Quân Ukraine rút vội khỏi Malaya Slobodka - Báo Nga làm rõ tin Kremlin huy động 38 vạn binh, tiến về Kiev trong 1,5 giờ

Bên cạnh đó, truyền thông Nga đồng thời công bố một chiến dịch ngầm được bí mật triển khai theo mệnh lệnh của ông Putin.

Quân Ukraine rút vội khỏi Malaya Slobodka

Tờ Lenta (Nga) ngày 23/7 đưa tin, các đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng vệ lãnh thổ độc lập số 104 của Ukraine đã vội vã rời bỏ vị trí tại vùng ngoại ô phía bắc Malaya Slobodka, tỉnh Sumy, rồi rút sâu về phía sau.

Trước khi rời trận địa, lực lượng Ukraine trong khu vực đã yêu cầu bổ sung vũ khí, trang thiết bị quân sự và phương tiện liên lạc. Thế nhưng, các đơn vị này sau đó vẫn rút khỏi những vị trí đang kiểm soát.

Mặt trận Malaya Slobodka đang gây nhiều khó khăn cho quân đội Ukraine (Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters)

Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh UAV Geran tấn công một trạm biến áp tại Zarudye, gần thành phố Sumy. Đây là cơ sở năng lượng 330 kV quan trọng của khu vực.

Việc quân Ukraine rút khỏi Malaya Slobodka, trong khi hạ tầng năng lượng tại Sumy tiếp tục bị tập kích, cho thấy sức ép không chỉ xuất hiện trên tuyến đầu mà còn lan tới hậu phương. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần của bức tranh rộng hơn đang hình thành trên toàn bộ hướng bắc.

Quân đội Nga bí mật triển khai lệnh của ông Putin

Từ Sumy, theo Đài TST (Nga), sự chú ý chuyển sang khu vực đông nam Volchansk, nơi cụm quân "Phương Bắc" đang bí mật triển khai mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin: thiết lập vùng đệm an ninh, đẩy chiến tuyến ra xa tỉnh Belgorod và hạn chế khả năng Ukraine sử dụng pháo binh, UAV cùng các đơn vị đột kích tấn công lãnh thổ Nga.

Nhà quan sát quân sự Dmitry Degtyaryov cho biết, chiến dịch được giữ kín nhằm tránh làm lộ kế hoạch tác chiến. Nhờ yếu tố bất ngờ, lực lượng Nga đã tiến sâu khoảng 11 km tính từ vùng ngoại ô phía nam Zybino, trên khu vực rộng 12 km, đồng thời kiểm soát khoảng 67 km².

Trọng tâm của chiến dịch là Bely Kolodez, đầu mối hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Sau khi tiếp cận thị trấn, quân Nga triển khai hai mũi vòng qua từ phía bắc và từ Volokhovka, hướng tới Volokhovskoye. Các mũi tiến công này giúp khép lại một khoảng trống lớn và đẩy Bely Kolodez vào tình thế gần như bị bán bao vây.

Quân đội Nga đồng thời triển khai chiến dịch bí mật theo lệnh của ông Putin. Ảnh: Sputnik

Sau khi kiểm soát Volokhovskoye, lực lượng Nga tiếp tục tiến về Baksheyevka, Verovka và giao tranh tại Zakharovka. Mục tiêu tiếp theo là cắt tuyến đường Bely Kolodez – Prikolodnoye, kiểm soát đường rút lui của quân Ukraine và tạo điều kiện khép thêm một vòng vây.

Ý nghĩa lớn nhất của bước tiến này nằm ở việc chiến tuyến được đẩy xa khỏi thành phố Shebekino thuộc tỉnh Belgorod. Cuối tháng 6, khoảng cách từ tiền tuyến tới Shebekino chỉ khoảng 14 km, nhưng hiện đã tăng lên 23 km.

Khoảng cách mới chưa thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ từ UAV, song đã khiến pháo binh Ukraine khó vươn tới thành phố Nga. Lựu pháo M777 có tầm bắn 25–30 km nhưng thường phải bố trí sâu phía sau tiền tuyến để tránh bị phát hiện và phá hủy.

