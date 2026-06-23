Khói trắng bốc lên từ túi xách, vài giây sau cô gái bị lửa bao trùm bởi thứ nhiều người dùng mỗi ngày

Một khoảnh khắc tưởng như bình thường đã khiến cô gái 27 tuổi phải đối mặt với những ngày tháng ám ảnh.

Cô gái hoảng loạn khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên ngay sát mặt

Cô gái 27 tuổi Diljara Khamzina, một influencer người Kazakhstan, đã trải qua giây phút kinh hoàng mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Theo The Sun, sự việc xảy ra vào giữa tháng 6/2026 tại một phòng tập thể dục ở thành phố Pavlodar, Kazakhstan, khi cô chuẩn bị rời đi sau buổi tập.

Camera an ninh ghi lại cho thấy Diljara đặt điện thoại xuống ghế, thay dép và chuẩn bị ra về như thường lệ. Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện từ chiếc túi đeo trên vai nhưng cô hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường.

Một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện từ chiếc túi đeo trên vai nhưng cô gái hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường. (Ảnh: The Sun)

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn lửa dữ dội lập tức bùng phát ngay bên cạnh khuôn mặt nữ influencer, tạo thành một quả cầu lửa bao trùm phần thân trên của cô.

Chia sẻ với The Sun, Diljara cho biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tôi thực sự đã bị lửa bao trùm. Khi đó tóc tôi còn đang ướt. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xung quanh gần như im lặng, tôi chỉ nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp. Sau đó tôi mới nhận ra chiếc túi của mình đang bốc cháy và cố gắng tháo nó khỏi vai", cô kể lại.

Một nhân viên phòng tập đã lập tức chạy tới hỗ trợ và sử dụng bình chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa quá mạnh khiến nỗ lực ban đầu không hiệu quả. Chiếc túi sau đó được mang ra khỏi phòng tập trước khi đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Ngọn lửa dữ dội lập tức bùng phát ngay bên cạnh khuôn mặt nữ influencer, tạo thành một quả cầu lửa bao trùm phần thân trên của cô. (Ảnh: The Sun)

Theo The Sun, xe cứu thương đã tới hiện trường chỉ vài phút sau đó. Ban đầu, Diljara nghĩ mình không bị thương nghiêm trọng và thậm chí còn phản đối việc gọi cấp cứu.

"Tôi không nhận ra tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng khi nhìn vào gương và thấy tóc bị cháy xém, tôi đã suy sụp và bật khóc", cô chia sẻ.

Cô gái bị bỏng nặng, nguyên nhân được xác định từ vật dụng quen thuộc

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chiếc pin sạc dự phòng bên trong túi xách bất ngờ phát nổ. Thông tin về việc nạn nhân được đưa tới trung tâm điều trị bỏng chuyên sâu cũng được hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lại.

Ngọn lửa đã thiêu cháy một phần tóc, lông mày và lông mi của Diljara. Cô bị bỏng ở vùng đầu, khuôn mặt và toàn bộ phần bên phải cơ thể. Trong đó, hai bàn tay là nơi đau đớn nhất.

Nguyên nhân của vụ cháy được xác định là do chiếc pin sạc dự phòng bên trong túi xách bất ngờ phát nổ. (Ảnh: The Sun)

Theo RIA Novosti, các bác sĩ khuyến nghị nữ influencer ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi, nhưng cô quyết định hồi phục tại nhà.

"Tôi vẫn chịu đựng được trong hai ngày đầu tiên, nhưng đến ngày thứ ba thì cơn đau thực sự rất khủng khiếp. Tôi hy vọng sẽ sớm hồi phục", cô cho biết.

Trong bài viết của MOE Online cho biết nhiệt độ ngoài trời tại Pavlodar hôm xảy ra vụ việc vào khoảng 32 độ C. Điều khiến Diljara bất ngờ là bản thân vốn rất cẩn thận với các thiết bị điện tử. Cô thường rút nguồn điện vào ban đêm để phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn, nhưng tai nạn lần này lại xảy ra vào ban ngày.

Theo khuyến cáo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) và nhiều chuyên gia an toàn pin lithium-ion, pin sạc dự phòng là vật dụng mà nhiều người thường mang theo trong túi xách, balo để sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, các thiết bị bị nứt vỡ, phồng, từng chịu va đập mạnh hoặc không rõ nguồn gốc có thể tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ, nhất là trong môi trường nhiệt độ cao.

Sau vụ việc, cô liên tục đăng tải những lời cảnh báo tới người theo dõi, khuyên mọi người nên kiểm tra kỹ các thiết bị sử dụng pin lithium-ion, đặc biệt là pin sạc dự phòng. Theo lời Diljara, người dùng không nên tiếp tục sử dụng những thiết bị đã bị nứt, móp hoặc từng chịu va đập mạnh, đồng thời tránh để chúng trong ô tô hoặc túi xách trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Theo The Sun, RIA Novosti, MOE Online