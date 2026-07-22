Kiev kích nổ vũ khí hạng nặng, rút khỏi Konstantinovka - Nga đánh lớn Odesa, tàu chiến nã đạn thị uy sát bờ biển Anh

Hàng chục tên lửa và UAV Nga đã nã vào Odesa trong một chiến dịch riêng biệt nhằm vào khu vực này. Loạt diễn biến nóng vừa được cập nhật.

Đài TST (Nga) ngày 22/7 đưa tin, Nga đã mở một “chiến dịch riêng biệt” nhằm vào mạng lưới hậu cần phía nam Ukraine. Chỉ trong 72 giờ, hàng chục tên lửa và UAV đã lao xuống khu vực Odesa, tạo thành một cuộc “phong tỏa hỏa lực” từ hướng biển.

Hàng chục tên lửa và UAV tấn công Odesa, Nga mở “chiến dịch riêng biệt”

Theo điều phối viên lực lượng ngầm Nikolayev Sergey Lebedev, trong ba ngày gần nhất, quân đội Nga đã phóng không dưới 35 tên lửa vào khu vực Odesa. Song song với đó, hàng chục UAV Geran và UAV phản lực Banderol cũng liên tục xuất hiện.

Lebedev cho rằng mục tiêu trung tâm không chỉ là thành phố Odesa mà là toàn bộ hệ thống tiếp tế đường biển của Ukraine. Hỏa lực tập trung vào cảng biển, kho dầu, kho bãi, bến bốc dỡ, cơ sở lắp ráp UAV và những tàu dân sự được huy động vận chuyển hàng quân sự.

Odesa, Chernomorsk và Yuzhny trở thành ba điểm chịu hỏa lực dày đặc. Theo lực lượng ngầm, chiến dịch đã kéo dài sang ngày thứ 14 liên tiếp, với mục tiêu từng bước phá vỡ mạng lưới hậu cần phía nam Ukraine.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: RT

Hệ thống phòng không địa phương cũng bị bào mòn nghiêm trọng. Khi tên lửa Oniks, Kh-22/32, Kh-59/69 cùng UAV tấn công từ nhiều hướng, các đơn vị phòng không Odesa rơi vào thế khó. Nếu kích hoạt radar, họ có nguy cơ bị tên lửa chống radar Kh-31P đánh trúng; nếu tắt radar, khả năng đánh chặn giảm mạnh.

Theo Lebedev, Nga đang hình thành một “vòng phong tỏa hỏa lực” quanh tuyến hàng hải quan trọng nhất của Ukraine. Nếu các cảng phía nam mất khả năng tiếp nhận nhiên liệu, thiết bị quân sự và phụ tùng, Kiev sẽ phải phụ thuộc vào những tuyến đường bộ dài, đắt đỏ và dễ bị tập kích.

Trong lúc cửa ngõ hậu cần phía nam bị siết chặt, Ukraine đồng thời tung lực lượng dự bị vào một cuộc phản công lớn trên mặt trận Donetsk.

Ukraine phản công 3 hướng, Slovyansk tạm chững nhưng tổn thất tăng vọt

Theo Đại tá Vladimir Antonyuk thuộc Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine, nhịp tiến công của quân Nga trên hướng Slovyansk đã giảm sau những bước tiến tại một loạt khu vực then chốt. Tuy nhiên, ông cho rằng đây chủ yếu là khoảng dừng chiến thuật để các nhóm xung kích củng cố vị trí, di chuyển sở chỉ huy UAV và kéo hệ thống tiếp tế lên gần chiến tuyến.

Tận dụng thời tiết bất lợi khiến hoạt động UAV bị hạn chế, bộ chỉ huy Ukraine tung các nhóm xung kích phản công đồng loạt tại Yurkovka, Dolgy Les và Rai-Alexandrovka.

Tại Yurkovka, cuộc phản công không giành được bước tiến. Ở Dolgy Les, quân Ukraine mở rộng được vùng xám, nhưng theo Antonyuk, cái giá sơ bộ là vài trăm binh sĩ. Giao tranh tại Rai-Alexandrovka vẫn tiếp diễn dữ dội.

Các đợt phản công cho thấy Ukraine đã tăng cường đáng kể lực lượng dự bị cho hướng Slovyansk. Dù vậy, Kiev mới chỉ khiến đà tiến của Nga tạm thời chậm lại, chưa tạo được một cuộc đột phá đủ sức đảo ngược tình hình.

Trước đó, các đơn vị Nga đã xóa bỏ hai khu vực kháng cự lớn gần Kaleniki và Nikiforovka. Việc Ukraine mở ba mũi phản công cùng lúc được xem là nỗ lực giành lại những vị trí vừa mất trước khi quân Nga hoàn tất củng cố phòng tuyến.

