ĐH Oxford 'gióng chuông' cảnh báo: Tp.HCM xếp đầu bảng rủi ro nắng nóng, ASEAN 'nín thở' chờ siêu El Nino

Thế giới rõ ràng đang phải đối mặt với sự biến đổi khí hậu, với thời tiết ngày càng khắc nghiệt và khó lường.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, một nghiên cứu năm 2026 của Đại học Oxford (Anh) cảnh báo rằng các thành phố ở Đông Nam Á, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan, đang phải đối mặt với một số rủi ro về nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng El Nino ngày càng gia tăng.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng nhiều khu vực trên thế giới đang đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng trong năm 2026; Thái Lan, Việt Nam và các nước ASEAN khác có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng El Nino, do thời tiết nóng ẩm, sự mở rộng đô thị nhanh chóng và mật độ dân số cao.

Thế giới rõ ràng đang phải đối mặt với sự biến đổi khí hậu, với thời tiết ngày càng khắc nghiệt và khó lường. Năm 2026, nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao sự hình thành của hiện tượng El Nino, vốn có tiềm năng phát triển thành siêu El Nino.

Hiện tượng này có thể khiến nhiều khu vực trên thế giới phải đối mặt với sóng nhiệt, hạn hán và thiếu nước, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân, nông nghiệp, sản xuất lương thực và toàn bộ nền kinh tế.

Thành phố Hồ Chí Minh được Đại học Oxford xếp hạng số 1 thế giới về rủi ro nắng nóng. Ảnh: IT

Một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford mang tên “Khung đánh giá rủi ro nắng nóng toàn cầu có thể so sánh được ở các thành phố” (2026) đã đánh giá rủi ro về nắng nóng ở các thành phố trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng đầu thế giới về rủi ro nắng nóng, trong khi Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan lần lượt xếp thứ hai và thứ ba.

Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ này không chỉ đến từ nhiệt độ cao. Nó còn là kết quả của điều kiện nóng ẩm khiến cơ thể khó thoát nhiệt, kết hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số và số lượng lớn người lao động phải làm việc ngoài trời.

Nguy cơ này càng tăng cao do thực tế các thành phố nêu trên là những khu kinh tế trọng điểm nằm ở vùng ven biển thấp, khiến chúng dễ bị ảnh hưởng bởi cả sóng nhiệt và lũ lụt.

Nghiên cứu cũng cảnh báo rằng các đợt nắng nóng trên toàn thế giới có khả năng trở nên thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế và cơ sở hạ tầng.

Theo The Nation, Thái Lan đã bắt đầu chuẩn bị các biện pháp quản lý nguồn nước sau khi các dự báo cho thấy tác động của hiện tượng El Nino có thể khiến tình trạng mực nước thấp kéo dài đến năm 2027.

Hành khách nấp sau hành lý để tránh nắng tại bến xe Mo Chit ở Bangkok, Thái Lan, vào ngày 10/4. Thành phố này đứng thứ hai thế giới về rủi ro nắng nóng. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao hiện tượng El Nino vào năm 2026, hiện tượng này có thể mạnh lên thành siêu El Nino. Các mô hình khí hậu đã phát hiện ra dấu hiệu nhiệt độ bề mặt biển cao bất thường ở Thái Bình Dương, trong khi tác động của sự nóng lên toàn cầu có thể khiến thời tiết cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn trước.

Các nhà nghiên cứu cho biết nếu hiện tượng siêu El Nino xảy ra, khu vực Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Papua New Guinea, sẽ phải đối mặt với hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, áp lực lên nguồn nước và nông nghiệp, đe dọa an ninh lương thực và nguy cơ cháy rừng quy mô lớn cao hơn.

Đồng thời, một số khu vực ở Nam Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ mưa lớn và lũ lụt cao hơn. Thái Bình Dương cũng có thể chứng kiến nhiều cơn bão mạnh hơn và tần suất bão nhiều hơn.

Nhiệt độ nước biển cao bất thường cũng có thể làm tăng nguy cơ tẩy trắng san hô và gây ra thiệt hại rộng hơn cho hệ sinh thái biển.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng sức mạnh của siêu El Nino có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao hơn nữa, có khả năng khiến năm 2027 trở thành năm nóng nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng dự báo vẫn chỉ là dự báo. Họ kêu gọi theo dõi sát sao các dữ liệu mới nhất, cùng với việc lập kế hoạch khẩn cấp về quản lý nguồn nước, chuẩn bị ứng phó với hạn hán, sóng nhiệt và thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên thế giới.