Quên thắp hương vào ngày mùng 1 hoặc ngày rằm là điều không ít người từng gặp khi bận rộn. Vậy điều này có ảnh hưởng gì không và có cần thắp bù vào hôm sau?

Mùng 1 và ngày rằm từ lâu là hai thời điểm nhiều gia đình Việt có thói quen thắp hương để tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng thành kính và cầu mong một tháng mới hoặc nửa tháng mới bình an, thuận lợi. Tuy nhiên, nhịp sống ngày càng bận rộn khiến không ít người có lúc quên mất việc thắp hương, chỉ đến cuối ngày hoặc sang hôm sau mới nhớ ra. Chính điều này khiến nhiều người lo lắng liệu việc quên thắp hương có ảnh hưởng gì không, có phải là điều kiêng kỵ hay cần thực hiện một nghi thức nào để "bù lại". Thực tế, dưới góc độ văn hóa thờ cúng truyền thống, điều được coi trọng nhất không phải việc tuyệt đối không được quên một ngày nào đó, mà là sự thành kính và lòng tưởng nhớ đối với ông bà, tổ tiên.

Quên thắp hương mùng 1, ngày rằm có sao không?

Theo quan niệm truyền thống của người Việt, việc thắp hương vào mùng 1 và ngày rằm là một nét đẹp văn hóa được nhiều gia đình duy trì từ nhiều thế hệ. Đây là dịp con cháu tưởng nhớ tổ tiên, đồng thời dành vài phút để chăm sóc không gian thờ cúng, dâng nén hương và bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, đây là phong tục mang tính tự nguyện chứ không phải quy định bắt buộc. Vì vậy, nếu vì công việc, sức khỏe, đi công tác hoặc đơn giản là vô tình quên, điều đó không đồng nghĩa sẽ mang đến điều không may hay một hệ quả nào đã được chứng minh. Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa cũng cho rằng giá trị cốt lõi của việc thờ cúng nằm ở sự hiếu kính và nếp sống hướng về cội nguồn. Một người luôn quan tâm, chăm sóc bàn thờ, gìn giữ truyền thống gia đình sẽ không vì một lần quên thắp hương mà làm mất đi ý nghĩa ấy.

Có nên thắp bù vào hôm sau?

Đây cũng là thắc mắc khá phổ biến.

Nếu nhớ ra ngay trong ngày, nhiều gia đình vẫn lựa chọn thắp hương vào thời điểm thuận tiện. Trường hợp sang hôm sau mới nhớ, bạn vẫn có thể thắp một nén hương với lòng thành kính nếu thấy phù hợp với nếp sinh hoạt của gia đình. Điều này xuất phát từ mong muốn tưởng nhớ tổ tiên chứ không phải để "bù" vì sợ phạm điều kiêng kỵ. Thực tế, không có quy định chung nào trong phong tục truyền thống yêu cầu phải thực hiện nghi thức đặc biệt nếu lỡ quên thắp hương vào mùng 1 hoặc ngày rằm.

Quan trọng hơn là duy trì sự chăm sóc bàn thờ

Nhiều người dành khá nhiều thời gian lo lắng vì một lần quên thắp hương nhưng lại ít chú ý đến việc giữ bàn thờ sạch sẽ, thay nước, thay hoa hoặc lau dọn định kỳ. Trong văn hóa thờ cúng của người Việt, việc chăm sóc không gian thờ cúng gọn gàng, trang nghiêm cũng là cách thể hiện sự kính trọng đối với ông bà, tổ tiên. Một bàn thờ được gìn giữ ngăn nắp, cùng với sự quan tâm thường xuyên của con cháu, có ý nghĩa thiết thực hơn việc quá lo lắng chỉ vì lỡ quên một lần.

Nếu thường xuyên đi vắng thì nên làm thế nào?

Đối với những người thường xuyên đi công tác, làm việc theo ca hoặc sinh sống xa nhà, việc không thể thắp hương đúng mùng 1 hay ngày rằm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong trường hợp này, không nên tạo áp lực cho bản thân bằng suy nghĩ rằng phải thực hiện đủ mọi nghi thức mới thể hiện được lòng hiếu kính. Thay vào đó, có thể sắp xếp thời gian phù hợp để chăm sóc bàn thờ khi có điều kiện, giữ không gian thờ cúng sạch sẽ và duy trì sự tưởng nhớ đối với tổ tiên theo khả năng của mình.

Điều quan trọng nhất vẫn là lòng thành

Nhiều chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian đều cho rằng thờ cúng tổ tiên trước hết là một nét đẹp trong đời sống tinh thần của người Việt, hướng con cháu nhớ về cội nguồn và gìn giữ truyền thống gia đình. Vì vậy, ý nghĩa của việc thắp hương không nằm ở chỗ phải thực hiện thật đầy đủ mọi thời điểm hay lo lắng vì một lần quên, mà nằm ở sự thành kính và thái độ ứng xử với ông bà, tổ tiên trong cuộc sống hằng ngày.

Kết luận

Quên thắp hương vào mùng 1 hoặc ngày rằm không phải là điều đồng nghĩa với việc sẽ gặp điều không may. Nếu nhớ ra trong ngày hoặc hôm sau, bạn vẫn có thể thắp một nén hương nếu thấy phù hợp với nếp sinh hoạt của gia đình. Quan trọng hơn cả là duy trì lòng thành kính, giữ gìn bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm và gìn giữ truyền thống thờ cúng một cách tự nhiên, không tạo áp lực hay rơi vào tâm lý lo lắng vì những quan niệm chưa có cơ sở.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo