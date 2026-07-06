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Quy định mới đối với tất cả người lao động sinh con thứ hai từ ngày 1/7

Duy Anh
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Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/7 khi Luật Dân số 2025 và Nghị định số 168 có hiệu lực, chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con thứ hai có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Theo quy định, cả lao động nữ và lao động nam đủ điều kiện đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thứ hai theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, đối với lao động nữ, điều kiện hưởng là sinh con thứ hai và tại thời điểm sinh có một con đẻ còn sống. Đối với lao động nam, phải đang tham gia BHXH bắt buộc, vợ sinh con thứ hai và tại thời điểm sinh, người vợ có một con đẻ còn sống.

Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ trước và sau sinh tổng cộng 7 tháng, trong đó thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên, tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Đối với lao động nam có vợ sinh con thứ hai, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản là 10 ngày làm việc. Nếu vợ sinh ba trở lên thì từ con thứ ba trở đi, cứ mỗi con, người cha được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.

Ảnh: BHXH Việt Nam.

Về mức hưởng, lao động nữ sinh con thứ hai được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật BHXH 2024.

Mức trợ cấp thai sản được xác định theo công thức:

Trợ cấp thai sản = Số tháng nghỉ thai sản × Trợ cấp thai sản một tháng

Trong đó, trợ cấp thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của 6 tháng gần nhất trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Bên cạnh đó, lao động nữ còn được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con, với mức bằng 2 lần mức tham chiếu tại tháng sinh cho mỗi con theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật BHXH 2024. Hiện nay, mức tham chiếu bằng với lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng.

Việc bổ sung quy định về chế độ thai sản khi sinh con thứ hai thể hiện sự đồng bộ giữa chính sách dân số và chính sách BHXH, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động, hỗ trợ các gia đình trong quá trình sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em.

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