Quân đội Nga đang đẩy mạnh các đợt tấn công. Ảnh: Sputnik

Nga siết Sumy từ hai phía, quân Ukraine rút khỏi vòng vây sắp khép chặt

Trên hướng Sumy, kênh quân sự “Hai Thiếu tá” cho biết giao tranh đang diễn ra tại Ulanovo, Malaya Slobodka, Mogritsa, Novaya Sech và Khoten. Nhà phân tích Alexander Semchenko nhận định quân Nga đang tiến về thành phố Sumy từ phía bắc và phía đông, với các trận đánh lớn tại Mogritsa và Bolshaya Rybitsa.

Tại khu vực Glukhov, quân Nga đã bám trụ ở ngoại ô phía nam Ulanovo và tiếp tục áp sát Malaya Slobodka từ hướng Bachevsk. Vòng vây giữa các khu dân cư này được cho là sắp khép kín. Bên trong có thể còn tới 1,5 tiểu đoàn Ukraine thiếu tiếp tế và gặp khó khăn trong luân chuyển lực lượng.

Trên hướng Konstantinovka, quân Nga cũng gia tăng sức ép sau khi củng cố tuyến Novodmitrovka – Molocharovka. Lữ đoàn cơ giới số 24 Ukraine được mô tả là đã cạn kiệt lực lượng sau một tháng giao tranh liên tục mà không được bổ sung đầy đủ.

Phần lớn phương tiện cơ giới và robot mặt đất của đơn vị này đã bị phá hủy. Binh sĩ phải rút lui chủ yếu bằng đường bộ, còn vũ khí hạng nặng bị kích nổ tại chỗ. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hiện phải tính toán cách rút quân và lựa chọn tuyến phòng thủ mới.

Tại Tây Zaporizhzhia, Ukraine vẫn chưa hoàn thành mục tiêu kiểm soát Stepnogorsk sau nửa năm giao tranh. Khu vực kiểm soát được mở rộng chưa tới 1 km², trong khi Plavni tiếp tục giằng co.

Bức tranh do truyền thông Nga mô tả cho thấy Moscow đang đồng thời đánh vào hậu cần chiến lược ở Odesa và lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Ukraine vẫn phản công quyết liệt, nhưng phải phân tán dự bị trong lúc các tuyến tiếp tế và nhiều vị trí phòng thủ tiếp tục chịu sức ép lớn.

Tàu chiến Nga khai hỏa, tiếng súng vang lên sát bờ biển Anh

Đáng lưu ý, không những tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine, Nga còn phát tín hiệu thị uy cứng rắn tới những đồng minh chủ chốt của Kiev. Một tàu chiến Nga mới đây đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật ở khu vực gần bờ biển Anh, khiến London lập tức có phản ứng căng thẳng.

Tờ Daily Star của Anh đưa tin, tàu chiến Nga Neustrashimy đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật ở vị trí cách bờ biển Anh khoảng 46 dặm.

Phía Nga đã thông báo trước cho Hải quân Hoàng gia Anh về kế hoạch huấn luyện. Trong suốt quá trình này, tàu tuần tra Tyne của Anh liên tục hoạt động gần đó và theo dõi sát mọi động thái của tàu Nga.

Tuy nhiên, trước thời điểm cuộc diễn tập bắt đầu, tàu chiến Anh phải rút ra khoảng cách an toàn, nhường vùng biển cho các hoạt động bắn đạn thật.

Tàu chiến Nga khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: China Daily

Daily Express cho biết sự việc đã gây ra phản ứng đặc biệt căng thẳng tại London. Bộ trưởng Quốc phòng Anh gọi cuộc diễn tập gần bờ biển nước này là hành động "mang tính phô trương và vô trách nhiệm".

Khi được hỏi liệu hoạt động bắn đạn thật có phải là một tín hiệu trực tiếp từ Moscow hay không, người đứng đầu cơ quan quốc phòng Anh tuyên bố London coi đây là một "lời thách thức công khai".

Diễn biến này xuất hiện trong lúc quan hệ giữa Nga và các quốc gia phương Tây tiếp tục căng thẳng vì xung đột Ukraine. Việc tàu Nga tiến hành bắn đạn thật gần bờ biển Anh, dù đã thông báo trước, vẫn được truyền thông nước này xem là một động thái phô diễn sức mạnh.

Từ các đợt tấn công dồn dập nhằm vào hệ thống hậu cần Odesa, sức ép trên các hướng Slovyansk, Sumy và Konstantinovka, cho đến cuộc diễn tập của tàu chiến ngoài khơi Anh, Moscow đang cho thấy khả năng gây sức ép trên nhiều mặt trận cùng lúc.

Ukraine vẫn phản công quyết liệt, nhưng phải phân tán lực lượng dự bị trong lúc các tuyến tiếp tế và nhiều vị trí phòng thủ tiếp tục chịu sức ép lớn.