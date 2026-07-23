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Ra mắt tên lửa đánh chặn giá rẻ của hệ thống Patriot

Hải Yến
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Biến thể mới của Patriot được kỳ vọng mở rộng năng lực phòng không, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí đánh chặn.

Minh họa tên lửa PAC-3 Adapted Capability Effector.

Lockheed Martin đã giới thiệu một biến thể tên lửa đánh chặn của hệ thống Patriot có chi phí thấp hơn, được thiết kế để đối phó tên lửa hành trình cũng như các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm gần và tầm ngắn.

Tên lửa đánh chặn mới mang tên PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) được kỳ vọng có chi phí chưa bằng một nửa so với PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) của hãng.

Được phát triển trên nền tảng kiến trúc điều khiển hỏa lực PAC-3, PAC-3 ACE tương thích với cả hệ thống vũ khí Patriot và Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Tích hợp (Integrated Battle Command System).

PAC-3 ACE được thiết kế để bổ sung cho các tên lửa đánh chặn Patriot hiện có, giúp tăng số lượng tên lửa sẵn sàng chiến đấu với chi phí thấp hơn.

Lockheed Martin cho biết PAC-3 ACE sẽ được phát triển và sản xuất với sự hợp tác của các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng tại Mỹ và châu Âu.

"Binh sĩ Mỹ và các đồng minh cần một giải pháp đã được kiểm chứng trên chiến trường và phù hợp về chi phí. PAC-3 ACE đáp ứng chính xác yêu cầu đó khi kế thừa hiệu suất vượt trội của PAC-3 MSE", Chủ tịch Lockheed Martin Missiles and Fire Control Tim Cahill cho biết.

"Khi hợp tác với các đồng minh, chúng tôi có thể nâng cao hơn nữa khả năng phục hồi và bảo đảm lực lượng có thể nhanh chóng đối phó các mối đe dọa mới nổi hôm nay cũng như trong tương lai", ông nói.

Phát triển từ PAC-3 MSE

PAC-3 MSE sử dụng công nghệ hit-to-kill, tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm động năng trực tiếp thay vì dựa chủ yếu vào sức công phá của đầu đạn.

Tên lửa được trang bị động cơ rocket nhiên liệu rắn hai xung, có khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao lên tới 35.966m và tầm bắn khoảng 120km.

PAC-3 MSE cũng được trang bị cơ chế kích nổ khi va chạm, đầu tự dẫn radar chủ động và đầu đạn nổ phân mảnh mạnh.

Hiện hệ thống này đang được nhiều đồng minh của Mỹ sử dụng, gồm Bahrain, Ba Lan và Ukraine.

Theo ước tính của Lockheed Martin, mỗi tên lửa PAC-3 ACE sẽ có giá khoảng 2,5 triệu USD, trong khi PAC-3 MSE có giá khoảng 5 triệu USD.

Theo NextGen Defense
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