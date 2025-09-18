Phương Hồng Quế bị một người lạ rình rập, Hương Lan lao ra dọa

Mới đây, tại một chương trình ca nhạc, danh ca Phương Hồng Quế đã chia sẻ một kỷ niệm thời trẻ với danh ca Hương Lan khi cả hai cùng đi hát phòng trà với nhau.

Phương Hồng Quế

Phương Hồng Quế nói: "Tôi và Hương Lan có với nhau nhiều kỷ niệm lắm. Trong đó có một kỷ niệm với Hương Lan tại phòng trà Bồng Lai mà đến giờ vẫn còn nhớ mãi. Năm đó là năm 1968, tôi mới 15 tuổi còn Hương Lan thì 12 tuổi.

Phòng trà Bồng Lai ngày đó mở từ 6 giờ chiều tới 10 giờ tối là đóng cửa. Tôi hát trước Hương Lan, từ 6 rưỡi chiều. Tôi hát xong thì Hương Lan mới tới.

Tôi hát xong, đi xuống cửa phòng trà không dám về, cứ đứng thập thò. Hương Lan hát gần một tiếng xong đi xuống vẫn thấy tôi đứng thập thò ở cửa, không dám đi ra. Hồi đó tôi đi chiếc xe máy kiểu cổ, là trước khi đi phải nổ máy rồi dắt một lúc mới phóng lên đi được.

Tôi cứ đứng cạnh chiếc xe mà không dám lên xe. Hương Lan thấy thế mới lại hỏi: "Sao mày đứng đây lâu thế mà không đi?". Lúc đó hai đứa tôi xưng mày tao với nhau.

Tôi liền kể với Hương Lan là không dám đi vì ở gần đó có một người lạ mặt đeo kính cứ đứng chờ. Thực ra đó chỉ là một cậu học sinh ái mộ tôi thôi vì tôi thấy còn mặc áo đồng phục, đeo kính cận gọng đen. Nhưng tôi vẫn sợ nên không dám ra.

Hương Lan

Hương Lan lập tức chạy ra đứng chống nạnh nói: "Đâu, thằng nào! Chỉ tao xem". Hương Lan lúc đó nhỏ xíu mà đứng chống nạnh nhìn buồn cười lắm.

Hương Lan còn ra tận chỗ cậu học trò kia đứng và nhắc: "Này, đi chỗ khác chơi! Đừng có theo chị tôi nữa! Sao ngày nào cũng đứng đây rình rập chị tôi thế?". Người kia sợ quá phải quay xe đi luôn không dám quay lại".

Hương Lan nói: "Tôi chỉ cần trợn mắt lên là người ta sợ gần chết". Qua lời kể của Phương Hồng Quế, có thể thấy Hương Lan từ nhỏ đã bản lĩnh và có cá tính mạnh.

Phương Hồng Quế, tên thật là Nguyễn Thị Quế (sinh ngày 19 tháng 6 năm 1953) là một danh ca nổi tiếng, được mệnh danh Tivi Chi Bảo.

Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh năm 1956 tại Sài Gòn, được biết tới là một danh ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca, trữ tình quê hương.