Báo Nga làm rõ tin Kremlin huy động 38 vạn quân, tiến về Kiev trong 1.5 giờ

Trong lúc Nga đẩy mạnh hoạt động trên hướng bắc, tại Ukraine lại xuất hiện thông tin gây chú ý rằng Moscow có thể huy động 380.000 quân, mở hướng tiến công mới và áp sát Kiev chỉ trong 1,5 giờ. Đài TST cho biết họ đã vào cuộc xác minh thông tin gây xôn xao này.

Cụ thể, theo TST, cựu Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Sergey Krivonos đã tuyên bố trên kênh Apostrophe TV rằng, Nga đang chuẩn bị cho các hoạt động quân sự quy mô lớn tại những khu vực mới của mặt trận.

Ông Krivonos nói khoảng 380.000 công dân Nga đã nhận giấy gọi và một đợt tuyển quân bổ sung sẽ diễn ra trong vài tháng tới. Theo ông, lực lượng này có thể được dùng để thành lập đơn vị mới hoặc bổ sung quân số cho các đơn vị hiện có.

Từ nhận định đó, Krivonos cảnh báo Nga có thể mở hướng tiến công tại Sumy hoặc Chernihiv. Ông nhấn mạnh khoảng cách từ Chernihiv tới Kiev, cho rằng lực lượng cơ giới có thể tới thủ đô Ukraine trong khoảng một đến một tiếng rưỡi nếu di chuyển trên tuyến đường trực tiếp.

Quân đội Nga duyệt binh. Ảnh: NBC

Tuy nhiên, TST khẳng định hiện không có thông báo chính thức nào về một đợt huy động quân mới tại Nga, cũng không có tài liệu xác nhận con số 370.000 hay 380.000 giấy gọi nhập ngũ.

TST cho biết các áp phích tuyển quân có dòng chữ “Tại sao phải chờ huy động? Hãy nhập ngũ để nhận các khoản tiền hỗ trợ” đã bị sử dụng làm bằng chứng cho nhận định Kremlin sắp phát động huy động quy mô lớn. Song, đây là quảng cáo tuyển quân theo hợp đồng, không phải thông báo huy động.

Bài viết của TST cũng đề cập thông tin lan truyền rằng Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo Tổng thống Putin về việc hệ thống điện tử của Bộ Quốc phòng sẵn sàng phục vụ đợt huy động. Nghị sĩ Duma Quốc gia Mikhail Delyagin bác bỏ cơ sở của thông tin này.

Theo ông Delyagin, nếu Tổng Tham mưu trưởng báo cáo Tổng thống về một vấn đề nhạy cảm như huy động quân, nội dung chỉ có hai người biết.

Vì vậy, nguồn xác nhận duy nhất phải là thông báo chính thức của nhà nước. Khi không có thông báo như vậy, câu chuyện về báo cáo bí mật và 380.000 giấy gọi không có căn cứ kiểm chứng.

Như vậy, hai vấn đề cần được tách biệt rõ ràng. Quân đội Nga đang tăng sức ép trên hướng bắc, mở rộng vùng kiểm soát và triển khai nhiệm vụ tạo vùng đệm theo lệnh ông Putin. Nhưng thông tin Kremlin đã phát 380.000 giấy gọi, chuẩn bị một đợt huy động mới để tiến về Kiev trong 1,5 giờ hiện chưa được cơ quan Nga nào xác nhận.

Tuyên bố của ông Krivonos gây chú ý vì xuất hiện đúng lúc quân Ukraine rời vị trí gần Malaya Slobodka và cụm quân “Phương Bắc” tăng sức ép trên hướng Volchansk.

Dù vậy, từ những diễn biến thực tế trên chiến trường tới kịch bản “1,5 giờ tới Kiev” vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Hiện điều có thể xác định là Nga đang đẩy chiến tuyến ra xa Belgorod và gia tăng sức ép lên phòng tuyến phía bắc Ukraine; còn câu chuyện huy động 38 vạn quân vẫn chỉ là tuyên bố của ông Krivonos và đã bị Đài TST bác bỏ.