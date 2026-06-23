Mất tích gần 1 tuần giữa biển, người đàn ông trở về đầy thương tích: Lời kể sau đó khiến ai nấy lạnh gáy

Hành trình trở về sau những ngày lênh đênh giữa đại dương của người đàn ông ấy khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Người đàn ông mất tích giữa biển khơi

Người đàn ông 39 tuổi đến từ Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) không thể ngờ một chuyến đi nghỉ ngơi ngắn ngày lại biến thành cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa biển khơi. Gần một tuần mất tích, khi trở về, câu chuyện ông kể lại khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy.

Theo Tân Hoa Xã ngày 21/6, nhân vật chính trong câu chuyện là ông Qin Jianping. Cuối tháng 5, sau chuyến công tác tại Quảng Đông, ông quyết định ghé Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam để nghỉ ngơi vài ngày.

Người đàn ông đến từ Quế Lâm, Quảng Tây (Trung Quốc) không thể ngờ một chuyến đi nghỉ ngơi ngắn ngày lại biến thành cuộc chiến sinh tồn khốc liệt giữa biển khơi. (Ảnh: Sohu)

Tối 27/5, trong lúc vừa đi dạo ven biển vừa gọi điện trao đổi công việc với bạn bè, ông vô tình đi tới một khu vực vắng người. Khi đứng trên bờ kè, ông giẫm phải một mảnh vỏ trái cây, mất thăng bằng và rơi xuống biển.

Ban đầu, ông tin rằng sẽ sớm được phát hiện. Thế nhưng những con sóng lớn liên tiếp cuốn ông ra xa. Chỉ trong thời gian ngắn, bờ biển đã biến mất khỏi tầm mắt.

Ông cố gắng giữ cơ thể nổi trên mặt nước, chờ thời điểm thích hợp để bơi trở lại nhưng dòng chảy quá mạnh khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Ngày đầu tiên, ông nhìn thấy một số tàu thuyền cách đó không xa nhưng không thể tiếp cận. Đến ngày thứ ba, một con tàu lớn đi ngang qua, song những đợt sóng mạnh lại đẩy ông trôi xa hơn. Dù liên tục vẫy quần áo cầu cứu, ông vẫn không được ai phát hiện.

Gần một tuần mất tích, khi trở về, câu chuyện người đàn ông kể lại khiến nhiều người không khỏi lạnh gáy. (Ảnh: Sohu)

Theo Sina News, chiều ngày thứ ba, ông may mắn phát hiện một chiếc phao đánh dấu của ngư dân và trèo lên nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do quá kiệt sức, ông ngủ thiếp đi rồi rơi trở lại xuống biển trong đêm.

Đến ngày thứ năm, ông gặp thêm một cụm phao khác được nối bằng dây thừng. Dù hai bàn tay đã bị nước biển làm tổn thương, nhiều chỗ rách toạc và chảy máu, ông vẫn cố bám lấy để duy trì sự sống.

Thứ được ăn để sống sót giữa đại dương lạnh giá

Cơn đói ngày càng trở nên dữ dội. Quan sát những phần chìm dưới nước của chiếc phao, ông phát hiện rong biển cùng nhiều con cua nhỏ bám xung quanh. Không còn lựa chọn nào khác, ông bắt đầu ăn rong biển và nhai nuốt trực tiếp những con cua còn sống.

"Tôi đã ăn khoảng 70-80 con cua nhỏ. Khi đó, tôi không còn quan tâm chúng có mùi vị thế nào nữa", ông Qin kể lại với truyền thông địa phương.

Trong những ngày tiếp theo, người đàn ông phải chịu đựng cái lạnh về đêm, cái nắng gay gắt ban ngày và liên tục bị sứa đốt. Có thời điểm, ông bắt đầu xuất hiện ảo giác nhưng vẫn không cho phép mình buông xuôi.

"Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Chừng nào chưa kiệt sức hoàn toàn, tôi sẽ không bỏ cuộc", ông nhớ lại.

Người đàn ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và sụt hơn 10 kg. (Ảnh: Sohu)

Sáng 2/6, khi gần như đã mất ý thức, ông nghe thấy tiếng động cơ tàu của hai ngư dân Trịnh Thế Trung và Phù Đình Tam ở huyện Thành Mai, Hải Nam.

Theo Sohu, khi được kéo lên thuyền, ông Qin gần như bất tỉnh, cơ thể đầy vết thương, làn da cháy nắng đen sạm và toàn thân run rẩy không kiểm soát. Con thuyền mất khoảng 90 phút mới đưa ông trở lại đất liền.

Ông được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và sụt hơn 10 kg. Chỉ sau hai ngày điều trị, sức khỏe của ông dần ổn định.

Sau này nhớ lại những ngày lênh đênh giữa đại dương, điều khiến ông ám ảnh nhất không phải những vết thương trên cơ thể mà là cảm giác nhiều lần nhìn thấy tàu thuyền ở rất gần nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của mình.

Ngày 7/6, ông trở về Quảng Tây đoàn tụ với gia đình. Sau trải nghiệm cận kề cái chết, người đàn ông cho biết thứ ông trân trọng nhất không còn là công việc hay tài sản, mà là được ở bên những người thân yêu.

Theo Xinhua, Sohu, Sina