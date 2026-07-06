Hàng triệu người hưởng lương hưu trên cả nước vừa đón tin vui

Trong kỳ chi trả đầu tháng 7, hơn 3,55 triệu người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đã được nhận mức mới tăng 8%.

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, bước vào những ngày đầu tiên của tháng 7, triển khai thực hiện Nghị định số 162 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng, công tác chi trả trên phạm vi cả nước đã được BHXH Việt Nam triển khai khẩn trương, kịp thời, bảo đảm người hưởng sớm nhận được mức hưởng mới.

Tính đến ngày 3/7, BHXH Việt Nam đã thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho 3,55 triệu người, với tổng số tiền 24.320 tỷ đồng.

Trong đó, 3,32 triệu người nhận chế độ qua tài khoản cá nhân (chiếm hơn 93% tổng số người đã nhận lương hưu, trợ cấp BHXH), với tổng số tiền 22.924 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chủ trương đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, 226 nghìn người được chi trả bằng tiền mặt thông qua tổ chức dịch vụ chi trả, với tổng số tiền 1.395 tỷ đồng, bảo đảm quyền lợi của những người chưa có điều kiện nhận qua tài khoản hoặc thuộc các trường hợp được chi trả trực tiếp.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đáng chú ý, tổng kinh phí chi trả trong kỳ tháng 7/2026 tăng 8,08%, tương ứng tăng 1.818 tỷ đồng so với tháng 6/2026. Kết quả này phản ánh việc triển khai kịp thời, đầy đủ chính sách điều chỉnh tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 162, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hàng triệu người hưởng trên cả nước.

Theo phương án tổ chức chi trả, việc chuyển tiền qua tài khoản cá nhân được thực hiện thành hai đợt tại 34 tỉnh, thành phố, nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu và xử lý giao dịch được an toàn, thông suốt.

Đợt 1, ngày 1/7, được thực hiện tại 23 địa phương gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang, Thái Nguyên và Hải Phòng.

Đợt 2, ngày 2/7, được triển khai tại 11 địa phương gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản. Lịch chi trả cụ thể được cơ quan BHXH địa phương phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả thông báo đến người hưởng, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Chủ động rà soát dữ liệu, chuẩn bị các điều kiện chi trả

Để tổ chức kỳ chi trả tháng 7 đúng tiến độ, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung rà soát danh sách người hưởng, cập nhật mức hưởng mới, kiểm tra thông tin tài khoản cá nhân trước khi thực hiện chuyển tiền.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm việc lập, kiểm soát và phê duyệt lệnh chi trả điện tử; đồng thời phối hợp với các ngân hàng để đối chiếu thông tin người hưởng giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH và dữ liệu tại ngân hàng.

Những trường hợp thông tin chưa trùng khớp, tài khoản không hợp lệ hoặc giao dịch chưa thành công phải được kiểm tra, xử lý kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến thời gian nhận tiền của người hưởng.

Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt, BHXH các tỉnh, thành phố phối hợp với tổ chức hỗ trợ chi trả chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, nhân lực, trang thiết bị và địa điểm; thống nhất lịch chi trả, thông báo cụ thể để người hưởng chủ động đến nhận.

Các đơn vị cũng được yêu cầu theo dõi sát quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, giải quyết. Đây cũng là những yêu cầu xuyên suốt trong công tác tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của BHXH Việt Nam.