Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang khi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ "phải trả giá" nếu tiếp tục bội ước.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf lên tiếng cảnh báo Mỹ phải tuân thủ các cam kết trong Bản ghi nhớ về chấm dứt chiến tranh do Pakistan làm trung gian, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter) hôm Chủ nhật (12/7), ông Ghalibaf cáo buộc Washington đã vi phạm thỏa thuận khi tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran.

Ông viện dẫn Điều 5 của Bản ghi nhớ, theo đó Iran chịu trách nhiệm bảo đảm việc mở lại eo biển Hormuz.

"Thời đại của những thỏa thuận một chiều đã kết thúc. Chúng tôi đã nói với phía Mỹ: Hãy giữ lời hứa hoặc phải trả giá. Thực tế đang gõ cửa", ông Ghalibaf tuyên bố.

Ngay sau các cuộc không kích của Mỹ, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đã triển khai một loạt đòn đáp trả nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Nguồn: IRIB

Theo Đài truyền hình quốc gia Iran (IRIB), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar.

IRGC cũng tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hậu cần hải quân và các điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tàu sân bay Mỹ tại cảng Duqm của Oman.

Tại Kuwait, Iran tuyên bố sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ, bao gồm cả hệ thống phòng không Patriot. Trong khi đó, tại Bahrain - nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, Tehran cho biết đã nhắm mục tiêu vào một hệ thống liên lạc và một trạm radar của lực lượng Mỹ.

Giới chức Qatar và Kuwait xác nhận đã đánh chặn các cuộc tấn công trên không nhằm vào lãnh thổ nước này trong sáng Chủ nhật theo giờ địa phương. Tại Bahrain, còi báo động đã được kích hoạt và chính quyền kêu gọi người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.

IRGC cũng tuyên bố đã tấn công Căn cứ Không quân Prince Hassan tại Jordan, phá hủy một số cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó có các nhà chứa máy bay không người lái.

Trước đó, IRGC thông báo đóng cửa eo biển Hormuz "cho đến khi có thông báo mới", sau khi cáo buộc một tàu container sử dụng trái phép tuyến hàng hải chiến lược này. Theo tuyên bố của Iran, eo biển sẽ chỉ được mở lại khi Mỹ chấm dứt các hoạt động quân sự và sự can thiệp trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran điện đàm với người đồng cấp Pakistan

Trong diễn biến ngoại giao liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar để trao đổi về tình hình khu vực đang leo thang.

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết hai bên nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ trong bối cảnh Islamabad tiếp tục đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực hòa giải giữa Tehran và Washington.

Trước đó, vào thứ Bảy (11/7), ông Araghchi cũng tới Muscat để gặp người đồng cấp Oman. Theo một nguồn tin, Oman đang thúc đẩy một đề xuất nhằm quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, điểm nóng được xem là tâm điểm của cuộc đối đầu hiện nay.