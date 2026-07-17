Nam ca sĩ nổi tiếng cưới mẹ đơn thân có 2 con riêng, nhắc mình phải xứng với vợ

Cặp đôi nổi tiếng cũng đã bàn bạc đến kế hoạch sinh con chung.

Sau một năm về chung một nhà, Đạt G và Cindy Lư đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên bên hai con gái của Cindy. Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nam ca sĩ còn khiến nhiều người xúc động khi thừa nhận mỗi ngày đều tự nhắc bản thân phải trở thành người chồng tốt hơn và xứng đáng với người phụ nữ đã đồng hành cùng mình.

Đạt G và Cindy Lư vừa kỷ niệm 1 năm ngày cưới

Đạt G cho biết anh biết ơn quãng thời gian cả hai cùng sát cánh, cùng trưởng thành sau nhiều biến cố. Theo nam ca sĩ, hành trình ấy không chỉ có những ngày ngọt ngào mà còn xen lẫn không ít thử thách. Chính những điều chưa hoàn hảo lại giúp cả hai học cách lắng nghe, thay đổi và hoàn thiện bản thân.

Một trong những điều khiến khán giả dành nhiều thiện cảm cho Đạt G là cách anh yêu thương hai con riêng của Cindy Lư. Nam ca sĩ coi các bé như con ruột, cùng vợ chăm sóc, đưa đón và đồng hành trong cuộc sống hằng ngày.

Anh từng chia sẻ, ban đầu bố mẹ anh cũng băn khoăn liệu con trai có đủ bao dung để nuôi dạy những đứa trẻ không cùng huyết thống. Tuy nhiên, bằng sự chân thành và kiên nhẫn, Đạt G dần nhận được sự tin tưởng của cả gia đình hai bên.

Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau

Chuyện tình của Đạt G và Cindy Lư cũng trải qua nhiều thăng trầm trước khi có cái kết viên mãn. Cả hai công khai hẹn hò, từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều, sau đó có thời gian chia tay rồi tái hợp vào cuối năm 2023.

Sau khi hàn gắn, họ vun đắp tình cảm bền chặt hơn và chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025 trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Đạt G cũng tiết lộ vợ chồng anh đã bàn bạc về chuyện sinh con chung. Tuy nhiên, nam ca sĩ mong muốn dành thêm thời gian chăm sóc hai bé Gà và Cún, đợi các con lớn hơn, học hết bậc tiểu học rồi mới chào đón thêm thành viên mới.

Với anh, xây dựng một mái ấm hạnh phúc không chỉ là tình yêu dành cho Cindy Lư mà còn là trách nhiệm đối với cả gia đình nhỏ mà hai người đang cùng nhau gìn giữ.