nhiều lần bị đồn đại mang thai. Ảnh: Sina.

Phạm Băng Băng có đường tình duyên lận đận. Cô từng gắn bó với tài tử Lý Thần và nhận lời cầu hôn của anh. Tuy nhiên, cả 2 thông báo chia tay vào năm 2019 sau khi nữ nghệ sĩ vướng bê bối trốn thuế và bị phong sát ở showbiz Hoa ngữ.

Phạm Băng Băng từng có cuộc tình kéo dài 4 năm với Lý Thần. Ảnh: Sina.

Tháng 6/2022, Phạm Băng Băng bị bắt gặp hẹn hò doanh nhân Quách Nham Phong. Trước khi trở thành tình nhân, cả 2 là cộng sự và đối tác làm ăn. Họ gắn bó từ lúc "nữ hoàng thảm đỏ" thành lập thương hiệu mỹ phẩm Fan Beauty Secret năm 2018. Quách Nham Phong từng giữ chức quản lý cấp cao tại công ty của Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng và bạn trai doanh nhân yêu nhau kín đáo. Tháng 12/2023, minh tinh này ngầm xác nhận chia tay Quách Nham Phong trên truyền thông Singapore. Theo tờ Sina, Quách Nham Phong đã ra mắt gia đình Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, cha mẹ Phạm Băng Băng không đồng ý cho Quách Nham Phong cưới con gái. Điều này được cho là nguyên nhân khiến cặp đôi tan vỡ.

Quách Nham Phong sinh năm 1981, bằng tuổi Phạm Băng Băng. Ngoài kinh doanh, Quách Nham Phong còn làm phó giám đốc của 1 công ty tài chính lớn ở Trung Quốc. Trước khi chuyển sang kinh doanh và tư vấn quản lý doanh nghiệp, Quách Nham Phong có 18 năm phục vụ trong quân đội. Về đời tư, doanh nhân này từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng.

Phạm Băng Băng và doanh nhân Quách Nham Phong tan vỡ vì bị cha mẹ nữ diễn viên phản đối chuyện cưới xin. Ảnh: Sina.

Nguồn: Weibo, Sina, 163