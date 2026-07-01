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Nữ đại gia nói về chồng là tài tử đình đám: "Để gia đình êm ấm, anh ấy hợp tác diễn 10 phút rồi chạy"

PV
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Động thái của bà xã nam tài tử đình đám này thu hút sự chú ý của nhiều người.

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Những khoảnh khắc xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội của diễn viên Chi Bảo và doanh nhân Lý Thùy Chang luôn thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, không ít người thắc mắc vì sao nam diễn viên thường giữ gương mặt lạnh lùng khi chụp ảnh hay quay video cùng vợ. Mới đây, Lý Thùy Chang đã lên tiếng giải thích về biểu cảm quen thuộc của ông xã.

Nữ doanh nhân chia sẻ: "Nhiều bạn hay thắc mắc vì sao chồng Chang mỗi khi lên hình lại "Boy Lạnh Lùng" như vậy, còn cô vợ thì lúc nào cũng toe toét nhí nhảnh? Không hiểu sao có thể hợp nhau, nắm tay nhau đi khắp thế giới.

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Lý Thùy Chang lên tiếng giải thích lý do Chi Bảo xuất hiện bên vợ với vẻ ngoài lạnh lùng

Dạ, sự thật là tắt máy quay hoặc máy chụp đi là anh ấy giãn cơ mặt lắm, nói cười vô tư. Là diễn viên suốt 30 năm nên anh ấy đã ngán máy quay lắm rùi. Để cho gia đình êm ấm nên anh ấy sẽ hợp tác diễn với vợ 10 phút rồi chạy liền nha".

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Lời giải thích dí dỏm nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả. Không ít người cho rằng vẻ ngoài có phần lạnh lùng của Chi Bảo chỉ xuất hiện khi đứng trước ống kính, còn trong đời thường, anh luôn được vợ nhắc đến như một người chồng vui tính, tâm lý và hết lòng vì gia đình.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai chuyện tình cảm vào cuối năm 2019 sau một thời gian tìm hiểu. Tháng 3/2021, cặp đôi đăng ký kết hôn, chính thức về chung một nhà.

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Sau khi giải nghệ, Chi Bảo có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên vợ kém 16 tuổi

Dù chênh lệch 16 tuổi, cả hai nhiều lần khẳng định khoảng cách tuổi tác không phải trở ngại. Chi Bảo từng chia sẻ anh không nghĩ mình sẽ kết hôn với người trẻ hơn nhiều tuổi, nhưng sự trưởng thành, bản lĩnh trong công việc và cách ứng xử của Lý Thùy Chang đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Theo nam diễn viên, điều quan trọng nhất để gìn giữ hôn nhân là sự tôn trọng, bao dung và nhường nhịn dành cho nhau.

Hiện tại, vợ chồng Chi Bảo có cuộc sống hạnh phúc bên hai con là Gia Khang và Gia Linh. Trên mạng xã hội, Lý Thùy Chang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ các chuyến du lịch, bữa cơm gia đình đến những dịp kỷ niệm đặc biệt.

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Chi Bảo

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