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Quan tài chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng thì đột ngột phát ra âm thanh lạ khiến những người có mặt chết lặng

Nguyệt Phạm
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Một tiếng động yếu ớt từ quan tài xuất hiện đúng lúc mọi thủ tục gần hoàn tất đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Tiếng động lạ phát ra từ quan tài khiến mọi người hoảng hốt

Quan tài đã được đưa tới ngôi chùa và mọi người đều nghĩ rằng những nghi thức cuối cùng sắp diễn ra như kế hoạch. Thế nhưng, giữa lúc không khí lặng lẽ bao trùm, một âm thanh bất ngờ vang lên từ nơi không ai ngờ tới, khiến những người có mặt phải lập tức dừng mọi việc để kiểm tra.

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/11/2025 tại chùa Wat Rat Prakhong Tham ở tỉnh Nonthaburi, ngoại ô Bangkok (Thái Lan), và nhanh chóng gây chú ý trên truyền thông quốc tế. Theo AP, một phụ nữ 65 tuổi được gia đình đưa tới chùa để chuẩn bị hỏa táng sau khi người thân tin rằng bà đã qua đời.

Quan tài chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng thì đột ngột phát ra âm thanh lạ khiến những người có mặt chết lặng - Ảnh 1.

Quan tài đã được đưa tới ngôi chùa và mọi người đều nghĩ rằng những nghi thức cuối cùng sắp diễn ra như kế hoạch. (Ảnh: Khaosod)

Theo AP và Channel News Asia, người phụ nữ tên Chonthirat Sakulkoo đã nằm liệt giường suốt khoảng hai năm. Sau khi thấy bà không phản ứng và dường như ngừng thở trong hai ngày, anh trai bà cho rằng em gái mình đã qua đời.

Ông đưa bà từ tỉnh Phitsanulok tới Bangkok với mong muốn thực hiện di nguyện hiến tạng. Tuy nhiên, bệnh viện từ chối tiếp nhận vì gia đình không có giấy chứng tử chính thức. Sau đó, người phụ nữ được đưa tới chùa Wat Rat Prakhong Tham, nơi có dịch vụ hỏa táng miễn phí dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Quan tài chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng thì đột ngột phát ra âm thanh lạ khiến những người có mặt chết lặng - Ảnh 2.

Người phụ nữ 65 tuổi được gia đình đưa tới chùa để chuẩn bị hỏa táng sau khi người thân tin rằng bà đã qua đời. (Ảnh: Khaosod)

Theo lời kể của ông Pairat Soodthoop, quản lý tài chính của ngôi chùa, khi nhân viên đang giải thích các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành hỏa táng, họ bất ngờ nghe thấy tiếng gõ yếu ớt phát ra từ chiếc quan tài.

"Tôi hơi ngạc nhiên nên yêu cầu mở nắp quan tài. Mọi người đều sửng sốt. Tôi thấy bà ấy hé mở mắt và gõ vào thành quan tài. Có lẽ bà đã làm như vậy từ khá lâu", ông Pairat kể lại với AP.

Ngay sau đó, những người có mặt lập tức đưa người phụ nữ tới bệnh viện để cấp cứu.

Sự thật phía sau khiến nhiều người rùng mình

Theo The Guardian, trước đó người phụ nữ đã không phản ứng trong khoảng hai ngày, khiến người thân tin rằng bà đã qua đời. Tuy nhiên, sau khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ xác định bà vẫn còn sống.

Trong khi đó, Al Jazeera dẫn thông tin từ các nhân viên y tế cho biết người phụ nữ bị hạ đường huyết nghiêm trọng, khiến các dấu hiệu sinh tồn trở nên rất yếu và dẫn tới sự nhầm lẫn đáng sợ.

Tiếng động lạ phát ra từ quan tài khiến mọi người hoảng hốt. (Nguồn: CNA)

Theo AP, đoạn video do chùa Wat Rat Prakhong Tham đăng tải trên Facebook cho thấy người phụ nữ nằm phía sau xe bán tải, cử động nhẹ phần đầu và cánh tay, khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.

Ông Pairat Soodthoop cho biết nhà chùa sau đó đã hỗ trợ chi phí điều trị cho bà. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế bởi diễn biến giống như trong phim, đồng thời khiến nhiều người rùng mình khi nghĩ rằng nếu tiếng động yếu ớt ấy không được phát hiện kịp thời, hậu quả có thể đã rất khác.

Theo AP, Channel News Asia, The Guardian, Al Jazeera

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