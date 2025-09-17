Nghệ sĩ Linh Tâm xuất hiện sau scandal của con trai: "Tôi xin Kim Tử Long cho hát"

Mới đây, nghệ sĩ Linh Tâm đã có mặt tại một chương trình âm nhạc từ thiện do NSƯT Kim Tử Long tổ chức nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo neo đơn.

Nghệ sĩ Linh Tâm

Đây cũng là lần xuất hiện đầu tiên của nghệ sĩ Linh Tâm trước đông đảo công chúng, khán giả kể từ khi nổ ra scandal của vợ chồng con trai anh là diễn viên Linh Tý và diễn viên Bích Trâm với con nuôi NSƯT Vũ Linh là Hồng Loan.

Tại đêm nhạc này, nghệ sĩ Linh Tâm chia sẻ: "Tôi đang vui lắm khi được đi hát những chương trình thiện nguyện như thế này.

Những nghệ sĩ cùng lứa với tôi đều có tuổi hết rồi, được gặp lại nhau là niềm hạnh phúc. Nhiều nghệ sĩ ở tuổi này rồi khó khăn vô cùng, như anh Hữu Tài năm nay ngoài 80 tuổi rồi, gia cảnh khó khăn lắm nhưng vẫn rất dễ thương. Tôi rất muốn giúp đỡ các anh các chị.

Nếu có những chương trình thiện nguyện như này, tôi sẵn sàng hát không cần lương. Ví dụ như chương trình này, tôi xin Kim Tử Long cho hát đấy chứ, vì ban đầu có hết khách mời rồi. Tôi thấy thế mới nói Kim Tử Long một tiếng, thế là Kim Tử Long mời tôi qua hát.

Kim Tử Long và Hữu Tài

Tôi hi vọng có nhiều chương trình như vậy dài dài để được phục vụ bà con. Tôi cũng hi vọng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để có được sân khấu lớn hơn chút.

Chỗ của Kim Tử Long cũng được nhưng không gian hơi nhỏ, chứa được ít người, chỉ 80, 90 người. Bà con thì rất thương nghệ sĩ mới tới ủng hộ. Nếu Quế Trân mời thì tôi cũng sẵn lòng đi. Tôi cũng mới ở Mỹ về nên Quế Trân không biết tôi, thành ra chưa mời tôi thôi.

Tôi hi vọng mình có đủ sức khỏe để hát nhiều hơn cho bà con xem. Ít nhiều tôi cũng có một lượng khán giả nào đó, góp chung tay vào thì sẽ quyên góp được nhiều hơn, quy tụ nhiều khán giả hơn. Ước gì có một sân khấu nào lớn hơn để có nhiều nghệ sĩ hơn tới tham gia".

Được biết, nghệ sĩ Kim Tử Long tự đứng ra tổ chức một chuỗi chương trình âm nhạc thiện nguyện tại nhà hàng của mình để quyên góp tiền giúp đỡ các nghệ sĩ cao tuổi neo đơn, nghèo khó.

Tại chương trình lần này, anh giúp đỡ nghệ sĩ Hữu Tài đang khó khăn. Anh nói: "Anh Hữu Tài là người nghệ sĩ tôi vô cùng quý trọng về nghề, về đạo đức. Anh cũng là soạn giả viết rất nhiều vở tuồng cho cải lương chúng tôi".