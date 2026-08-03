Phong tỏa khu vực, thu giữ 193 hiện vật vàng nặng gần 35kg do một nông dân đào được bên khe núi

Một nông dân tại Trung Quốc bất ngờ phát hiện chiếc hòm chứa lượng vàng khổng lồ bên khe núi.

Nông dân phát hiện chiếc hòm mục bên vách núi

Vụ việc xảy ra vào tháng 4/1979 tại thôn Túnjūngōu, huyện Bình Lỗ, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Trong lúc tham gia phát cỏ gần một vách núi, một nông dân trẻ tên Hắc Vân đã vô tình phát hiện vật lạ nằm sâu dưới lớp đất.

Phát hiện tưởng như tình cờ ấy sau đó dẫn tới việc thu hồi một trong những kho vàng thời Đường đáng chú ý từng được tìm thấy tại Trung Quốc.

Theo Shanxi Wenshi, khi người dân địa phương đang phát cỏ mùa xuân, dụng cụ của Hắc Vân bất ngờ va phải một vật cứng. Sau khi lớp đất xung quanh được đào lên, một chiếc hòm gỗ dần lộ ra.

Trong lúc tham gia phát cỏ gần một vách núi, một nông dân trẻ tên Hắc Vân đã vô tình phát hiện vật lạ nằm sâu dưới lớp đất. (Ảnh: Sohu)

Chiếc hòm dài khoảng 40cm, rộng 25cm và cao 30cm. Do nằm dưới đất suốt nhiều thế kỷ, phần gỗ đã mục nát, gần như biến thành những lớp sợi mỏng. Tuy nhiên, những vật được cất giữ bên trong vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Khi mở hòm, người nông dân nhìn thấy hàng loạt miếng kim loại màu vàng với kích thước và hình dáng khác nhau. Một đầu hòm chứa những miếng vàng dẹt hình tròn cùng nhiều thỏi vàng được xếp chồng thành bốn lớp. Đầu còn lại có ba cuộn vàng lá, xen giữa là dây chuyền, đồ trang sức và các miếng vàng từng được gắn trên đai áo quan lại.

Khi mở hòm, người nông dân nhìn thấy hàng loạt miếng kim loại màu vàng với kích thước và hình dáng khác nhau. (Ảnh: Sohu)

Những người có mặt ban đầu chưa dám khẳng định số kim loại này là vàng. Sau khi thông tin được báo lên, cán bộ quản lý văn vật đã nhanh chóng đến địa phương, kiểm soát khu vực phát hiện và tổ chức kiểm tra chiếc hòm cùng phần đất dưới vách núi.

Các bản đăng lại trên mạng xã hội thường nói chiếc hòm chứa 197 miếng vàng. Tuy nhiên, tài liệu văn vật được nhiều nguồn Trung Quốc dẫn lại ghi nhận 193 hiện vật bằng vàng, có tổng khối lượng 34.810 gram, tức khoảng 34,81kg. Sau khi quy đổi theo hàm lượng, lượng vàng nguyên chất được xác định vào khoảng 33,03kg; phần lớn hiện vật có độ tinh khiết trên 95%.

Chữ khắc trên vàng hé lộ niên đại hơn 1.200 năm

Điều khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý không chỉ là khối lượng kho báu mà còn là những dòng chữ được khắc trên một số thỏi vàng.

Trong số hiện vật thu hồi có 82 thỏi vàng. Năm thỏi mang chữ khắc, trong đó xuất hiện cụm từ liên quan đến "Càn Nguyên nguyên niên" và thông tin về trọng lượng vàng. Càn Nguyên nguyên niên tương ứng với năm 758, dưới thời Đường Túc Tông.

Điều khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý không chỉ là khối lượng kho báu mà còn là những dòng chữ được khắc trên một số thỏi vàng. (Ảnh: Sohu)

Từ chi tiết này, các chuyên gia xác định kho vàng có niên đại vào khoảng giữa thời nhà Đường, cách thời điểm được phát hiện hơn 1.200 năm. Các thỏi vàng còn mang dấu vết đúc, rèn và cân đo, cung cấp tư liệu quan trọng để nghiên cứu chế độ tiền tệ, thuế khóa cũng như kỹ thuật chế tác kim loại quý thời kỳ này.

Địa điểm phát hiện kho vàng từng nằm gần tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Quan Trung với Hà Bắc. Đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng của cuộc nổi loạn An Sử, cuộc chiến kéo dài từ năm 755 đến năm 763 và khiến nhà Đường rơi vào một giai đoạn biến động dữ dội.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng kho vàng có thể được người thuộc lực lượng nổi dậy chôn giấu trong lúc tháo chạy. Giả thuyết khác nhận định số vàng từng được vận chuyển qua khu vực rồi phải chôn vội do chiến sự. Tuy nhiên, danh tính người sở hữu ban đầu và hoàn cảnh chính xác khiến chiếc hòm bị bỏ lại đến nay vẫn chưa có kết luận chắc chắn.

Toàn bộ số vàng được cơ quan chức năng thu hồi

Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm, toàn bộ số vàng được chuyển giao cho cơ quan chức năng. Vì số lượng hiện vật rất lớn và có giá trị đặc biệt, chúng từng được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh Sơn Tây hỗ trợ bảo quản.

Sau đó, những hiện vật tiêu biểu, đặc biệt là các thỏi vàng mang chữ khắc, được bàn giao cho bảo tàng để nghiên cứu và trưng bày. Về bản chất, đây là quá trình thu hồi và bảo vệ di vật khảo cổ, không phải vụ tịch thu vàng liên quan đến hành vi buôn lậu hay phạm pháp của người phát hiện.

Những hiện vật tiêu biểu, đặc biệt là các thỏi vàng mang chữ khắc, được bàn giao cho bảo tàng để nghiên cứu và trưng bày. (Ảnh: Sohu)

Hành động giao nộp kho vàng của người nông dân cũng được chính quyền biểu dương. Theo tài liệu được Sina đăng lại, cơ quan cấp tỉnh đã tặng cho đơn vị sản xuất nơi Hắc Vân sinh sống một chiếc máy kéo, đồng thời bố trí ông làm công việc sửa chữa máy kéo.

Gần nửa thế kỷ sau ngày được đào lên từ vách núi, kho vàng Túnjūngōu vẫn được nhắc tới không chỉ vì khối lượng lên tới gần 35kg. Những dòng chữ nhỏ trên các thỏi vàng đã biến phát hiện tình cờ của một nông dân thành nguồn tư liệu giúp giới nghiên cứu nhìn lại một trong những giai đoạn biến động nhất của nhà Đường.

Theo Sina, Shanxi Wenshi, Sohu