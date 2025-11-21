Quy tắc 30 phút ai cũng cần biết khi lấy trứng ra khỏi tủ lạnh

Trứng là món ăn sáng quen thuộc trên khắp thế giới, dù được chiên, trần hay luộc. Nhưng trong khi hầu hết chúng ta đập trứng thẳng vào chảo mà không nghĩ ngợi gì, các chuyên gia cảnh báo rằng nấu trứng lấy trực tiếp từ tủ lạnh có thể làm hỏng cả kết cấu lẫn hương vị và trong một số trường hợp hiếm gặp, thậm chí ảnh hưởng đến độ an toàn.

Theo Tom Ferris, một chuyên gia về trứng, bí quyết để có món trứng hoàn hảo rất đơn giản: để trứng nghỉ khoảng 30 phút sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh rồi mới nấu.

“Nếu bạn đập một quả trứng vừa lấy từ tủ lạnh vào chảo, nó có thể trông vẫn ổn khi nấu xong, nhưng lòng đỏ sẽ chỉ hơi ấm,” Ferris nói.

“Điều đó có thể ảnh hưởng không chỉ đến kết cấu và hương vị mà trong một số trường hợp còn liên quan đến độ an toàn của trứng.”

Nếu bạn nấu trứng vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, lòng trắng trứng có thể đông lại quá nhanh trong khi lòng đỏ vẫn chưa chín, dẫn đến tình trạng chín không đều.

Đó là lý do trứng lạnh thường tạo ra lòng trắng đục và lòng đỏ không đông hoàn toàn. Ở những quả trứng đã để lâu hơn, sự phân bổ nhiệt không đều này có thể cho phép vi khuẩn như salmonella tồn tại, đặc biệt ở những quốc gia nơi gà mái không được tiêm phòng thường xuyên.

Việc bảo quản trứng trong tủ lạnh ở nhà vẫn được khuyến nghị để duy trì độ tươi và ngăn ngừa quá trình hỏng. Nhưng Ferris nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để trứng nghỉ 30 phút trước khi nấu.

Điều này giúp nhiệt độ bên trong trứng tăng dần, tránh nứt vỏ khi luộc, tránh lòng trắng bị dai khi chiên, và tránh hiện tượng trứng chín không đều.

Ferris cảnh báo rằng nướng bánh bằng trứng lạnh cũng có thể gây vấn đề. “Trứng lạnh không hòa quyện tốt với bơ hoặc đường. Chúng có thể làm hỗn hợp bị tách rời và khiến bánh chín không đều,” ông nói.

Hướng dẫn chính thức từ Dịch vụ Thông tin Trứng của Vương Quốc Anh (The British Egg Information Service) cũng ủng hộ lời khuyên này: trứng nên được bảo quản dưới 20°C và lấy ra 30 phút trước khi nấu để có kết quả tốt nhất.

“Trứng nhạy cảm hơn mọi người nghĩ,” Ferris nói thêm. “Một bước nhỏ như để trứng trở về nhiệt độ phòng có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho bữa sáng và các món nướng của bạn.”



